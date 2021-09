Challenge League «Der Beste der Schweiz»: Greenkeeper Gil Hemmi ist der Rasenflüsterer vom Brügglifeld FCA-Trainer Stephan Keller und die Spieler sind hell begeistert, auch von den Gegnern gibts regelmässig Lob für das Spielfeld im Kultstadion: Seit 14 Jahren der Arbeitsort von Gil Hemmi, der mehr als nur Platzwart ist. Der AZ gewährt er Einblicke in seine Arbeit. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 21.09.2021, 05.00 Uhr

Posieren auf der topfebenen Unterlage: Einst spielte er selber für den FC Aarau, seit 14 Jahren ist Gil Hemmi Herr über den Rasen im Brügglifeld. Valentin Hehli

«Der beste Rasen der Schweiz.»

Das Lob von FCA-Trainer Stephan Keller ist ein Ritterschlag für Gil Hemmi, der sich freut: «So hat das bislang noch kein Trainer gesagt.» Und davon hat Hemmi schon einige erlebt. Seit 14 Jahren ist er der Rasenflüsterer im Brügglifeld, kümmert sich jeden Tag – «ausser mittwochs, da habe ich frei» - um das Grün im FCA-Heimstadion und die zwei Trainingsplätze neben der Keba.

14 Jahre, 17 Trainer, über die Hemmi sagt: «So eng wie mit Stephan habe ich noch mit keinem zusammengearbeitet. Er nimmt viel Rücksicht, zum Beispiel werden Übungen, die den Platz besonders beanspruchen, immer an einer anderen Stelle durchgeführt. Es gab in der Vergangenheit Trainer, die hat das nicht interessiert – und dann haben sie sich über den Zustand der Plätze beschwert.»

Ein Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Keller und Hemmi: Vor dem Cup-Spiel beim Dorfklub Someo bat Keller den Platzwart, aufs Rasenmähen zu verzichten. So konnten im Training die Bedingungen auf dem holprigen Geläuf im Tessin simuliert werden.

In 14 Spielen für den FC Aarau erzielte Gil vier Tore. Freshfocus

Gil (sprich «Schiu») Hemmi ist im Brügglifeld mehr als einfach der Platzwart. Gil ist Kult: Wenn wie kürzlich in einem Heimspiel eine Eckfahne bricht und er für die Reparatur auf den Platz eilt, skandiert das Publikum lautstark «Schiu, Schiu, Schiu». Was wohl daran liegt, dass er von 2001 bis 2002 eine Saison lang selbst als FCA-Spieler auf dem Rasen stand und in 14 Nationalliga-Spielen vier Treffer erzielte.

Aarau ist die erste Station, nachdem er die Heimat Brasilien verlassen hat. Er spielt danach auch für Thun, Schaffhausen, Concordia Basel und Wohlen, bleibt jedoch in Aarau wohnhaft. Als im Sommer 2007 der Vertrag in Wohlen ausläuft, bekommt Hemmi den Platzwart-Job im Brügglifeld angeboten. «Wir wohnen als Familie praktisch nebenan – was wollte ich mehr?»

Doch ein Fussballrasen für Profis verlangt mehr Aufwand und Wissen als der heimische Garten – also absolviert Hemmi in Bern eine dreijährige Ausbildung zum diplomierten Greenkeeper. Was lernt man dort? «Alles», lacht Hemmi, «vom idealen Rasenschnitt über Krankheiten bis zum Wachstumsverhalten der verschiedenen Pflanzen.» Auch ein Austausch unter den Greenkeepern der Schweizer Profiklubs findet statt: Einmal pro Jahr treffen sie sich in einem Stadion, um Tipps und Tricks auszutauschen.

Doch zurück zum Lob von FCA-Trainer Stephan Keller und zur Frage: Wie wurde der Brügglifeld-Rasen zum «besten der Schweiz»? Zum Vergleich: Bei grösseren Klubs sind bis zu 20 «Schius» angestellt, im Fuhrpark eines deutschen Bundesligisten stehen gut und gerne 40 hochmoderne Maschinen. Wie schafft Gil Hemmi das alles alleine? Nur bei Vollmond düngen? Einmal pro Jahr eine Wurmkur? Er winkt ab:

«Nein, nein - es ist eigentlich ganz simpel: Viel Aufmerksamkeit – aber das erfordert halt Zeit. Ein Vorteil ist sicher, dass sich selber Fussballer war und daher weiss, wie wichtig ein ebener und gepflegter Platz ist – auch im Training. Jeden Tag bin ich mehrere Stunden auf unseren drei Plätzen. Unsaubere Stellen werden sofort geflickt, Dreck oder Rasenreste nehme ich immer gleich auf.»

Hemmis Aufgabe ist die alltägliche Pflege. Zwei Mal pro Jahr rollen die Maschinen einer auf Sportrasen spezialisierten Firma an und erledigen den grossen Service: Säen, schlitzen, walzen, sanden.

Wie entstehen die Schattierungen auf dem Rasen? Ganz einfach: Jede Linie ist in entgegengesetzter Richtung von der nebenan gemäht. Kornkreise im Brügglifeld? Nein - Gil Hemmi ist mit Mäher statt gerade Linien im Kreis gefahren. Diagonal-Schattierung. Ein Blick von oben auf das Spielfeld beim Barrage-Rückspiel gegen Xamax im Juni 2019: An der Unterlage ist der Aufstieg nicht gescheitert...

Je nachdem, wo der FC Aarau spielt, erfährt der Brügglifeld-Rasen unter der Woche eine unterschiedliche Behandlung: Vor Heimspielen mäht Hemmi jeden Tag. Am Spieltag selber zeichnet er die Linien und wässert vor dem Anpfiff den Rasen mit den insgesamt zehn im und um den Platz verteilten Sprinklern. «Das jedoch nur, wenn die Spieler es wünschen. Sie geben mir jeweils nach dem Aufwärmen Bescheid.» Vor Auswärtsspielen indes mäht Hemmi nur zwei Mal – auch ein Rasen braucht Erholung.

Die Uefa empfiehlt eine Schnitthöhe von maximal 3 Zentimetern. Tiefer ist mit dem Mäher im Brügglifeld auch nicht möglich. In den Topligen sind 2,3 bis 2,7 Zentimeter Usus – eine Höhe, die auch FCA-Cheftrainer Stephan Keller vorschwebt. Mit der neuen Mähmaschine, die im Oktober geliefert werden soll, kann ihm dieser Wunsch erfüllt werden. Und noch einen Vorteil hat die Neuanschaffung durch die Stadion-Bewirtschafterin «Platzgenossenschaft Brügglifeld»: Der neue Mäher ist elektrisch, was die ewige Lärmproblematik zwischen FCA und Quartierbewohnern entschärfen dürfte.

Gil auf dem Mäher im Brügglifeld, der bald durch einen elektrischen ersetzt wird. So kann der Rasen tiefer geschnitten werden und die Lärmproblematik mit den Anwohnern entschärft sich. Valentin Hehli

Seit 14 Jahren pflegt Hemmi den Brügglifeld-Rasen – jeden Tag mit grosser Hingabe. Doch träumt ein Greenkeeper auch von Grösserem, so wie ein Fussballer vom Champions-League-Pokal? Hemmis schnelle Antwort: «Den Rasen im Wembley-Stadion würde ich gerne mal mähen.» Wer weiss – jedenfalls viel wahrscheinlicher als neuer Arbeitsort von Gil Hemmi ist das neue FCA-Stadion, das spätestens Ende dieses Jahrzehnts stehen soll. Freut er sich darauf, obwohl dort Kunstrasen vorgesehen ist? «Ja, auch der muss gepflegt werden. Und wenn es dann mal heissen sollte, der FC Aarau hat den besten Kunstrasen der Schweiz, bin ich auch zufrieden.»