Challenge League Das erwidert der FCA-Trainer den Kritikern – und wo ist Gouano? Die Analyse zum 1:1 in Yverdon Immerhin in letzter Sekunde noch einen Punkt gewonnen, doch für die hohen Ansprüche ist das 1:1 gegen den Aufsteiger ungenügend. Die FCA-Mannschaft wird künftig noch oft auf tief stehende Gegner treffen – für Trainer Stephan Keller die schwierigste Aufgabe im Fussball. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 12.09.2021, 05.00 Uhr

Nur zwei Schüsse auf das gegnerische Tor, davon einer ein (harmloser) direkter Freistoss von Almeida aus 20 Metern, der andere der Ausgleichstreffer durch Bunjaku nach einem Corner in letzter Sekunde: Das grosse Offensivpotenzial des FC Aarau lag im Stade Municipal in Yverdon brach. Keine herausgespielte Chance mit Torabschluss gegen den sieglosen Aufsteiger - phuu!

Mickael Almeida hat wie alle FCA-Offensivkräfte in Yverdon enttäuscht. Pascal Muller/Freshfocus

Zu Gute halten muss man den Aarauern, dass sie, obwohl die Minuten auf der Anzeigetafel zerrannen, ruhig blieben und mit kontrolliertem Aufbauspiel den Ausgleichstreffer suchten. Hohe Bälle im «Kick-and-Rush»-Stil wären gegen die massive gegnerische Abwehr grundsätzlich das falsche Mittel gewesen. Und so verdienten sich die Gäste den späten Punktgewinn, der indes nichts daran ändert, dass der FC Aarau seit 32 Jahren nicht mehr in Yverdon gewonnen hat.



Wie schon vor zwei Wochen der FC Vaduz überlässt auch Yverdon den Aarauern von Beginn an das Spieldiktat. Es ist das Schicksal eines Aufstiegsaspiranten, dem FCA wird diese Aufgabe in dieser Saison noch oft gestellt werden: Die meisten Gegner verbarrikadieren sich vor dem eigenen Strafraum und lauern auf Konter. Wie schwierig ein solches Bollwerk zu knacken ist, hat zuletzt die Schweizer Nati in der EM-Qualifikation beim 0:0 in Nordirland erfahren. Oder Deutschland beim 2:0-Minisieg gegen Liechtenstein. Ja, heutzutage haben sogar Mannschaften mit Spielern aus höheren Amateurliegen das taktische Know-How und die Fitness, um eine Weltklasse-Offensive zu zügeln - sofern sie ihre Kräfte nur fürs Verteidigen einsetzt.

Das beste Gegenmittel für den Favoriten ist ein frühes Tor, um die verteidigende Mannschaft aus der Reserve zu locken. In der Startviertelstunde hatte Aarau-Flügel Liridon Balaj zwei im Ansatz gefährliche Abschlussmöglichkeiten, danach fehlten der Offensive die Genauigkeit und der Mut, auch mal ins Dribbling zu gehen.

Telegramm Yverdon Sport FC - FC Aarau 1:1 (0:0) Municipal. – 674 Zuschauer. – SR: Thies. – Tore: 50. Vladi 1:0. 95. Bunjaku (Spadanuda) 1:1. Yverdon: Salvi; Blum, Hajrovic, Rodrigues, Le Pogam; Silva, Eberhard (73. Lusuena); Ninte (57. Zock), Vladi (73. Jaquenoud), Kalezic (46. Gétaz); Koné (82. Beleck). Aarau: Enzler; Thiesson, Thaler (80. Schwegler), Bergsma, Conus; Jäckle, Njie (75. Bunjaku); Balaj (75. Aratore), Almeida, Rrudhani; Gashi (58. Spadanuda). Bemerkungen: Yverdon ohne Morelli (verletzt), Buchard, Delgado Alves Fargues, Hautier und Ombala (alle nicht im Aufgebot). Aarau ohne Qollaku (verletzt), Avdyli, Caserta, Gouano und Senyurt (alle nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 29. Silva, 65. Gétaz, 82. Lusuena, 86. Jäckle (alle Foulspiel), 89. Salvi (Unsportlichkeit).

Nach dem 0:1 in der 50. Minute durch Vladi wurde die Aufgabe für die Aarauer zusätzlich schwieriger, da Yverdon sich naturgemäss noch weiter zurückzog. Auch Topskorer Kevin Spadanuda fand nach seiner Einwechslung die Lücken nicht, so dass der FC Aarau zwar viel Ballbesitz hatte, es den gegnerischen Verteidigern aber mit Fehlpässen und vielen verlorenen Offensivduellen leicht machte. Bis in der 95. Minute Debütant Imran Bunjaku goldrichtig stand und den Ball zum 1:1 über die Linie drückte...

Hinten drückt Imran Bunjaku den Ball zum 1:1 über die Linie, im Vordergrund jubelt Assistgeber Spadanuda bereits. Pascal Muller/Freshfocus

50. Minute: Ein Eckball des Heimteams fliegt weit und hoch hinter den zweiten Pfosten, wo sich Aarau-Verteidiger Thiesson verschätzt. Via Brust von Rrudhani gelangt der Ball zu Vladi, der ungedeckt zum 1:0 einschiessen kann. Innerhalb einer Aktion pennt die FCA-Defensive gleich zwei Mal - die Folge ist der Rückstand trotz spielerischer Dominanz.

95. Minute: Eigentlich sind nur vier Nachspielminuten angezeigt, doch es gibt nach einer Behandlung für Yverdon-Goalie Salvi nochmals Corner für Aarau: Aratore führt ihn aus, Spadanuda verlängert vors Tor und dort wirft sich Debütant Imran Bunjaku in den Ball - 1:1.

Das 1:0 fünf Minuten nach der Halbzeitpause führte dazu, dass Yverdon sich ab sofort nur noch ums Verteidigen kümmerte. Gegen Ende der ersten Halbzeit trauten sie sich plötzlich mehr als noch zu Beginn aus der eigenen Spielfeldhälfte, was wiederum dem FC Aarau mehr Räume verschaffte. Diese Freiheiten waren nach dem Gegentreffer in der 50. Minute schon wieder passé.

Wo ist Gouano? Obwohl seit diesem Wochenende die Teams statt 18 neu 20 Spieler aufs Matchblatt nehmen dürfen, stand Neuzugang Gobé Gouano nicht im Aufgebot. Der ivorisch-französische Stürmer hat Trainingsrückstand und muss sich erst wieder in einem Wettkampf-Umfeld zurechtfinden, nachdem er in der vergangenen Saison nur trainiert, aber keine Spiele bestritten hat. Wann der 20-jährige Gouano erstmals für den FCA spielen wird, hängt ab von ihm, vom Gegner und den Taktikplänen von Trainer Stephan Keller.

Gobé Gouano, hier im Dress von Ex-Klub AS Monaco, hat Trainingsrückstand - geht das Experiment mit dem 20-Jährigen Stürmer auf? Simon Cooper / imago sportfotodienst

Der FCA hatte für den Sturm andere, prominentere und erfahrene Namen auf dem Einkaufszettel, die aus finanziellen oder vertragstechnischen Gründen in diesem Sommer (noch?) nicht ins Brügglifeld wechselten. Daher das Experiment Gouano, der einen Vertrag bis Ende dieses Jahres unterschrieben hat. Sollte er einschlagen, kann der FCA ihn bis Sommer 2023 binden. Falls nicht, wird er im Winter wohl durch einen anderen Stürmer ersetzt.

Wenig überraschend angesichts des anspruchsvollen Klubumfelds werden bereits die hohen Saisonziele (Rang 1 oder 2) in Frage gestellt: Dabei ist die Saison erst sechs Spieltage alt und sind zehn Punkte eine solide, wenn auch keine gute Ausbeute. Stephan Keller sagt: «Wir selber haben die höchsten Ansprüche an uns und hätten gerne mehr Punkte auf dem Konto. Aber man sollte nicht nach jedem Punktverlust oder nach jedem Gegentor ein Desaster heraufbeschwören oder gar die Ziele in Frage stellen. Unsere Gegner trainieren auch 5 Tage pro Woche und sind ebenfalls Profis. Ich bin aber überzeugt, dass unsere Qualität sich auf lange Sicht durchsetzen wird und wir unsere Ziele erreichen können.»

Stephan Keller zweifelt nicht, dass der FCA nicht gut genug ist für die hohen Saisonziele. Pascal Muller/Freshfocus

Zum Auftritt seiner Mannschaft in Yverdon sagt Keller: «Im letzten Viertel vor dem gegnerischen Tor hat das Timing der Pässe und Läufe nicht gestimmt, darum hat Yverdon jedes Mal noch einen Fuss dazwischen bekommen. Gegen tief stehende Gegner Torchancen herausspielen, ist die schwierigste Aufgabe im Fussball. Punkto Willen kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen; sie haben sich nicht verunsichern lassen und bis zuletzt an unseren Spielprinzipien festgehalten.»

Auf die Frage, ob das 1:1 ein gewonnener oder ein verlorener Punkt sei, antwortet Keller: «Ein Punkt auswärts gegen den Aufsteiger ist in unserem Selbstverständnis ein ungenügendes Ergebnis. Aber so, wie das Spiel gelaufen ist und dass die Mannschaft bis zuletzt den Ausgleich erzwingen wollte, ist es ein gewonnener Punkt. Davon werden wir uns aber nicht blenden lassen und nun an dem weiterarbeiten, was wir noch nicht gut gemacht haben.»

Am nächsten Samstag (18 Uhr) steigt das zweite Cupspiel - wie schon in der ersten Runde im Tessin. Gegner ist Erstligist Paradiso aus Lugano. Tickets für den Gästesektor sind im "Penny Farthing Pub" in Aarau erhältlich. Am Matchtag wird es eine Tageskasse geben.