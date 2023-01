FC Aarau: Rückrundenstart gegen Thun als erstes von 18 Endspielen

Challenge League Das erste von 18 Endspielen: Mit dem Duell gegen Thun eröffnet der FC Aarau auf dem Brügglifeld die Aufholjagdsaison Neun Punkte muss der FC Aarau in der Rückrunde auf die Aufstiegsplätze aufholen. Trainer Boris Smiljanic erklärt, wie das gelingen soll. Und: Startgegner FC Thun weist erstaunliche Parallelen auf zum FCA. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Weist Boris Smiljanic dem FC Aarau doch noch den Weg in die Super League? (Aarau, 19.11.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Im Eishockey beginnen die Playoffs erst in ein paar Wochen. Der FC Aarau dagegen steigt in der Fussball-Challenge-League schon heute in seine Final-Serie. 18 Runden, 18 Endspiele. So in etwa könnte man das Programm der nächsten vier Monate zusammenfassen. Wer bei Saisonhälfte neun Punkte Rückstand hat auf die direkten Aufstiegsplätze braucht sich zumindest nicht mehr mit dem Rechenschieber aufzuhalten. Er kann von Spiel zu Spiel schauen, immer mit dem gleichen Ziel: Es braucht einen Sieg.

Aaraus Trainer Boris Smiljanic ist sich der Ausgangslage bewusst. Doch will er der ungemütlichen Situation etwas die Schwere nehmen. Mehr als sonst ohnehin schon will er nicht resultatorientiert denken, sondern die Leistung in den Vordergrund stellen – und dies der Mannschaft vermitteln. Die Spieler sollten «auf ihre Stärken vertrauen und ihre Stärken auf den Platz bringen», so der Trainer. «Wenn wir die Basics beherrschen, dann haben wir 90 Prozent der Spiele im Sack.»

Dennoch: Der Start ist für den FC Aarau schon mal happig. Nach dem Heimspiel gegen Thun folgt der schwere Gang zu Lausanne-Sport, ehe der Tabellendritte Yverdon auf dem Brügglifeld gastiert. Das Programm bietet die Chance, schon bis Mitte Februar einen beträchtlichen Teil des Handicaps abzutragen, aber es birgt auch das Risiko, innerhalb von zwei Wochen schon fast alle Hoffnung zu verlieren.

Auftaktgegner Thun wird der Prüfstein sein, der dem FCA aufzeigt, wie viel die guten Leistungen in den Testspielen wert sind. In der Meisterschaft sei die Intensität höher, versichert Smiljanic. Vor allem gegen Thun. «Wir haben ihre Testspiele gesehen. Da heisst es: Achtung, fertig, los!»

Parallelen zwischen Aarau und Thun

Der FC Thun befindet sich in einer vergleichbaren Situation wie Aarau. In der ersten Saisonhälfte wurde er unter Wert geschlagen. Der Parcours des Teams von Mauro Lustrinelli weist dabei erstaunliche Paralleln zum Aarauer Saisonverlauf auf. Einem holprigen Start folgte ein guter Spätsommer, ehe der schwarze Oktober eine Serie von drei Niederlagen brachte, bevor das Jahr im November mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen einigermassen versöhnlich abgeschlossen wurde.

Im Heimspiel gegen Thun holte Aarau in der Vorrunde nach der Pause einen 0:2-Rückstand auf. (Aarau, 07.10.2022) Marc Schumacher / freshfocus

In dieses Muster passt auch, dass die beiden Duelle zwischen Aarau und Thun im Herbst 2:2 endeten. Einmal glich Thun in der Nachspielzeit aus, einmal holte Aarau in der Schlussphase ein 0:2 auf. Derzeit liegt Thun als Siebter drei Punkte hinter Aarau. Und wie Aarau verzichteten die Berner Oberländer im Winter (bisher) auf Transfers. Sie vertrauen der Mannschaft, welcher rundum ebenfalls Top-3-Qualität attestiert wird. Und damit gilt auch für Thun: Am Samstag auf dem Brügglifeld wird die Aufholjagdsaison eröffnet.

