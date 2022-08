Challenge League Darum ist Aarau noch auf der Suche nach der defensiven Stabilität – und zwei Spieler stehen weiterhin auf der Wunschliste 1,5 Gegentore kassiert der FC Aarau pro Spiel. Das ist mehr als in der gesamten letzten Saison. Was sind die Gründe? Und wie beurteilt Trainer Stephan Keller die neu formierte Abwehr vor der schwierigen Aufgabe in Bellinzona? François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Arijan Qollaku, Olivier Jäckle und Jan Kronig bilden aktuell die Abwehr des FC Aarau. Bilder: Freshfocus, Montage: cri

Aaraus Trainer Stephan Keller hat ein Faible für Überraschungen. So auch auf die aktuelle Saison hin, als er sein taktisches Konzept umgestellt hatte. Statt wie zuvor vier verteidigen nur noch drei Spieler in der hintersten Reihe. Zieht man heute Bilanz, muss man konstatieren, dass sich die Umstellung nicht bezahlt gemacht hat. Sechs kassierte Treffer in vier Spielen ergeben einen Schnitt von 1,5 Gegentoren. In der letzten Saison lag dieser Wert bei 1,3. Was immer noch zu hoch war, um das Ziel Aufstieg zu realisieren.

Spiele gewinnt man vorne, Meisterschaften hinten. Und diese Saison reicht ja schon Platz 2 für die Promotion in die Super League. Trotzdem ist Aaraus Defensive noch nicht auf Aufstiegskurs. Das sieht vielleicht auch Stephan Keller so. Schliesslich peilt er einen Wert von einem Gegentor pro Spiel an. Beunruhigt ist er aber gleichwohl nicht. Er sagt: «Bis jetzt bin ich zufrieden mit unserer Abwehr.»

Trotzdem: Eine Steigerung im Vergleich zu den letzten zwei Saisons

Sechs Gegentore bedeuten im Vergleich zu den letzten zwei Jahren sogar eine Steigerung. Letzte Saison kassierte der FCA nach vier Spielen sieben, vorletzte Saison sogar zehn Tore. Aber: Es hätten auch diese Saison zwei, drei Gegentore mehr sein können. Insbesondere bei der 1:2-Heimniederlage gegen Lausanne-Sport war es dem überragenden Torhüter Simon Enzler zu verdanken, dass die Waadtländer nicht häufiger trafen.

Trotz einer überragenden Leistung von Torhüter Simon Enzler kassiert Aarau gegen Lausanne-Sport zwei Gegentreffer. Marc Schumacher / freshfocus

Ja, Lausanne hat beim Gastspiel die Defizite beim FC Aarau aufgedeckt. Keller ist sich dessen bewusst. Insbesondere in der zweiten Halbzeit, als die Waadtländer quasi mit jedem Angriff zum Abschluss gekommen sind und die drei Aarauer Verteidiger Qollaku, Jäckle und Kronig immer wieder überforderten. «Nicht systembedingt», resümiert Keller. «Lausanne ist so häufig zu Abschlüssen gekommen, weil wir nach dem 0:2 offensiver gespielt haben und nicht auf Schadensbegrenzung aus waren.»

Der Abgang von Léon Bergsma und die Rückkehr von Oli Jäckle

Und dann war dieses Spiel gegen Lausanne halt auch das erste der Post-Bergsma-Ära. Zwei Saisons war der Holländer der Stabilisator, Stratege und Angriffsauslöser. Selten spektakulär, aber fast immer fehlerfrei, souverän, stil- und ballsicher. Kurz: Ein Verteidiger, der eigentlich zu gut ist für die Challenge League. Keller meint dazu: «Léon wurde bei Ajax geschult, seit er sieben ist. Da wiederholst du immer wieder die kleinen, wichtigen Dinge. Sicher kann man das auch beim FC Aarau lernen. Aber nicht in einem Schnellkurs.»

Heisst: Keller plädiert auch für etwas Geduld. Im Kleinen hat sich dies bereits ausbezahlt. Beispiel Oli Jäckle. In der Rückrunde der letzten Saison maximal Ergänzungsspieler, ist er nach Bergsmas Abgang zum SC Cambuur-Leeuwarden nun plötzlich der Chef in der Abwehr. Gegen Lausanne wackelt er noch ziemlich – wer will es ihm verdenken? Aber schon beim darauffolgenden Auftritt in Thun (2:2) gelingt ihm eine markante Leistungssteigerung.

Sicher: Jäckle ist nicht das Zweikampfmonster. Das war er noch nie. Aber in einer Dreierabwehr macht es durchaus Sinn, in der zentralen Position auf einen Spieler zu setzen, der ein gutes Antizipationsvermögen hat, der dirigieren und vor allem das Spiel aus der Defensive heraus lancieren kann. Jäckle kann das. Deshalb ist er mehr als eine Verlegenheitslösung.

Arijan Qollaku überzeugt noch nicht

Trotz Jäckles verheissungsvoller Rückkehr in den Kreis der VIP gibt es weiterhin Fragen rund um die Defensive des FC Aarau. Da wäre mal Arijan Qollaku. Vor zwei Jahren als Ergänzungsspieler verpflichtet, ist er nun plötzlich Stammkraft. Keller begründet die Beförderung des 25-Jährigen mit einer «sehr guten Vorbereitung». Aber in den vier Meisterschaftsspielen konnte Qollaku bislang nicht vollumfänglich überzeugen. Weshalb die Frage berechtigt ist: Hat Qollaku die Qualität, um in einem Aufsteiger-Team eine wichtige Rolle zu spielen?

Da wäre auch noch Jan Kronig. Wie Qollaku die Konstante in der Startaufstellung. Obwohl auch er noch nicht brilliert hat, strahlt er doch einiges mehr an Sicherheit aus als Qollaku. Deshalb kann man sich ihn als dauerhaften Fixstarter vorstellen. Aber man kann sich ihn auch als Ergänzungsspieler vorstellen, wenn er sich im Zweikampfverhalten nicht steigert.

Aleksandar Cvetkovic und das Warten auf die Arbeitsbewilligung

Kehrt Marco Thaler in Bellinzona in die Startelf zurück? Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Quantitativ hat Aarau definitiv kein Problem in der Abwehr. Keller selbst spricht von sechs Innenverteidigern. Aber qualitativ? Immerhin gelang es, Aleksandar Cvetkovic wieder zu verpflichten. Ein Zweikämpfer wie nach Gebrauchsanweisung erschaffen. Einer, der Probleme lösen kann. Aber nicht alle. Und erst recht nicht sofort. Denn Stand gestern Donnerstag wartet er noch auf die Arbeitsbewilligung, die ihm der Kanton Zürich ausstellen muss, weil er dort seinen Wohnsitz hat. Und weil Qollaku für den Match in Bellinzona (Freitag, 20.15 Uhr) fraglich ist, schlägt vielleicht die Stunde des Marco Thaler.

Immer wieder verletzt. Weg von der Bildfläche. Immer wieder mühsam zurückgekämpft. Und zurück im Rampenlicht. Wie letzte Saison, als er in der 6. Runde erstmals eine Chance erhielt - weil Aarau zuvor zwei Gegentore pro Spiel kassierte - und seinen Platz in der Innenverteidigung bis zur nächsten Verletzung behauptete. Fakt ist: Während der Phase mit Thaler in der Abwehr kassierte der FCA in 13 Partien nur zehn Treffer.

Serge Müller und Joël Schmied auf der Wunschliste

Nicht unwahrscheinlich ist indes, dass die Aarauer vor Transferschluss nochmals einen weiteren Innenverteidiger verpflichten werden. Zwei Kandidaten haben sie auf jeden Fall auf dem Schirm: Serge Müller vom FC Schaffhausen und Joël Schmied vom FC Sion. Beide würden eine Qualitätssteigerung garantieren. Aber beide sind schwierig zu verpflichten.

Jung und begehrt: Serge Müller (links) im Zweikampf mit Aaraus Mickael Almeida. Claudio Thoma/Freshfocus

Serge Müller, U21-Nationalspieler, hat eine überragende letzte Saison gespielt. Dessen ist man sich nicht nur in Aarau und Schaffhausen bewusst, sondern auch anderswo. Weshalb Müller das Interesse einiger Klubs auf sich zieht. Da wäre beispielsweise Lausanne-Sport, das andere finanzielle Möglichkeiten hat als der FC Aarau. Fakt ist aber: Noch spielt Müller weiterhin in Schaffhausen. Woraus man schliessen kann, dass die Schaffhauser das grosse Geschäft wittern und sehr viel Geld für Müller verlangen.

Beim FC Sion meist nur auf der Ersatzbank: Joël Schmied. Urs Lindt / freshfocus

Ganz anders ist die Situation bei Joël Schmid. Der 23-Jährige hat in der vorletzten Saison beim FC Vaduz geradezu brilliert. Obwohl mit den Liechtensteinern abgestiegen, gelangen ihm sieben Treffer in der Super League. Sion-Präsident Christian Constantin tat in der Folge, was er in solchen Fällen häufig tut. Er verpflichtet den Spieler aufs Geratewohl. Jedenfalls kommt Schmied in einem Jahr in Sion auf lediglich auf 339 Minuten in der Super League. Er wird in Sion kaum gebraucht. Und Constantin ist dem Vernehmen nach einverstanden mit einer Leihe. Doch Lohnanteile übernehmen will er derzeit offenbar nicht.

Bis Transferschluss kann sich noch einiges ändern. Was dem FC Aarau in Bellinzona, dem vielleicht stärksten Aufsteiger, seit es die Challenge League gibt, aber nicht hilft. Im Tessin müssen es jene richten, die da sind. Ausserdem: Einzelne Spiele kann man ja auch in der Offensive gewinnen.

