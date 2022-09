Dank Standards und zwei Ex-Wilern: So schlug Aarau Leader Wil

Challenge League Dank stehenden Bällen und zwei Ex-Wilern: So schlug der FC Aarau den Leader Wil Ausgerechnet zwei Ex-Wiler führen den FC Aarau zum ersten Heimsieg der Saison gegen Leader FC Wil: Verteidiger Jan Kronig schiesst beim 2:1-Erfolg früh das wegweisende Führungstor, Offensivstratege Valon Fazliu gelingen zwei Assists. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 04.09.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Bild mit Symbolcharakter: Wil am Boden, Aaraus Valon Fazliu obenauf. Marc Schumacher / freshfocus

Ganz ohne Zittern ging es beim 2:1-Heimsieg gegen den vormaligen Leader Wil nicht. Und dies, obwohl der FC Aarau früh 2:0 führte und in der letzten halben Stunde in Überzahl spielen konnte. Weil der FCA in einer kurzen Schwächephase noch ein Gegentor zuliess, musste eben bis zum Schluss befürchtet werden, dass die Gäste dem Heimteam mit einem Lucky Punch den Sieg doch noch entreissen würden.

Aber so weit kam es nicht. Anders als in den Heimspielen gegen Vaduz (1:1) und Stade Lausanne-Ouchy (3:3) führte der FCA gegen Wil nicht nur früh, sondern holte er am Ende auch die drei Punkte. Das war richtig so, denn der Sieg fiel über die gesamten 90 Minuten gesehen mit 2:1 eher zu knapp aus. Oder wie Trainer Stephan Keller bilanzierte:

«Wir haben den Leader nach Strich und Faden dominiert. Es war ein hochverdienter Sieg.»

Nun ist der FCA als Fünfter nur noch einen Punkt hinter Platz 1 klassiert.

Dichtestress: In der Challenge League sind sieben Teams innerhalb von drei Punkten klassiert. Quelle: SFL

Erstmals seit dem 9. Mai gelang ein Erfolg im Brügglifeld. Hier und da war bereits ein Heimkomplex befürchtet worden. Nicht so Keller: «Die Leistungen zuvor waren so, dass sich dieser erste Heimsieg angekündigt hatte. Deshalb gingen wir auch nicht davon aus, dass wir eine Saison lang ohne Heimsieg bleiben würden.»

Und doch war nach dem Schlusspfiff die Erleichterung beim FCA förmlich zu greifen. Die Mannschaft machte sich auf eine kleine Ehrenrunde auf, und Verteidiger Jan Kronig gab zu: «Es war extrem wichtig, diesen ersten Heimsieg zu holen. Wir waren den Fans etwas schuldig.»

Kronig war es, der die Aarauer mit seinem 1:0 in der 6. Minute nach einem Freistoss von Valon Fazliu auf die Siegesstrasse brachte. Der 22-Jährige ist nicht bekannt für viele Tore - ausser es geht gegen seinen Ex-Klub FC Wil. Letztmals hatte Kronig am 21. September 2021 getroffen. Es war ebenfalls ein Heimspiel gegen die Ostschweizer und ebenfalls das frühe 1:0 (am Ende gewann Aarau 2:0).

Aarau erntet die Früchte der Trainingsarbeit

Die stehenden Bälle der Aarauer waren gegen Wil brandgefährlich. Hier trifft Marco Thaler (hinten in der Mitte) nach einem Corner zum 2:0. Marc Schumacher / freshfocus

Der erste Saisontreffer war für Kronig die Krönung eines beachtlichen Starts in die Saison. Der Walliser ist einer der Gewinner des Systemwechsels von der Vierer- zur Dreierabwehr. In der letzten Saison hatte er im Verlaufe des Frühjahrs den Stammplatz auf der linken Seite an Bastien Conus verloren. In den abschliessenden sieben Spielen war er bloss noch zu vier Teileinsätzen mit insgesamt 53 Spielminuten gekommen.

In dieser Saison nun verpasste Kronig in der Challenge League noch keine einzige Minute. «Als der Trainer mir in der Vorbereitung von der Idee des Wechsels zur Dreierabwehr erzählte, habe ich mich extrem gefreut. In diesem Mix aus Aussen- und Innenverteidiger fühle ich mich sehr wohl.»

Dass Kronig nach seinem Tor über den halben Platz und in die Arme von Goalietrainer Flamur Tahiraj rannte, hatte indes einen anderen Hintergrund. Tahiraj ist es, der jeweils unter der Woche mit dem Team intensiv Varianten für stehende Bälle einstudiert. «Wenn man etwas immer und immer wieder übt, und es dann im Spiel klappt, ist die Freude umso grösser», so Kronig.

Die Standards haben sich die Aarauer in den letzten Spielen tatsächlich zu ihrer Spezialität gemacht. Gegen Thun, Bellinzona, Stade Lausanne-Ouchy und Wil erzielten sie fünf von insgesamt elf Toren nach Freistössen oder Cornern. Zuvor war dem FCA nach dem Treffer von Mickaël Almeida am 6. Mai in Yverdon in sechs Partien in Folge auf diese Weise kein Tor mehr gelungen.

Stratege Valon Fazliu kommt in Fahrt

Der Ex-Wiler Valon Fazliu war von den Wilern meist nur mit Foul zu stoppen. Marc Schumacher / freshfocus

Die bessere Effizient bei stehenden Bällen ist eng mit dem Namen Valon Fazliu verknüpft. Der Stratege, im Sommer als Challenge-League-Topskorer vom FC Wil zum FCA gewechselt, wird immer mehr zur prägenden Figur des Aarauer Offensivspiels. «Ich kam in ein neues Team mit neuen Strukturen. Das hat etwas gedauert. Aber heute habe ich mich sehr wohl gefühlt, was man auch gesehen hat», so Fazliu.

Gegen seinen Ex-Klub lieferte der 26-Jährige seine Assists Nummer drei und vier in dieser Saison. Beim 2:0 bediente er mit einem Corner Verteidiger Marco Thaler. Zusammen mit den beiden Toren gegen Thun und Stade Lausanne-Ouchy ist er nun bei sechs Skorerpunkten angelangt und weist in der Zwischenbilanz bereits eine höhere Produktivität aus als im letzten Jahr beim FC Wil. In der Ostschweiz gelang ihm 2021/22 alle 91 Minuten ein Skorerpunkt, in Aarau bislang alle 87 Minuten.

Das freut auch den Trainer, der sich in den ersten Wochen der Saison stets schützend vor Fazliu gestellt hatte, als erste Kritik an dessen Leistungen aufgekommen war. Keller: «Wir haben nie auch nur einen Moment an Valon gezweifelt. Er ist ein ausgezeichneter Spieler, der in allen Spielen in Ansätzen sehr gut aufgetreten ist. Dass jetzt auch die Skorerpunkte kommen, ist das, was wir von ihm erwartet haben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen