Darum hält FC Aarau trotz Corona-Explosion am Trainingslager fest

Challenge League Corona-Zahlen gehen durch die Decke – FC Aarau fliegt trotzdem ins Trainingslager: Verrückt oder verantwortbar? Seit dem 5. Januar weilen die Aarauer in der Türkei: Warum haben sie sich trotz Omikron-Welle und trotz der Absagen vieler anderer Schweizer Profiklubs für die Durchführung des Trainingslagers entschieden? «Es ist auch ein Poker», gibt der Präsident zu. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

YB, Basel, GC, Sion und Luzern, um nur einige zu nennen: Neun von zehn Super-League-Klubs haben ihr Trainingslager in Südeuropa abgesagt - einzig der Tabellenführer FCZ will wie geplant am 9. Januar ins Flugzeug steigen. Bei allen anderen ist die Angst zu gross, dass sich im Ausland die Spieler mit Corona infizieren, in Isolation gehen und dort über die Dauer des Trainingslagers hinaus bleiben müssen.

Vor diesem Hintergrund erstaunt es doch einigermassen, dass der FC Aarau an seinen Trainingslager-Plänen festgehalten hat und am 5. Januar für zehn Tage ins türkische Belek gereist ist. Aus der Challenge League ist sonst noch der FC Vaduz in die Türkei aufgebrochen, ob Yverdon und Winterthur wie geplant am 12. Januar in den Süden fliegen, ist offen.

Doch zurück zum FC Aarau und zur Frage: Ist das Risiko, in der Türkei von Omikron-Welle erfasst zu werden, nicht zu gross? Und: Professionelle Fussballklubs haben doch auch eine Vorbildrolle und sollten, wie von den Behörden empfohlen, auf nicht zwingende Reisen verzichten?

Man kann das Verhalten des FC Aarau kritisieren oder befürworten - Fakt ist: Die Reise ist kein Blindflug, die Situation analysiert sowie Pro- und Contra-Argumente abgewogen hat man im Brügglifeld sehr wohl. Anfang Dezember, als die Omikron-Variante Fahrt aufnahm und Grenzschliessungen zur Debatte standen, steckten Sportchef Sandro Burki und Präsident Philipp Bonorand erstmals die Köpfe zum Thema zusammen und skizzierten grobe Pläne für den Fall, dass das Trainingslager abgesagt wird.

Vetorecht für Präsidenten

Bonorand entliess Burki mit der Vorgabe aus der Sitzung, dass Trainerstab, Spieler und die sportliche Führung entscheiden, ob die Vorteile eines Trainingscamps das Risiko von Infektionen überwiegen und ob alle Mitreisenden dahinter stehen können. Gleichzeitig behielt sich der Präsident ein Vetorecht vor, falls die Reise aus seiner Sicht nicht zu verantworten wäre - aus gesundheitlicher Sicht oder aus Imagegründen.

Präsident Bonorand (links) und Sportchef Burki beurteilten die Corona-Lage laufend - Bonorand hielt sich ein Vetorecht für die Durchführung des Lagers vor, nutzte dieses aber nicht. Claudio Thoma / freshfocus

Bonorand betont, finanzielle Gründe hätten keine Rolle gespielt beim Anfang dieser Woche gefällten Entscheid, die Reise definitiv anzutreten: «Flüge, Hotel und Trainingsplätze sind bereits länger bezahlt (mittlere fünfstellige Summe; Anm. d. Red.). Doch wir hätten mit dem Reiseveranstalter eine vernünftige Lösung gefunden. Hätte sich unsere sportliche Abteilung gegen die Reise entschieden, hätten wir einen finanziellen Verlust, der zwar ärgerlich, aber zu akzeptieren wäre.»

Trainer Stephan Keller, Sportchef Burki sowie die Führungsspieler waren stets für die Durchführung des Trainingslager - Schlüsselmoment für das «Go» war dann das Ergebnis der Coronatests der Reisegruppe knapp zwei Tage vor dem Abflugdatum: Wie durch ein Wunder fielen alle Tests negativ aus, sodass nahezu Sicherheit bestand, das Coronavirus nicht mit in die Türkei zu nehmen.

Nach der Anreise erst einmal auf der Hotelanlage angekommen, ist die Gefahr von Infektionen viel kleiner als hier in der Schweiz. Grund: In der Türkei bewegen sich die FCA-Akteure nur unter sich - im Hotel hat es kaum andere Gäste und zum Hotelpersonal besteht kein enger Kontakt. Während sie zuhause im Austausch mit Familien, Freundinnen, Verwandten oder Bekannten hätten, was ein immens höheres Infektionsrisiko darstellt.

Tests vor Rückreise werden zur Knacknuss

Die Wahrscheinlichkeit ist also gross, dass das Trainingslager coronatechnisch reibungslos über die Bühne geht - zumindest bis zur Heimreise. Denn eine Knacknuss wartet noch auf den FC Aarau: Die Tests am Tag vor der Rückkehr in die Schweiz. Ein negatives Ergebnis ist Voraussetzung für jede und jeden, der ein Flugzeug in die Schweiz besteigen will. Sollte am 14. Januar also jemand aus dem FCA-Tross positiv getestet werden, müsste er für sieben Tage in Isolation - und zwar in Belek. In welchem Hotel und ob in diesem Falle weitere Personen zwecks Unterstützung in der Türkei bleiben, wird momentan vorbereitet.

In Belek herrschen im Januar optimale Fussballbedingungen (Bild von 2019). swn

«Das Risiko von Infektionen und daraus folgend, dass einzelne Personen länger in der Türkei bleiben müssten, können wir nicht wegdiskutieren, das Ganze ist auch ein Poker», gibt Bonorand zu. Gleichzeitig sagt er: «In der Schweiz hätten wir schlussendlich ein ähnliches, wenn nicht sogar höheres Risiko für Ansteckungen. Und wenn ich sehe, wie es draussen schneit und in Aarau die Böden wohl bald wieder gefroren sind, bin ich froh, haben wir an der Reise festgehalten und kann die Mannschaft nun bei optimalen Bedingungen trainieren. Falls alles gut geht und die Mannschaft zehn Tage lang in Komplettbesetzung zusammen arbeiten kann, betrachte ich das Trainingslager als Vorteil gegenüber all jenen Teams, die sich in der Schweiz auf die Rückrunde vorbereiten. Nicht nur aus sportlicher Sicht, auch für das Teambuilding ist eine solche Reise sehr förderlich.»

