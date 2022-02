Challenge League Comeback-Qualitäten, Blitzheilung und ein raffinierter Randy Schneider: Die Lehren aus dem FCA-Sieg in Lausanne Beim rasanten 5:2-Sieg gegen Lausanne-Ouchy beweist der FC Aarau, dass er mit Rückschlägen umgehen kann. Einige Akteure stechen heraus. Sechs Beobachtungen von der Seitenlinie. Frederic Härri aus Lausanne Jetzt kommentieren 06.02.2022, 14.41 Uhr

Mit seinem ersten Pflichtspieltor für den FC Aarau hatte Shkelqim Vladi (rechts) erheblichen Anteil am Sieg seiner Mannschaft. Urs Lindt / freshfocus

Das 0:0 im Spitzenspiel zwischen Vaduz und Winterthur war ein Langweiler dagegen. Die Partie, die es an diesem Spieltag der Challenge League zu sehen galt, war diejenige zwischen Stade Lausanne-Ouchy und dem FC Aarau. 5:2 gewannen die Aarauer in einer ereignisreichen Partie. Und weil derart viel geschah, gibt es nachstehend die wichtigsten Beobachtungen in Häppchenform.

Die (Traum-)Gegentore

Simon Enzler wurde am Freitagabend zweimal überwunden. Beide Male handelte es sich nicht um Allerweltstore. Urs Lindt / freshfocus

Aaraus Trainer Stephan Keller legte sich fest: «Tor des Monats». Es lief die 58. Minute, kurz zuvor hatte Sofyan Chader per wunderbarem Effet-Schuss zum 1:2 für Lausanne-Ouchy verkürzt, da ereilte Brighton Labeau ein Geistesblitz. Ziemlich allein stand er da am linken Spielfeldrand, nahe der Grundlinie und hielt nach Abspielmöglichkeiten Ausschau.

Diese ergaben sich nicht, und so beförderte Labeau den Ball aus weiter Distanz in den rechten oberen Torwinkel. Ein Traumtreffer sondergleichen. «Da kannst du nur applaudieren, auch wenn es in dem Moment so verdammt schwerfällt», sagte Keller. Verständlich: Innert elf Minuten hatte seine Mannschaft einen Vorsprung von zwei Toren hergegeben.

Die Rückkehrer

In der Hinrunde waren die FCA-Spieler unter der Last eines 2:2-Ausgleichs noch eingebrochen. In Lausanne spielten sie hernach wie entfesselt auf. Urs Lindt / freshfocus

Nach dem Ausgleich zum 2:2 hätten sich die Aarauer ihrem Schicksal ergeben können. Ähnliches war ihnen ja bereits in der Hinrunde bei der Niederlage in Neuenburg widerfahren. Stilsicher wirkte der FC Aarau bis dahin nicht an diesem kühlen Abend in Lausanne. Er bekundete Mühe, zu einem geordneten Spiel zu finden. Und nun sprach das Momentum gegen einen erfolgreichen Ausgang des Spiels.

Gleichwohl schlug die Mannschaft zurück – sie legte drei weitere Tore nach und gewann überdeutlich. Trainer Keller meinte, diese Rückkehrerqualitäten schon im gemeinsamen Trainingslager vor wenigen Wochen entdeckt zu haben. «Da sind wir in den Testspielen auch zurückgekommen, weil wir daran geglaubt haben.» Gegen Stade Lausanne-Ouchy kam dem FCA auch eine aussergewöhnliche Effizienz zupass. Die klaren Chancen, die wurden zu Toren veredelt.

Der neue Stürmer

Shkelqim Vladi fügte sich bei seiner Startelfpremiere gut ein. Urs Lindt / freshfocus

Er hätte ihm nicht mehr erklären können, weshalb er nicht von Beginn weg spielen sollte, sagte Keller. Der Angesprochene ist Shkelqim Vladi, Neuerwerb von Ligakonkurrent Yverdon.

In der Vorwoche war der 21-Jährige eingewechselt worden, nun stand er in der Startaufstellung. «Manchmal musst du etwas anpassen, wenn du merkst, dass einer heiss ist», sagte Keller. Und Vladi verlor auch in Lausanne nicht an Hitze: Er schoss ein Tor und kombinierte ansehnlich mit.

Der raffinierte Herr Schneider

Mit einem gekonnten Volleyschuss brachte Randy Schneider den FCA in Führung. Urs Lindt / freshfocus

Oft genug wird Randy Schneider (auch von dieser Stelle) mangelnde Raffinesse in spielentscheidenden Situationen angelastet. Als Fehlende Bauernschläue liesse sich dies etwas salopp umschreiben. Nun aber stellte Schneider unter Beweis, dass er ein geradewegs ausgefuchster Kicker ist.

In der 73. Minute lud er Christopher Routis im Strafraum scheinbar zum Tanz ein, als er sich dem Lausanner Captain abseits des Balles annäherte. Dieser missverstand die Aufforderung jedoch als hinterlistigen Akt und beförderte den rund 20 Zentimeter kleineren (und viel leichteren) Schneider mittels Wrestling-Griff in die Horizontale. Ein klarer Regelverstoss und folgerichtiger Penalty – von Schneider erfolgreich gesucht und gefunden.

Spadanudas Blitzheilung

Eiskalt vom Elfmeterpunkt: Kevin Spadanuda. Urs Lindt / freshfocus

Die Bedenken auf Aarauer Seite waren gross, als Kevin Spadanuda vor einer Woche gegen Xamax vom Spielfeld humpelte. Mehrfach war der Knöchel des besten FCA-Torschützen in Mitleidenschaft gezogen worden, so dass eine längere Ausfallzeit befürchten werden musste.

Kurz darauf gab es leichte Entwarnung, Bänder und Knochen blieben intakt. Dennoch sollte Spadanuda für das Auswärtsspiel in Lausanne noch keine Option darstellen. Und dann folgte am Spieltag selbst die Überraschung: Spadanuda war dabei, gar von Anfang an. Die Teamärzte scheinen ihn rechtzeitig gesund gepflegt zu haben. Wie ungern der FC Aarau ohne Spadanuda auskommt, zeigte das Tagwerk, das er verrichtete. Zwei der fünf Tore verantwortete er.

Die Aufstiegsfrage

Stephan Keller hält nichts davon, stier auf die Tabelle zu schauen. Doch eines ist klar: Die Richtung stimmt. Urs Lindt / freshfocus

Ein weiteres Tor hätte gereicht, und der FC Aarau wäre aufgrund der besseren Differenz neuer Tabellenführer der Challenge League geworden. So sind die Aarauer nun eben «geteilter Erster», gemeinsam mit den Vaduzern. Stephan Keller sind die Rechenspiele an der Spitze einerlei, wie er bekundete: «Heute steigt niemand auf, und es steigt niemand ab. Es gibt noch 16 Hürden zu überwinden.» Die Mannschaft jedenfalls mag aus den Resultaten der Konkurrenz – zumindest an diesem Wochenende – Motivation geschöpft zu haben.

Am Freitagabend sahen sich die Spieler im Hotel gemeinsam das Remis zwischen dem FC Vaduz und dem FC Winterthur an. Die Gier auf Tore war ihnen am Folgetag anzumerken, für den Sprung nach ganz oben hat es nicht gereicht. So viel darf jedoch gesagt werden: Der FC Aarau ist auf Kurs.

