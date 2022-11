Siegreicher Einstand für Smiljanic: Aarau schlägt Yverdon 3:2

Challenge League Boris Smiljanic feiert gelungenes Trainer-Debüt: Der FC Aarau schlägt Yverdon 3:2 Bei der Premiere des neuen Trainers Boris Smiljanic kommt der FC Aarau zu seinem ersten Sieg seit sechs Spielen. Gegen Yverdon gelingt im Stadion Brügglifeld ein knapper 3:2-Erfolg. Olivier Jäckle, Nuno da Silva und Valon Fazliu erzielen die Tore. Stefan Wyss Jetzt kommentieren Aktualisiert 04.11.2022, 23.06 Uhr

Grosser Aarauer Jubel nach dem 1:0-Führungstor durch Olivier Jäckle. Marc Schumacher / freshfocus

Man kann jetzt das Sprichwort bemühen vom neuen Besen, der besonders gut kehrt. Schliesslich gelang dem FC Aarau im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Boris Smiljanic nach sechs sieglosen Auftritten die Rückkehr zum Erfolg. Das 3:2 gegen Yverdon war der erste Sieg seit fast zwei Monaten. Der Jubel war entsprechend gross, die Erleichterung sogar noch grösser als nach 94 Minuten der Schlusspfiff ertönte. Einstand gut, alles gut also? Naja, noch nicht so richtig! Denn etwas hatte sich auch unter Smiljanic nicht auf Knopfdruck geändert. Selbst wenn der FCA gewinnt, strapaziert er die Nerven seiner Fans. Zittern und Leiden blieben auch an diesem Abend treue Begleiter.

Gegen Yverdon liest sich dies in der Kurzfassung so: Der FCA führte 1:0 und 2:1 und liess sich diese Führungen wieder entreissen. Einmal, beim 1:1 kurz nach der Pause, nach einem haarsträubenden Fehler von Marco Thaler. Und einmal, indem die Aarauer auch wenige Meter vor dem Tor den Yverdon-Stürmern gleich zweimal zu viel Raum offerierten und Doppeltorschütze Théo Berdayes auch noch zum 2:2 ausgleichen liessen. Keine zwei Minuten waren da vergangen seit dem 2:1-Führungstor der Aarauer.

Es war der Moment, als sich manch einer im Brügglifeld erinnerte an das letzte Heimspiel vor knapp zwei Wochen, diesem 3:3 gegen Neuchâtel Xamax, als die letzte Führung fünf Minuten vor dem Ende nach einem letzten von vielen Abwehrfehlern noch verspielt wurde. Es war die Partie gewesen, welche die Debatte über den nun abgetretenen Trainer Stephan Keller so richtig entfacht hatte.

Da Silva: aus dem Formtief zum Matchwinner

Diesmal nun rettete der FC Aarau das 3:2 über die Zeit. Das Siegestor erzielte Valon Fazliu mittels Foulpenalty eine Viertelstunde vor dem Ende. Nuno da Silva hatte den Elfmeter herausgeholt, indem er den Kontakt mit Yverdon-Verteidiger Sead Hajrovic suchte und fand. Da Silva avancierte damit zum Matchwinner, nachdem er nur sieben Minuten zuvor nach einem Corner aus kurzer Distanz das 2:1 erzielt hatte. Und das war vielleicht eine der offensichtlichsten Verbesserungen beim Einstand von Smiljanic. Unter Keller hatte Da Silvas Formkurve in den letzten Wochen nur noch eine Richtung gekannt – nach unten. Nun führte der Stürmer sein Team zum Sieg. Und dies, obwohl er erst kurz vor der Pause für den verletzten Captain Shkelzen Gashi ins Spiel gekommen war.

Was für Da Silva galt, war jedoch zumindest in kämpferischer Hinsicht für den Rest des Teams auch nicht falsch. Die Mannschaft, die sich durch den von ihr provozierten Trainerwechsel viel Verantwortung aufbürdete, zeigte sich insofern verbessert, als dass sie Engagement auf den Platz brachte und über die gesamten 90 Minuten deutlich aggressiver und mit mehr Intensität spielte als in den letzten, mauen Auftritten unter Keller.

Keine Szene illustrierte die wieder entdeckten kämpferischen Tugenden besser als das erste Führungstor in der 22. Minute. Tasar holte sich einen bereits verlorenen Ball zurück, legte zurück auf Olivier Jäckle und nach dem von Yverdons Ali Kabacalman abgelenkten Schuss führte Aarau 1:0. Der Treffer war Ausdruck von Willen und Glaube, auch in einer ausweglosen Situation noch etwas zu erreichen. Für Jäckle war es der erste Treffer in der Meisterschaft seit dem 23. Februar 2021.

Tore von Jäckle und da Silva als gutes Omen

Jäckle, der eines seiner seltenen Tore erzielte, und da Silva, dem das beste Spiel gelang für den FCA seit seinem Transfer im Sommer. Es hilft den Aarauern, wenn sie solches nach dem ersten Spiel unter Smiljanic als gutes Omen mitnehmen. Fürs Erste mussten schöne Emotionen und der Sieg genügen. Und es sind ganz nebenbei ungemein wichtige drei Punkte. Sie lassen den FC Aarau den ersten Schritt machen zurück in Richtung Spitzenplätze. Bis zum Barrage-Platz 3 sind es jetzt nur noch fünf Punkte.

