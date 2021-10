Die Routiniers des FC Aarau patzen: Die Noten zum 0:2 gegen Thun

Challenge League Bergsma und Thaler patzen und Enzler ist sein Rekord fürs Erste egal: Die FCA-Noten zur Niederlage gegen Thun Beim 0:2 gegen den FC Thun bleibt der Meilenstein von Goalie Simon Enzler eine Randnotiz. Defensiv passieren gröbere Fehler, und im Mittelfeld können zwei junge Akteure den Ausfall von Donat Rrudhani nicht wett machen. Die Spieler des FC Aarau in der Einzelkritik. Frederic Härri Jetzt kommentieren 23.10.2021, 01.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Simon Enzler, Note 4,5

Simon Enzler ist ein mitspielender Torhüter. In der 10. Minute wird ihm dieser Fakt fast ein erstes Mal zum Verhängnis. Bei einem Thuner Vorstoss eilt Enzler übermotiviert aus dem Tor, verpasst das richtige Timing und greift gegen Omer Dzonlagic zum Foul. Der 24-Jährige hat in dieser Szene Glück, dass seine Vorderleute - die in diesem Moment hinter ihm sind - hätten eingreifen können. So sieht Enzler nur Gelb und kann in der 51. Minute bei einem Thuner Abschluss seine Klasse zeigen. Bei beiden Gegentreffern trifft ihn schliesslich keine Schuld. Weil die Tore erst spät fallen, hat Enzler den ewigen Zu-Null-Rekord von Andreas Hilfiker überboten. Nach Spielschluss sagt Enzler, er hätte lieber in der 1. Minute das Gegentor erhalten und danach das Spiel noch gewonnen.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Raoul Giger, Note 4,5

Eine solide Leistung des Rechtsverteidigers. Seine defensiven Aufgaben löst er vorzüglich, und vor allem im zweiten Umgang widmet er sich seinem scheinbar inhärenten Vorwärtsdrang. Es gibt eine Phase, da hat Giger bei fast jedem Angriff mindestens einmal den Fuss im Spiel. Von Gegenspieler Marco Bürki wird Giger im Strafraum elfmeterwürdig gefoult, doch die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm.

Freshfocus

Marco Thaler, Note 3,5

Marco Thalers sechstes Ligaspiel in Serie ist lange Zeit ein tadelloses. Der Innenverteidiger ist präsent im Spielaufbau, stösst über die Mittellinie, narrt die Gästespieler mit Finten und traut sich an den langen Ball. Doch dann schleichen sich zwei Unachtsamkeiten ein, die letztlich spielentscheidenden Charakter aufweisen. Erst ist Thaler letztes Glied einer immer länger werdenden Fehlerkette, als es der FCA mehrmals verpasst, den Ball in sichere Gefilde zu schlagen. So stösst Thaler mit Nebenmann Bergsma zusammen, und wie beim Flippern fällt der Ball einem Thuner vor die Füsse - 0:1. Wenig später ringt Thaler im Strafraum seinen zugewiesenen Gegenspieler nieder, so dass Penalty gegen Aarau gepfiffen wird - es ist die Einleitung zum 0:2. In der Summe ist das mit Sicherheit der eine Fehler zu viel, der Thaler eine genügende Note verwehrt.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Léon Bergsma, Note 4

Für Léon Bergsma gilt Ähnliches wie für Thaler: Der Abwehrchef macht seine Sache eigentlich gut, bis er sich im entscheidenden Moment übertölpeln lässt und so den bitteren Prellball zulässt, der zum Rückstand führt. Vielleicht hätte der Fehler nicht derart viel Gewicht gehabt, wenn Bergsma in der 53. Minute seinerseits zur Führung getroffen hätte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Bastien Conus, Note 4

Die Abstände zu Bergsma passen nicht immer, die Pässe sind nicht immer sauber gespielt. Und doch bleibt Bastien Conus mit einem kämpferischen Auftritt in Erinnerung, der einige spielerische Schwächen zu kaschieren vermag. Kurz vor Schluss trifft Conus nur den Pfosten.

Telegramm FC Aarau - FC Thun 0:2 (0:0) Brügglifeld. – 3’560 Zuschauer. – SR: Bieri. – Tore: 67. Dos Santos 0:1. 78. Chihadeh (Foulpenalty) 0:2. Aarau: Enzler; Giger, Thaler, Bergsma, Conus; Schwegler (67. Njie), Jäckle; Balaj (88. Aratore), Schneider, Spadanuda (67. Avdyli); Almeida (78. Gouano). Thun: Ziswiler; Dorn, Havenaar, Bürki, Schüpbach; Hasler, Roth (58. Chihadeh); Kyeremateng (70. Castroman), Karlen (58. Dos Santos), Dzonlagic (58. Ndongo); Gerndt. Bemerkungen: Aarau ohne Ammeter, Gashi, Qollaku, Rrudhani, Thiesson (alle verletzt) und Senyurt (nicht im Aufgebot). Thun ohne Sutter (gesperrt), Fatkic, Hirzel, Rüdlin, Schwizer (alle verletzt), Ahmed und Vasic (beide nicht im Aufgebot). – 89. Pfostenschuss Conus. – Verwarnungen: 11. Enzler, 61. Giger, 63. Hasler, 71. Dos Santos (alle Foulspiel).

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Olivier Jäckle, Note 4

Olivier Jäckle, in Abwesenheit von Gashi erneut Captain, hat einiges an Einfluss auf das Spiel seiner Mannschaft. Über weite Strecken strahlt der Mittelfeldspieler wieder jene Ruhe aus, die ihn vor seinem zwischenzeitlichen Formtief stets ausgezeichnet hat. Nur einmal entgleitet ihm das Geschehen, als er am Ursprung des 0:1 steht: Anstatt das Spielgerät vor dem Strafraum weit weg zu spedieren, hält er den Ball mit einem schwach geratenen Kopfball ins Spiel und bringt so Thaler und Bergsma in Bedrängnis.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Silvan Schwegler, Note 3,5

Nach bislang nur wenig Einsatzzeit in dieser Saison bekommt Schwegler die Chance von Beginn an. Man wird den Eindruck nicht los, dass die Partie am 18-Jährigen vorbeizieht. Im zentralen Mittelfeld ist er in einer Art Positions-Wirrwarr gefangen. Die schnellen Wechsel zwischen defensiver und offensiver Orientierung gelingen ihm nicht so recht, so dass Schwegler meist dort steht, wo der Ball eben nicht ist. Auf diese Weise kein Faktor für seine Mannschaft.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Kevin Spadanuda, 4,5

Der Flügelspieler ist emsig wie eh und reibt sich gegen die Thuner Defensive auf. Meist bleibt er jedoch erfolglos im Versuch, hinter die Abwehrkette vorzustossen. In einer Szene gelingt es ihm aber. Bezeichnend, dass daraus gleich die ziemlich beste Aarauer Chance entsteht. Insgesamt ist aber auch Spadanuda ohne Glück.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Randy Schneider, Note 3,5

Sein zweiter Startelfeinsatz in Serie. Als Scharnier zwischen Mittelfeld und Offensive soll Randy Schneider die Pässe in die Schnittstellen spielen, doch das gelingt ihm nur bedingt. Mal fehlt es an der Schärfe, mal an der Genauigkeit. Die Fehlpassquote ist hoch. All das wäre zu Teilen verschmerzbar gewesen, wenn er in der 54. Minute das 1:0 erzielt hätte. Doch Schneider schiesst am Tor vorbei. An Einsatzwillen und defensiver Arbeitsbereitschaft mangelt es ihm keineswegs.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Liridon Balaj, Note 3,5

Liridon Balajs Dribbling sind auch gegen Thun schön anzusehen. Doch im Gegensatz zu seinem glanzvollen Auftritt vor Wochenfrist in Lausanne fehlt es ihm an Präzision und Effizienz. Der Flügelspieler kann sich kaum einmal aussichtsreich in Position bringen. Es fehlt ihm schlichtweg die Bindung zum Spiel.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Mickaël Almeida, Note 4

Was macht man, wenn einem zurzeit das Glück im Toreschiessen fehlt? Man bietet sich den Mitspielern an und bringt sich ins Kombinationsspiel ein. Genau das tut Almeida - seit Wochen schon. Die Selbstlosigkeit gerät ihm nicht immer zum Vorteil. In manchen Szenen wählt Almeida das Abspiel anstatt selbst den Abschluss zu suchen. Nah an einem Torerfolg ist er gegen Thun jedoch nie. Ein Treffer wäre wohl das Wundermittel gegen die Stürmer-Leiden. Doch dieses bleibt weiterhin im Rezeptschrank verschlossen.

Milot Avdyli, keine Note

Kommt in der 67. Minute für Spadanuda. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Allen Njie, keine Note

Kommt in der 67. Minute für Schwegler. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Gobé Gouano, keine Note

Kommt in der 78. Minute für Almeida. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Marco Aratore, keine Note

Kommt in der 88. Minute für Balaj. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.