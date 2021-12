FC Aarau: Stürmersuche führt zu diesem ehemaligen Bundesliga-Star

Challenge League Bekannt aus der Bundesliga, Basel und Bern: Bei diesem Stürmerstar hat der FC Aarau angeklopft Im Brügglifeld läuft die Suche nach einem neuen Stürmer auf Hochtouren: Ins Visier geraten ist auch Argentinier mit grossem Namen - was zeigt: Die FCA-Verantwortlichen denken bei der Stürmersuche gross. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Vier Tage noch bis zur Winterpause – und wer weiss, vielleicht begehen Spieler und Trainer des FC Aarau die Festtage gar als Tabellenführer: Dafür müssen sie das Nachholspiel heute Abend in Kriens und am Freitag die Jahresdernière im Brügglifeld gegen Xamax für sich entscheiden. Trennen sich dann am Samstagabend Vaduz und Winterthur unentschieden, stünde Aarau tatsächlich als Wintermeister fest. Ein Abwägen der Wahrscheinlichkeit, ob es so weit kommt, ist schwierig – zu viele Überraschungen hat die Challenge League geboten in der Vorrunde, zu ausgeglichen sind die Teams zwischen Rang 1 und Rang 9 und zu inkonstant ist der FCA bislang aufgetreten, um voller Überzeugung zwei Siege in den verbleibenden zwei Partien vorauszusagen.

Auf dem Thron zu überwintern, wäre ein willkommener Nebeneffekt. Viel wichtiger indes ist aus Aarauer Sicht die Tatsache, dass man - egal, was in dieser Woche passiert – mittendrin ist im Aufstiegsrennen und das ausgerufene Saisonziel, die Rückkehr in die Super League sieben Jahre nach dem Abstieg, bei Halbzeit absolut realistisch ist.

Um ab Ende Januar für die entscheidende Phase gerüstet zu sein, braucht es im Spielerkader indes noch eine Korrektur – besser gesagt: Eine Ergänzung. Und zwar in Form eines Mittelstürmers, der Tore verspricht und dank seiner Physis auch als Prellbock gegen die gegnerischen Abwehrreihen taugt.

Das Experiment mit dem jungen Gobé Gouano (weisses Trikot) ist gescheitert - nun soll in der Winterpause ein treffsicherer Stürmer her. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Dass dieses fehlende Teil im Aufstiegspuzzle nicht Gobé Gouano heisst, wurde schnell deutlich nach dessen Verpflichtung Ende August – mittlerweile ist das «Experiment Gouano» auch offiziell beendet, der 20-Jährige wird den FCA Ende dieser Woche verlassen.

Die Verantwortlichen haben Mut, gross zu denken

Wer Gouanos Platz übernehmen wird, steht in den Sternen – zu konkreten Verhandlungen mit einem Stürmerkandidaten ist es bislang nicht gekommen. Doch Recherchen zeigen, dass die FCA-Verantwortlichen Mut haben, gross zu denken: So haben sie gemäss AZ-Informationen bei Raul Bobadilla angeklopft und die Möglichkeit einer Verpflichtung abgeklärt.

Für Augsburg und Gladbach lief Raul Bobadilla insgesamt 166 Mal in der Bundesliga auf - und erzielte dabei 51 Skorerpunkte. Freshfocus

Bobadilla? Der Argentinier hat in der Schweiz eine bewegte Vergangenheit: Sowohl bei GC, YB und dem FC Basel schoss er spektakuläre Tore und war in Topform einer der besten Stürmer des Landes, regelmässig machte er jedoch auch mit seinem extravaganten Lebensstil Schlagzeilen: So endete 2013 seine Zeit in Basel, nachdem er innerorts mit 111 statt der erlaubten 50km/h geblitzt wurde – inklusive Verurteilung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten.

Bobadilla, der sich auch in der Bundesliga bei Gladbach und Augsburg einen Namen gemacht hat, ist mittlerweile 34 und steht beim brasilianischen Erstligisten Fluminense unter Vertrag. Der Kontakt zwischen Bobadilla und dem FCA dürfte via Chefscout Elsad Zverotic, der ihn aus gemeinsamen YB-Zeiten kennt, zustande gekommen sein. Zu einem Wechsel ins Brügglifeld wird es jedoch – Stand heute – nicht kommen. Aus finanziellen Gründen.

Extravagant, aber immer für Tore gut: Raul Bobadilla - im Hintergrund Aaraus Chefscout Elsad Zverotic, der den Argentinier aus gemeinsamen YB-Zeiten kennt. Urs Lindt/Freshfocus / Urs Lindt/freshfocus

Denn es ist keinesfalls so, dass Sportchef Sandro Burki die Stürmersuche mit prall gefülltem Geldkoffer angeht. Vielleicht, das wird der Verwaltungsrat in diesen Tagen bestimmen, liegt angesichts der Dringlichkeit und der grossen Chance auf den Aufstieg eine kleine Ablösesumme drin – doch klar ist: Kein Klub wird gewillt sein, mitten in der Saison einen treffsicheren Stürmer abzugeben. Und wenn doch, dann dürfte die finanzielle Schmerzgrenze zu hoch für das FCA-Portemonnaie sein.

Sprich: Wie Bobadilla sind auch Ivan Prtajin vom FC Schaffhausen, Roman Buess vom FC Winterthur, Koro Koné von Yverdon, Simone Rapp vom FC Vaduz oder Saleh Chihadeh vom FC Thun, die treffsichersten Stürmer der Ligakonkurrenz, unter normalen Umständen nicht zu haben.

Der neue Stürmer könnte Tür in Super League öffnen

Vielmehr deutet sich die Übernahme eines Stürmers an, der seine Knipserqualitäten in der Vergangenheit bewiesen hat, aktuell aber nur selten zum Zug kommt. Oder ein Leihgeschäft wie in der vergangenen Saison mit Filip Stojlkovic, der von Ersatzbank in Sion nach Aarau wechselte und mit 16 Treffern glänzte.

Kandidaten für letzteres Modell gäbe es in der Super League einige: Rodrigo Pollero vom FC Zürich oder Shkelqim Demhasaj von GC – vielleicht versucht man es auch mal bei Altmeister Guillaume Hoarau, der in Sion einen schweren Stand, aber weiterhin Lust auf Fussball hat.

Demhasaj erzielte in der Aufstiegssaison für GC viele Tore - seither kommt er nicht mehr oft zum Zug. Die Chance für den FC Aarau? Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Und dann hat FCA-Chefscout Zverotic bestimmt auch ein Auge auf die Promotion League, wo Tresor Samba (FC Basel U21) und Yannick Touré (YB U21) auf sich aufmerksam machen und vielleicht als Leihspieler zu haben sind.

Die Fühler sind ausgestreckt, auch ins Ausland – und die FCA-Verantwortlichen werden alles unternehmen, um den dringend benötigten Knipser zu finden. Im Wissen, dass dieser Transfer die Tür in die Super League öffnen könnte.

