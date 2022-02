So profitiert der FC Aarau vom Umbruch bei Rekordmeister GC

Challenge League Bei GC aussortiert, im Brügglifeld herzlich willkommen: So profitiert der FC Aarau von der China-Übernahme beim Rekordmeister Seine Verpflichtung war ein Meisterstück von Sandro Burki: Innert 24 Stunden hat der FCA-Sportchef nach dem Ausfall von Marco Thaler von den Grasshoppers Captain Aleksandar Cvetkovic losgeeist. Der Serbe ist bereits der vierte Neuzugang nach dem gleichen Muster. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Turm in der Schlacht: Am neuen FCA-Innenverteidiger Aleksandar Cvetkovic gibt es kaum ein Vorbeikommen. Urs Lindt/freshfocus

45 Minuten lang, die Hälfte eines Fussballspiels, dauert der Arbeitsweg von Aleksandar Cvetkovic. Meistens noch länger, weil sich zwischen seinem Wohnort Bülach und Aarau der Verkehr mittlerweile praktisch zu jeder Tageszeit staut. Das sei der einzige Nachteil am Wechsel zum FC Aarau, stöhnt Cvetkovic und sagt: «Hätte ich früher davon gewusst, hätte ich mir in der Nähe eine Wohnung gesucht.»

Doch es musste Mitte Januar schnell gehen, sehr schnell: Als sich im Trainingslager in der Türkei Marco Thaler schwer am Knie verletzt, treibt das den FCA-Verantwortlichen kurzzeitig den Schweiss auf die Stirn. Noch zwei Wochen bis zum Rückrundenstart – und Thaler ist nicht irgendein Spieler, sondern Teil der Abwehrreihe, die in der Vorrunde die wenigsten Gegentore aller Challenge-League-Teams zugelassen hat.

Intern gibt es keinen gleichwertigen Ersatz, die Künste von Sandro Burki sind also gefragt – und der Sportchef liefert in Form eines kleinen Meisterstücks: Spätabends greift er im Hotelzimmer zum Telefon und ruft den Berater von Aleksandar Cvetkovic an. 24 Stunden später hat dieser seinen Vertrag bei GC aufgelöst und besteigt das Flugzeug in die Türkei.

Cvetkovic war bis zu seinem Abgang Captain von GC - in der Saison 2020/21 führte er die Mannschaft zum Aufstieg.

In dieser Kürze einen Spieler dieser Güteklasse zu verpflichten, ist alles andere als selbstverständlich. Die eindrückliche Bilanz nach Cvetkovics ersten vier Einsätzen: 70 Prozent gewonnene Zweikämpfe – ein Topwert. Mit dem Serben in der Innenverteidigung hat Aarau in vier Partien drei Gegentore kassiert, eines davon ein ungerechtfertigter Penalty beim 1:1 gegen Xamax, die zwei anderen zwei Weitschüsse beim 5:2 gegen Lausanne-Ouchy – im Strafraum liess der FCA in diesem Jahr kaum Chancen zu. Kurz: Die ohnehin schon beste Abwehr der Liga ist mit Cvetkovic noch stabiler geworden.

Spektal-Team Wil zu Gast im Brügglifeld Der heutige FCA-Gegner Wil hat die zweitbeste Offensive der Liga, gleichzeitig aber auch die zweitschlechteste Defensive – für Unterhaltung dürfte im Brügglifeld also gesorgt sein. Umso mehr, weil die Ostschweizer frei von Abstiegssorgen sind und entsprechend befreit aufspielen werden. Für Aarau gilt: Eine ebenso konzentrierte und seriöse Leistung wie am vergangenen Wochenende beim 5:0 in Kriens dürfte für die nächsten drei Punkte sorgen. Die Partie beginnt um 19.30 Uhr - die AZ berichtet wie gewohnt im Liveticker. (wen)

Wirklich damit gerechnet, dass der Transfer klappt, habe er nicht, so Burki. Verständlich: Cvetkovic spielte in der Vorrunde zwar nur einmal von Anfang an. Er war aber immer noch Captain des Rekordmeisters, den er in der Saison zuvor in die Super League geführt hatte. Dazu hatte er mehrere Anfragen von nominell besseren Vereinen auf dem Tisch. Für Aarau und den Schritt zurück in die Challenge League sprach nicht viel. Die erste Frage an Cvetkovic ergibt sich also von selbst.

Warum Aarau und nicht ein lukrativer Transfer ins Ausland?

Ich hatte sofort ein sehr gutes Gefühl. Mein Agent berät hier auch andere Spieler und hat mir von der Atmosphäre im Team berichtet. Von einer guten Stimmung wird schnell erzählt – aber hier ist die Körpersprache der Spieler wirklich ehrlich. Jeder stellt sein Ego hinter den Erfolg der Mannschaft. Zudem gefällt mir der Mut der Verantwortlichen, dass sie von Anfang an den Aufstieg zum Ziel ausgerufen haben. Ich mag grosse Aufgaben!

Fiel der Abschied von GC schwer?

Ja und nein. Ich hatte zu allen Spielern ein gutes Verhältnis und nach vier Jahren waren mir der Klub und die Fans ans Herz gewachsen. Aber ohne realistische Chance auf Einsätze musste ich nun einfach weiterziehen.

Keine schlechten Gefühle? Sie waren in der vergangenen Saison Captain der Aufsteigermannschaft waren und wurden danach durch Neuzugänge ersetzt.

Ich war auch 2019 beim Abstieg dabei, als wir die Fans extrem enttäuscht haben. Diese Schmach wieder gutzumachen, war eine grosse Erlösung, und als Captain fühlt man in diesem Moment auch viel Stolz. Es war eine turbulente Zeit bei GC und die Übernahme durch die Chinesen hat alles auf den Kopf gestellt. Ich schaffte es dennoch, vier Jahre lang zu bleiben und bis auf die letzten sechs Monate immer zu spielen. Dass es bei diesen vielen Spielerwechseln irgendwann auch mich trifft, damit musste ich rechnen. Es war kein schönes Gefühl, nicht mehr wichtig zu sein, aber ich habe die Entscheidung respektiert. GC setzt auf Neuzugänge aus anderen Ligen – das ist Politik und nicht an mir, darüber zu urteilen.

Aufstiegsparty mit GC - da gehört ein Schluck aus der Champagnerflasche dazu.

Sie sind vor fünf Jahren in die Schweiz gekommen – zum FC Wohlen, der damals noch in der Challenge League spielte. Ihre Erinnerungen daran?

Als Ausländer musste mir Wohlen einen Mindestlohn zahlen (3800 Franken; d. Red.), weshalb sie mich eine Woche lang im Training beobachteten, um sicher zu gehen, ob ich das Geld wert bin (lacht). Den grössten Respekt hatte ich wegen der Sprachbarriere: Ich konnte kein Wort Deutsch und kaum Englisch, aber der Austausch mit den Menschen ist das A und O, um in einem neuen Land mit anderen Gepflogenheiten Fuss zu fassen. Ich verstehe mittlerweile zwar alles auf Deutsch, aber ausdrücken kann ich mich leider nur oberflächlich. Deshalb führen wir dieses Interview auf Englisch, ich will ja nicht nur mit langweiligen Floskeln antworten.

Nach einem halben Jahr zogen Sie im Januar 2018 bereits weiter zu GC. Burki wollte sie schon damals nach Aarau holen – gewusst?

Davon erfuhr ich erst nach der Unterschrift bei GC. Aber zu meinem schnellen Abgang in Wohlen: Normalerweise bin ich nicht so sprunghaft und in Wohlen hat es mir gut gefallen. Der Klub hat damals in der Winterpause leider entschieden, Ende Saison freiwillig abzusteigen. Ein halbes Jahr ohne sportliche Ziele spielen wäre eine Katastrophe für meine Zukunft gewesen.

Was wäre aus Ihnen geworden, wenn es nicht zum Profifussballer gereicht hätte?

Ich war in der Schule und im Fussball sehr gut. Eines Tages sass ein Vertreter eines Vereins aus der Hauptstadt Belgrad in unserem Wohnzimmer und sagte meinen Eltern, dass er aus mir einen Profispieler machen wolle. Da holte mein Vater meine Schulsachen aus dem Zimmer, setzte sich wieder aufs Sofa und fragte mich: Sohn, Schule oder Fussball – was willst du? Hätte ich damals anders entschieden, wäre ich heute wahrscheinlich im Finanzsektor tätig. Ich mag Zahlen und meine Eltern, die selber ein Geschäft führen, haben uns Kindern eingetrichtert, sorgfältig und klug mit Geld umzugehen. In meiner Freizeit beschäftige ich mich ausgiebig mit der Börse und interessiere mich für Krypto-Währungen.

Im Herbst 2017 spielte Cvetkovic (rechts) für den FC Wohlen - und mit diesem gegen den FC Aarau (im Bild Varol Tasar).

Stimmt es, dass Sie auf dem Platz ein anderer Mensch sind?

Oh ja – ich bin nicht auf alles stolz, was ich während den Spielen sage (lacht). Aber meine Mitmenschen werden Ihnen bestätigen, dass ich normalerweise ein ruhiger Typ bin, dem es sehr wichtig ist, eine gute Atmosphäre untereinander zu schaffen. Meine engste Bezugsperson ist meine Schwester, sie ist zu mir in die Schweiz gezogen, nachdem ich zu GC gewechselt bin. Mittlerweile hat sie geheiratet und ich bin total vernarrt in ihr Baby.

Ihr Vertrag beim FC Aarau läuft nur bis Ende Saison – und danach?

Aktuell zählt nur der Aufstieg und wir geben alles, um dieses Ziel zu erreichen. Wie es danach weiter geht, muss ich zum richtigen Zeitpunkt mit dem FC Aarau und meinem Management anschauen. Irgendwann möchte ich noch in Italien spielen, ich mag, wie viel Wert dort auf Taktik gelegt wird – und Spieler aus dem Balkan haben in Italien immer eine gute Falle gemacht. Nach der Karriere will ich Trainer werden.

Danke GC! So profitiert der FC Aarau vom Besitzerwechsel beim Rekordmeister

Seit vor zwei Jahren der chinesische Konzern Fosun den Grasshopper Club Zürich übernommen hat, verpflichtet der Klub praktisch nur noch portugiesische Spieler (wegen Fosun-Berater Jorge Mendes) und solche von Partnerklub Wolverhampton. Diejenigen, die schon da waren, wurden auf den Transfermarkt gespült: Profitiert davon hat auch der FC Aarau, der mittlerweile vier Profis unter Vertrag hat, die bei GC aussortiert wurden und im Brügglifeld nun Leistungsträger sind.

Aleksandar Cvetkovic

Der Serbe wurde 2018 von der alten GC-Führung verpflichtet. Erst schien es, als werde er als einer von wenigen von den Chinesen akzeptiert: In der vergangenen Saison führte er die Mannschaft als Captain in die Super League. Danach wurde auch Cvetkovic aussortiert – zum Glück des FC Aarau, dessen Abwehr er seit Anfang dieses Jahres verstärkt.

Randy Schneider

Gleichzeitig mit der Übernahme haben die Chinesen die Pipeline vom Nachwuchs ins Profiteam zugedreht. Das nutzte der FCA aus und holte im Herbst 2020 Randy Schneider zu sich, der Trainer Stephan Keller bei früheren Besuchen von GC-Juniorenspielen aufgefallen war. Nach Startschwierigkeiten ist Schneider heute der Mann der Stunde.

Allen Njie

Schweizer Klubs dürfen nur eine begrenzte Anzahl Ausländer einsetzen: Dieser Regel fiel der Liberianer Allen Njie zum Opfer, dessen Platz GC an andere Spieler aus Nicht-EU-Ländern vergab. So hat der FC Aarau im Sommer 2021 gratis und franko einen Rohdiamanten erhalten, der immer mehr zu glänzen beginnt und das Publikum unterhält.

Imran Bunjaku

Es war die Transferposse des Jahres 2021: GC lockte im Januar den Captain aus Schaffhausen weg, durfte ihn aber nicht einsetzen, weil die Kontingentsliste bereits voll war. Der Transfer diente also nur dem Zweck, den Aufstiegskonkurrenten zu schwächen. Bunjaku wurde im vergangenen Herbst vom FCA erlöst und zahlt seither mit stabilen Auftritten zurück.

