Vom eigenen Junior abgeschossen: Die Analyse zur FCA-Pleite

Challenge League Analyse zum Schiffbruch in Neuenburg: Der FC Aarau läuft in den Hammer(ich) Ausgerechnet der verlorene Sohn wird zum Matchwinner beim 4:2-Erfolg von Xamax gegen Aarau. Wie Mats Hammerich auf das Dramaspiel reagiert und was den FCA-Untergang begünstigte. Sebastian Wendel 11.08.2021, 12.02 Uhr

Das Spiel

Nach der ersten Halbzeit kann man nur den Hut ziehen vor dem, was die Aarauer in den 45 Minuten zuvor auf den Plastikrasen der Maladière zaubern: Passspiel, Kreativität, Defensivverhalten, Zweikampfführung und Abschlusseffizienz – alles auf hohem Niveau. Gastgeber Xamax hat keinen Stich und so entlädt sich der Frust von Trainer, Spieler und Fans schon früh in der Partie am Schiedsrichter, wie immer bei eigenem Unvermögen. Marco Aratore und Kevin Spadanuda veredeln die bockstarke FCA-Darbietung zur 2:0-Pausenführung, die gut und gerne noch höher hätte ausfallen können. In den Stadionkatakomben sagen danach alle einen Gästesieg voraus, auch Bernard Challandes, der sich wenige Tage nach der Absage für den Nati-Trainerjob das Challenge-League-Spitzenspiel anschaute.

Lief es den Aarauern im ersten Umgang zu gut? Fühlten sie sich nach 45 dominanten Minuten im Spitzenkampf zu sicher? Gut möglich: Denn obwohl in der Pause in der FCA-Kabine der bevorstehende Sturmlauf des im Stolz verletzten Heimteams Hauptthema ist, wirken die Gäste darauf nicht vorbereitet. Symptomatisch die Gegentore zum 1:2 und 2:2: Nicht nur fallen sie innerhalb zwei Minuten, sondern nach dilettantischer Abwehrarbeit der Aarauer, deren Ursache nur mangelnde Konzentration sein kann. Mit dem Ausgleich kippt das Momentum endgültig auf die Xamax-Seite. Und wie oft in diesen Fällen klappt dann alles: Veloso und Hammerich, wahrlich nicht als Kunstschützen bekannt, treffen mit herrlichen Weitschussknallern zum 4:2-Schlussresultat.

Dem Sturmlauf des Heimteams, das am Ende über die Wende vom 0:2 zum 4:2 jubelte, hatte der FC Aarau trotz Ankündigung nichts entgegenzusetzen. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Xamax überrollt den FCA nach dem Seitenwechsel wie eine Dampfwalze, angetrieben von 3400 euphorisierten Zuschauern. Doch so stark die Reaktion der Neuenburger, so schwach die Reaktion der Aarauer darauf: Nicht nur lassen sie die Gegentore viel zu einfach zu, nach vorne werden sie in der zweiten Halbzeit nicht einmal im Ansatz gefährlich. Sehenden Auges ins Verderben: Das sollte den Spielern und Trainer Stephan Keller zu denken geben.

Das Telegramm: Neuchâtel Xamax FCS - FC Aarau 4:2 (0:2) Maladière. – 3’409 Zuschauer. – SR: Wolfensberger. – Tore: 8. Aratore (Schwegler) 0:1. 28. Spadanuda (Conus) 0:2. 51. Mafouta 1:2. 53. Nuzzolo 2:2. 69. Veloso 3:2. 71. Hammerich 4:2. Xamax: Guivarch; Gomes, Epitaux, Berisha, Gonçalves (46. Tavares); Pasche (46. Mafouta); Gazzetta (75. Ouattara), Beloko (31. Hammerich); Veloso, Lahiouel, Haile-Selassie (46. Nuzzolo). Aarau: Enzler; Giger (59. Gashi), Bergsma, Kronig, Conus; Jäckle; Spadanuda, Schwegler (82. Njie), Aratore, Balaj (59. Rrudhani); Almeida. Bemerkungen: Xamax ohne Dakouri, Ouhafsa (beide verletzt), Alili, Djuric, Hummel, Morina, Rodriguez, Saiz und Surdez (alle nicht im Aufgebot). Aarau ohne Qollaku (verletzt), Caserta, Schneider, Senyurt und Thiesson (alle nicht im Aufgebot). – 31. Beloko verletzt ausgeschieden. – Verwarnungen: 23. Kronig, 43. Pasche, 52. Conus, 61. Spadanuda, 73. Gomes, 87. Bergsma, 94. Jäckle (alle Foulspiel).

Übrigens: Letztmals verloren nach einer 2:0-Führung hat der FC Aarau am 8. August 2019. Damals stand es in Chiasso nach Toren von Rossini und Schneuwly nach 33 Minuten 2:0, ehe die Tessiner zwischen der 38. und 73. Minute die Wende gegen – damals wie am Dienstag gegen Xamax – inferiore Gäste herbeibrachten.

Die Tore

8. Minute: Xamax-Goalie Guivarch misslingt im Pressing-Stress ein Zuspiel, Aarau-Talent Schwegler riecht den Aussetzer, passt überlegt in den Rückraum, wo Aratore keine Mühe hat, zur frühen Gästeführung einzuschieben.

Aratore (mit ausgebreiteten Armen) und Spadanuda (links) erzielten die Tore zum 1:0 und 2:0 für Aarau. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

28. Minute: Conus lanciert auf links Spadanuda, der legt sich den Ball auf den starken rechten Fuss und trifft sehenswert ins weite Eck – 2:0 für Aarau.

51. Minute: Lahiouel lupft den Ball über Giger und düpiert so den Aarauer Rechtsverteidiger, FCA-Goalie Enzler kann den Abschluss nur zu Mafouta abwehren, der problemlos zum 1:2 abstaubt.

53. Minute: Xamax führt einen Freistoss in Strafraumnähe schnell aus, die linke Aarauer Seite schläft. So kann Nuzzolo ungestört mit all seiner Routine ausgleichen – 2:2.

69. Minute: Nach einem Zuspiel von Hammerich versucht der Neuenburger Veloso sein Glück aus über 30 Metern und trifft – unhaltbar für Enzler – in den Winkel. Traumtor zum 3:2 für das Heimteam.

71. Minute: Etwas weniger weit weg vom FCA-Tor, aber genauso sehenswert trifft Hammerich zum 4:2-Schlussresultat.

Die Schlüsselszene

Ein schnelles Gegentor nach der Pause kann passieren – umso mehr, wenn der Gegner mit der Wut im Bauch aus der Kabine kommt: Doch spätestens nach Mafoutas Anschlusstreffer zum 1:2 muss allen Aarauern bewusst sein, dass es in den nächsten Minuten nur darum gehen wird, die Führung zu verteidigen. Doch stattdessen steht es keine zwei Zeigerumdrehungen 2:2, weil die FCA-Abwehr erneut pennt. Der schnelle Ausgleichstreffer lässt das berühmte Momentum auf die Xamax-Seite kippen und ist die Vorentscheidung auf dem Weg zum Heimsieg.

Aarau-Spieler Rrudhani bedröppelt nach einem weiteren Gegentreffer. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Der Aufreger

Ausgerechnet er: Der langjährige FCA-Spieler Mats Hammerich (erst als Junior, seit 2016 als Profi) bereitet erst das 3:2 für Xamax vor und vergoldet danach seinen Teileinsatz (eingewechselt in der 31. Minute für Beloko) mit einem Weitschuss-Hammer zum 4:2. Nebst den drei Punkten gegen die Ex-Kollegen gab es nach Spielschluss eine Umarmung der angereisten Eltern und von der Freundin einen dicken Schmatzer. Auf die Fragen des AZ-Reporters hatte der 23-Jährige nach dem ersten Spiel gegen seinen langjährigen Stammklub dann keine Lust. Im Vorbeigehen auf dem Weg in die Kabine sagt er: «Schreib: Alles gut, super Stimmung im Stadion.» Die Fragen wären gewesen: Wie war es, nach insgesamt zehn Jahren im Brügglifeld gegen den Stammklub zu spielen? Hat er im Vorfeld der Partie seinen neuen Trainer Binotto in die Arbeit von Aarau-Coach Stephan Keller eingeweiht? Seine Gedanken nach dem Tor zum 4:2 und warum er sich das Jubeln verkniffen hat? Und nicht zuletzt: Verspürt er Genugtuung gegenüber der sportlichen Führung des FCA, die ihn behalten wollte, aber nur als Reservist?

Hammerich (weisse Schuhe) verkniff sich nach seinem Tor zum 4:2 den Jubel. Eine Mode unter Fussballern nach Treffern gegen ihre Ex-Vereine. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Das sagt FCA-Trainer Stephan Keller

Über eine halbe Stunde nach Spielschluss erst erscheint Stephan Keller zum Medientermin – gab es eine Standpauke für die Mannschaft? Nein, jedes Wort sei unmittelbar nach einem solchen Spielverlauf eines zu viel, sagte Keller. Vielmehr habe er einen Moment für sich gebraucht. Die schlüssige Erklärung für die miserable zweite Halbzeit hatte er – verständlicherweise – da noch nicht. «Frustrierend ist für mich vor allem, dass wir genau wussten, was nach der Halbzeitpause kommt: Xamax greift an und wir müssen dagegenhalten.» Dieses Vorhaben ist komplett schief gegangen, was Keller zwischen den Zeilen auch dem Charakter der Mannschaft an diesem Abend zuschreibt. «Wir haben uns zu wenig gewehrt, in diesem Punkt muss ich die Spieler, insbesondere die Führungsspieler in die Pflicht nehmen.»

So geht es weiter

Am Wochenende geht es für den FC Aarau im Cup weiter: Und das Keller-Team hat auf dem Papier die einfachste Aufgabe erhalten, Gegner FC Someo ist der einzige Viertligist im Wettbewerb. Zum Verständnis: Danach kommt nur noch die 5. Liga. Anpfiff im Maggiatal ist am Sonntag um 17 Uhr, zugelassen sind 500 Zuschauer, davon 100 im FCA-Gästeblock. Tickets für den neutralen Zuschauersektor sind nur physisch im Vorverkauf im Maggiatal zu kaufen.

FCA-Trainer Stephan Keller macht sich nach Spielschluss in Neuenburg so seine Gedanken. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Die FCA-Mannschaft reist bereits am Samstag ins Tessin, das Risiko, am Spieltag stundenlang am Gotthard im Stau zu stehen, will man nicht eingehen. Trotz Schiffbruch in Neuenburg: Alles andere als ein sehr deutlicher Sieg der Aarauer im Cup gegen Amateure mit zwei Trainings pro Woche wäre eine Überraschung.