Aarau, Winterthur, Schaffhausen oder Vaduz: Wer steigt auf?

Challenge League Aarau, Winterthur, Vaduz oder Schaffhausen: Wer steigt auf? Die AZ wagt eine Prognose Das Aufstiegsrennen der Challenge League geht in die heisse Phase. Steht der FC Aarau am Ende ganz oben? Vor dem heutigen Auswärtsspiel des FCA bei Xamax (ab 19.30 Uhr im AZ-Liveticker) vergleichen wir die vier Anwärter und bewerten die Chancen auf die Super-League-Rückkehr mit Punkten von 1 bis 5. Frederic Härri Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Aarau, Winterthur, Schaffhausen oder Vaduz: Wer steigt Ende Saison direkt in die Super League auf? Bilder: Freshfocus, Montage: cri

Die Saison in der Challenge League nähert sich dem Ende. Fünf Spieltage vor Schluss dürfen sich gleich vier Mannschaften noch berechtigte Chancen auf den Aufstieg in die Super League machen. Ein direkter Aufstiegsplatz und der Barragerang sind zu vergeben. Wie stehen die Chancen für Winterthur (56 Punkte), Schaffhausen (55), Aarau (53) und Vaduz (50)? Die AZ wagt eine Einschätzung.

Führt Alex Frei den FC Winterthur nach einem halben Jahr im Amt schon in die Super League? Die nächsten Wochen werden es weisen. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Offensive: Die Variabilität der Torschützen ist einer der Gründe, weshalb die Winterthurer Leader sind. Neun Spieler im Kader haben in dieser Saison bereits drei oder mehr Tore erzielt. Fast nach Belieben kann Trainer Alex Frei während der Spiele nachlegen und so einer Abhängigkeit von Toptorschütze ­Roman Buess entgegensteuern. Die Qualität von der Bank ­bescherte Winterthur schon den einen oder anderen Last-Mi­nute-Sieg.

Bewertung: ★★★★★

Defensive: 40 Gegentore nach 31 Spielen zeugen zwar nicht unbedingt von Souveränität in ­allen Belangen. Gleichwohl hat der FCW den zweitbesten Gegentorschnitt der Liga (nach Stade Lausanne-Ouchy). Die Verteidigung um Captain Granit Lekaj macht zumeist einen ­ordentlichen Job.

Bewertung: ★★★★✩

Stimmung: Bei der Kulisse wird so mancher Super-League-Verein neidisch. Spiele auf der Schützenwiese sind Fussballfeste – wenn nicht gerade Bierbecher auf die Unparteiischen fliegen. Beim jüngsten 4:2-Sieg gegen Vaduz waren 8200 Zuschauer zugegen. Heute Abend gegen Schaffhausen werden es wohl noch mehr sein. Die Mannschaft wird auch von den Fans getragen.

Bewertung: ★★★★★

Form: Von den vergangenen sechs Spielen gewann Winterthur deren vier. Besonders in den Spitzenduellen gegen Aarau und Vaduz präsentierte sich das Team in Bestform. Liegt einmal kein Sieg drin, so wie zuletzt gegen Xamax und Yverdon, retten die Winterthurer zumindest einen Punkt.

Bewertung: ★★★★✩

Aufstiegswahrscheinlichkeit: Der FCW ist der grosse Favorit auf den Direktaufstieg, weil er alleine es in der Hand hat, wohin die Reise geht. So gut wie jetzt waren die Aussichten seit dem letzten Aufstieg in den 80er-Jahren nicht mehr. Der heutige ­Vergleich gegen Schaffhausen könnte einer Vorentscheidung gleichkommen.

Bewertung: ★★★★★

Torgefährliches Duo: Raúl Bobadilla (links) und Joaquín Ardaiz. Claudio Thoma/Freshfocus

Offensive: Die Schaffhauser wissen mit Joaquín Ardaiz und Raúl Bobadilla sowohl den treffsichersten als auch den schillerndsten Stürmer in ihren Reihen. Die gute Nachricht für den Tabellendritten: Beide kommen zu ihren Toren. Fünf Spiele hat Bobadilla bisher absolviert, dreimal war er erfolgreich, gegen Wil zuletzt per Doppelpack. ­Ardaiz, der bei 18 Saisontoren steht, hat in vier der vergangenen fünf Spiele getroffen. Hinter den beiden verfügt Schaffhausen über torgefährliche Mittelfeldspieler. Die Offensive der ­Munotstädter ist eine der besten der Liga.

Bewertung: ★★★★★

Defensive: 43 Gegentore in 31 Spielen – das ist kein überragender, aber dennoch der drittbeste Wert in der Liga. Seit einigen Spielen macht die Abwehr einen guten Job und ermöglicht auch knappe Siege wie zuletzt in Yverdon (1:0).

Bewertung: ★★★✩✩

Stimmung: Überspitzt formuliert liesse sich sagen: Wer in der Wefox Arena laut spricht, der hört das eigene Echo. Rund 700 Zuschauer besuchen im Schnitt die Spiele in einer Arena, in der 8000 Platz haben. Von Fanbindung und Euphorie ist der Verein weit entfernt. Immerhin: Das 5:2 gegen Wil am vergangenen Freitag wollten 1827 Menschen sehen. Mit den positiven Ergebnissen steigt die Stimmung leicht an.

Bewertung: ★✩✩✩✩

Form: Der FC Schaffhausen hat einen Lauf. Sechs der vergangenen sieben Spiele gewann die Mannschaft von Martin Andermatt und kletterte in der Tabelle nach oben. Damit ist sie besser in Schuss als jedes andere Team, das noch auf den Aufstieg schielt.

Bewertung: ★★★★★

Aufstiegswahrscheinlichkeit: Still und heimlich pirschte sich der FC Schaffhausen in den letzten Wochen an die Spitze heran. Treffen Ardaiz und Bobadilla weiter derart zuverlässig, ist den Ostschweizern gar der direkte Aufstieg zuzutrauen. Die Direktduelle gegen Winterthur und Aarau werden richtungsweisend sein.

Bewertung: ★★★★✩

Das Restprogramm der Aufstiegsanwärter Winterthur: Schaffhausen (h), Thun (h), Wil (a), Xamax (h), Kriens (a) Schaffhausen: Winterthur (a), Kriens (h), Thun (a), Aarau (h), Lausanne-Ouchy (a) Aarau: Xamax (a), Yverdon (a), Lausanne-Ouchy (h), Schaffhausen (a), Vaduz (h) Vaduz: Thun (a), Wil (h), Kriens (a), Lausanne-Ouchy (h), Aarau (a)

Steigt der FC Aarau auf? Das hängt auch davon ab, ob bei Sturmspitze Shkelzen Gashi der Knoten platzt. Marc Schumacher / freshfocus

Offensive: Von allen Aufstiegsanwärtern hat der FCA mit 56 Toren die wenigsten Treffer erzielt. Jüngst herrschte zu oft Ladehemmung bei den Offensivspielern. Der verletzungsbedingte Ausfall von Shkelqim Vladi schmerzt. Vieles hängt davon ab, ob Topskorer Kevin Spadanuda weiter treffsicher bleibt. Und ob bei Shkelzen Gashi (seit sechs Spielen torlos) wieder der Knoten platzt.

Bewertung: ★★★✩✩

Defensive: Das Prunkstück wurde zur Problemzone: 20 Gegentore haben die Aarauer in den vergangenen sieben Partien erhalten Die Stabilität ist abhandengekommen. Zuletzt versuchte es Stephan Keller mit Personalwechseln im Defensivbereich, bislang ohne nachhaltigen Erfolg.

Bewertung: ★★✩✩✩

Stimmung: Den Aufstieg wünscht sich wohl jeder FCA-Fan, entsprechend gross ist die Unterstützung an Heimspielen und auf Auswärtsfahrten. Aber: Die Negativserie hat Spuren hinterlassen. Das Aarauer Publikum ist ungeduldiger geworden und äussert schneller Unmut, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollten.

Bewertung: ★★★★✩

Form: Wer von sieben Spielen fünf verliert, steckt in einem Tief. Immerhin konnte am vergangenen Wochenende ein Sieg bejubelt werden. Das 3:2 gegen Kriens war nicht souverän erspielt, aber für das Aarauer Selbstvertrauen von enormer Bedeutung.

Bewertung: ★★✩✩✩

Aufstiegswahrscheinlichkeit: Trotz der Niederlagenserie darf der FC Aarau noch immer vom Aufstieg träumen. Das allein dürfte Motivation genug sein. Stehen die Aarauer in den abschliessenden Spielen defensiv stabiler, liegt alles drin. Doch man ist von Patzern der Konkurrenz abhängig.

Bewertung: ★★★✩✩

Aarau tritt heute Abend auswärts bei Xamax an Xamax - Aarau, ab 19.30 Uhr im AZ-Liveticker Während sich Winterthur und Schaffhausen im Topspiel der Runde messen, reist der FC Aarau nach Neuenburg. Gegen Xamax will die Mannschaft von Trainer Stephan Keller den Anschluss an die Spitze schaffen. Verliert Schaffhausen gegen Winterthur, könnten die Aarauer mit einem Sieg auf Platz zwei vorrücken. Bei einem Unentschieden im Parallelspiel würde der FCA punktemässig zu Schaffhausen aufschliessen und läge nur noch einen Zähler hinter Winterthur. Um in diesem Fall auf den zweiten Rang vorzustossen, bräuchte es jedoch einen (unwahrscheinlichen) Sieg gegen Xamax mit sieben Toren Differenz.

Simone Rapp und der FC Vaduz haben nur noch Aussenseiterchancen auf den Aufstieg. Michael Zanghellini/Freshfocus

Offensive: Vaduz spielt selten begeisternden Fussball, der Toreschnitt aber ist ordentlich (58 insgesamt). Vieles ist abhängig vom 16-Tore-Mann Simone Rapp. Doch der ist verletzungsanfällig und gerade mit einer Oberschenkelverletzung wieder ausser Gefecht.

Bewertung: ★★★✩✩

Defensive: Die Abwehrarbeit gehörte beim letzten Aufstieg 2020 zu den Stärken der Vaduzer. Diese Saison lässt sich das nicht behaupten. 50 Gegentore bedeuten den schlechtesten Wert aller Aufstiegsaspiranten. Defensive Besserung gab es zuletzt kaum.

Bewertung: ★★✩✩✩

Stimmung: Das Rheinparkstadion ist schmuck, aber kaum einmal gut besucht. Wer sich dort aufhält, hat den Eindruck, dass es den hiesigen Anhängern einerlei ist, in welcher Liga ihre Mannschaft nun spielt. Das überträgt sich auf die laue Atmosphäre.

Bewertung: ★★✩✩✩

Form: Sieg und Niederlage wechseln sich bei der Mannschaft von Trainer Alessandro Mangiarratti regelmässig ab. Wirkliche Konstanz oder ein Aufwärtstrend ist nicht auszumachen. Lediglich mit dem 2:0-Sieg in der vergangenen Runde gegen Xamax dürfen sich die Liechtensteiner überhaupt noch an ihrer Aufstiegshoffnung festklammern.

Bewertung: ★★✩✩✩

Aufstiegswahrscheinlichkeit: Der FC Vaduz hat nur Aussenseiterchancen auf den Aufstieg. Um es doch noch zu schaffen, muss vieles passen, und alle restlichen Partien sollten gewonnen werden. Unmöglich ist das nicht, aber auch aufgrund der defensiven Schwächen schwer vorstellbar.

Bewertung: ★★✩✩✩

