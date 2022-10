Challenge League: Aarau empfängt Thun zum Spitzenspiel

Challenge League Aarau-Trainer Stephan Keller feiert im Spitzenspiel gegen Thun sein Jubiläum – die Ehrung bleibt vorerst aus Das Duell zwischen dem Tabellenzweiten Aarau und dem sechstklassierten FC Thun (ab 20.15 Uhr im AZ-Liveticker) ist ein verstecktes Spitzenspiel. FCA-Trainer Stephan Keller wird dabei zum 100. Mal bei einem Pflichtspiel an der Seitenlinie stehen. Doch der Verein verschiebt die Würdigung auf ein anderes Mal. Frederic Härri Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Hinspiel Anfang August erzielte FCA-Stürmer Andrin Hunziker das 2:1. Am Ende trennten sich Thun und Aarau 2:2. Urs Lindt / freshfocus

Die Swiss Football League, kurz SFL, nutzte die Wartezeit auf den neuen Spieltag für eine kleine Hommage. In regelmässigen Abständen stellt die SFL Akteure aus der Super League und Challenge League vor. Stärken und Schwächen werden erläutert, Besonderheiten genannt, und es wird dargelegt, was den ausgesuchten Spieler berechtigt, hervorgehoben zu werden.

In dieser Woche war nun also Jan Kronig an der Reihe. Das ist insofern bemerkenswert, als dass der 22-Jährige nach den Spielen gemeinhin wenig zu Ehren kommt, was vor allem seiner Tätigkeit als Verteidiger geschuldet ist. Jenes Kriterium wollte die SFL nun aber anerkennen und umschrieb Kronig als den «soliden Mann aus dem Brügglifeld». In Zuge dessen wurde man nochmals daran erinnert, dass der Walliser in allen neun bisherigen Spielen auf dem Kunst- oder Naturrasen stand – keine einzige Minute hat er verpasst. Eine durchaus stolze Zwischenmarke.

Ein 2:2 als Wendepunkt

Das bedeutet auch, dass Kronig jede Gefühlsregung als Direktbeteiligter durchgemacht hat. Den Jubel beim Sieg, den Ärger über die Niederlage, die Ernüchterung nach dem Remis. Und demnach hat er auch aus nächster Nähe erlebt, wie seinen Aarauern am 5. August der Erfolg in der Nachspielzeit noch entglitt.

Kurz vor dem Ende hatte der FCA in der Stockhorn Arena wie der Sieger ausgesehen. Durch zwei späte Tore hatte er den 0:1-Rückstand gedreht, mit 2:1 geführt, dann aber verschuldete er einen Penalty. Gabriel Kyeremateng schoss an Simon Enzler vorbei zum 2:2 ein, Thun und Aarau teilten die Punkte.

Mischa Eberhard und seine Aarauer konnten mit dem 2:2 in Thun nicht gänzlich zufrieden sein. Urs Lindt / freshfocus

Hernach ist diese Viertrundenpartie für beide Mannschaften so etwas wie ein Wendepunkt geworden. An den folgenden fünf Spieltagen blieben sowohl die Aarauer als auch die Thuner ungeschlagen, beide holten jeweils elf Punkte. Mehr Punkte erspielte sich in dieser Zeitspanne einzig Lausanne-Sport. Doch die Westschweizer haben eben auch einmal verloren – vor einem Monat, 0:2 gegen Thun.

Holpriger Thuner Start

Im Falle des FC Thun lässt sich nun festhalten, dass sich der Verein nach einem Viertel der Saison endgültig stabilisiert hat. Nach dem Auftakt war der Schock noch gross gewesen, aus drei Spielen ergatterten die Thuner einen einzigen Punkt. Im Interview mit dieser Zeitung Anfang August beschwichtigte der neue Trainer Mauro Lustrinelli: Er verwies auf den vielen Ballbesitz und betonte, dass die Punkteausbeute nicht das Gezeigte auf dem Platz spiegle.

Mauro Lustrinelli weiss, was mit seiner Mannschaft alles möglich ist. Urs Lindt / freshfocus

Gleichwohl hätte es trotz ansprechender Auftritte mit dem anfänglichen Punkteschnitt nicht ewig weitergehen dürfen. Denn natürlich wittert auch ein Verein, der sich gewissermassen zum Inventar der Super League zählt, die Chance auf die Rückkehr in ebendiese Liga. Wenn zwei Teams direkt aufsteigen und eines an der Barrage teilnimmt, will der FC Thun die Saison mindestens auf Platz drei abschliessen. «Unser Ziel ist es, innerhalb von drei Jahren aufzusteigen», erklärte Lustrinelli zwar noch gegenüber der AZ.

Ein Kader, wie für den Aufstieg gemacht

Im Nachhinein betrachtet hat Lustrinelli mit seiner gezielten Untertreibung wohl ein kleineres Täuschungsmanöver setzen wollen. Denn die klubeigenen Tätigkeiten auf dem Transfermarkt suggerieren anderes: Vier Wochen nach Lustrinellis Interview lotste die sportliche Führung innerhalb weniger Tage mit Jan Bamert (Sion), Mateo Matic (GC), Alexandre Jankewitz (YB) und Dimitri Oberlin (Servette) gleich vier Spieler mit Super-League-Erfahrung nach Thun. Dass ausser Bamert alle Zuzüge nächsten Sommer zu ihren Stammvereinen zurückkehren, kann folglich nur heissen: Der FC Thun will den Aufstieg – und zwar noch in dieser Saison.

Der ehemalige Basel-Stürmer Dimitri Oberlin sprintet nun im roten Thun-Trikot den Gegenspielern davon. Urs Lindt / freshfocus

Da kommt heute Abend (ab 20.15 Uhr im AZ-Liveticker) also ein schlafender Riese, der langsam aus seinem Schlummer erwacht, ins Stadion Brügglifeld zu Besuch. So darf das Kräftemessen zwischen dem Tabellenzweiten Aarau und den sechstklassierten Thunern getrost als Spitzenspiel bezeichnet werden. Lediglich drei Punkte trennen die Mannschaften, bei einem Sieg wäre Thun wieder in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Aarau hingegen kann seinen Konkurrenten mit einem Vollerfolg vorerst distanzieren.

Gedenkminute für Nicolas Schindelholz

Emotional wird die Partie auch aus einem Grund sein, der nicht sportlicher Natur ist. Vor Anpfiff wird Nicolas Schindelholz im Brügglifeld mit einer Schweigeminute gedacht. Schindelholz hat Verbindungen zu beiden Vereinen – für Thun debütierte er in der Super League, in Aarau spielte er zwischen 2018 und 2020. Vor knapp drei Wochen war er im Alter von 34 Jahren seinem Krebsleiden erlegen.

Bereits in der vergangenen Woche wurde auf sämtlichen Plätzen der oberen beiden Ligen mit einer Gedenkminute an sein Leben erinnert, der FC Aarau möchte dies nun erneut tun. Die Mannschaft spielt zudem mit Trauerflor.

Vergangene Woche würdigten die Aarauer Fans den verstorbenen Nicolas Schindelholz mit einem Spruchband. Claudio De Capitani / freshfocus

Stephan Keller wird gegen Thun indes sein 100. Pflichtspiel als Aarau-Trainer bestreiten. Anlässlich des Gedenkens an Nicolas Schindelholz verzichtet man allerdings auf eine Ehrung, wie der Klub mitteilt. Dies soll am nächsten Heimspiel gegen Bellinzona nachgeholt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen