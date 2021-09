FC Aarau: Neue Aktien ab sofort im Verkauf

Challenge League 800'000 Franken bis Mitte November? Ab sofort sind neue FCA-Aktien im Verkauf Nachdem die Aktionäre der Kapitalerhöhung zugestimmt haben, beginnt heute die Zeichnungsfrist. Neues Kapital ist wichtig, um die Vorwärtsstrategie nicht zu gefährden. Sebastian Wendel 20.09.2021, 11.01 Uhr

Erstklassiger Fussball im Brügglifeld? Das kostet - gleichzeitig schmelzen wegen Corona dem FC Aarau die Reserven weg. Darum die Kapitalerhöhung.

Fabio Baranzini

Als erster Profiklub der Schweiz reagiert der FC Aarau mit einer Aktienkapitalerhöhung auf die coronabedingten Finanzverluste (die AZ berichtete). Am 21. Juni stimmten die Aktionäre an der GV der FC Aarau AG dem Antrag des Verwaltungsrates zu - ab dem heutigen 20. September nun können Kaufwillige Aktien zeichnen. Ende der Zeichungsfrist ist am 15. November.