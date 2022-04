Challenge League: Der FC Aarau feiert eine 3:0-Gala in Neuenburg

Challenge League 3:0-Gala in Neuenburg: Der FC Aarau ist wieder dick im Geschäft Auch ohne Starstürmer Shkelzen Gashi: Der FC Aarau zeigt beim 3:0 in Neuenburg eine beinahe perfekte Darbietung. Im Stade de la Maladière treffen Balaj, Spadanuda und Rrudhani. Schneider bereitet die ersten zwei Tore vor. Die Aarauer sind nun punktgleich mit Schaffhausen, das im Parallelspiel gegen Leader Winterthur 1:1 spielte. Zur Tabellenspitze fehlt nur noch ein Punkt. François Schmid-Bechtel Aktualisiert 29.04.2022, 22.55 Uhr

Donat Rrudhani (links) und Liridon Balaj bejubeln den Führungstreffer. Urs Lindt / freshfocus

Welche Krise? Nach dem Auftritt in Neuenburg braucht es schon sehr viel Fantasie, um dem FC Aarau das Format eines Aufsteigers abzusprechen. Klar, die Baisse der vergangenen Wochen lässt sich nicht wegdiskutieren. Die fünf Pleiten in sechs Spielen sind Fakt. Aber was der FC Aarau gegen Xamax abgeliefert hat, ist zweifellos Super-League-tauglich.