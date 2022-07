1:2 gegen Lausanne: erste Saisonniederlage für den FC Aarau

Challenge League 1:2 gegen Lausanne-Sport: Der FC Aarau verliert das Spitzenspiel Der FC Aarau muss sich im dritten Saisonspiel zum ersten Mal geschlagen geben: Dem FC Lausanne-Sport unterliegt die Mannschaft von Trainer Stephan Keller im Stadion Brügglifeld mit 1:2. Sanches und Labeau schiessen einen 2:0-Vorsprung für die Gäste heraus, Vladi verkürzt spät mittels Foulpenalty. Ein Aarauer Schlussfurioso bleibt unbelohnt. Stefan Wyss Jetzt kommentieren Aktualisiert 29.07.2022, 23.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Captain Olivier Jäckle und seine Teamkollegen erlitten die erste Saisonniederlage. Marc Schumacher / freshfocus

Am Ende eines aus Aarauer Sicht frustrierenden Spiels musste der FCA erkennen, dass er noch einen weiten und beschwerlichen Weg vor sich hat in dieser Saison. Hatten die überschaubaren Auftritte gegen Vaduz (1:1) und Neuchâtel Xamax (2:1) noch für vier Punkte gereicht, zeigte der grosse Challenge-League-Favorit Lausanne-Sport den Aarauern die Grenzen auf.

Das 2:1 ist letztlich kein Resultat, das für Albträume sorgt und der an sich ausgeglichene Spielverlauf sowie die späte Ausgleichschance von Mickaël Almeida dürfen sie beim FCA als Trostpflaster mitnehmen. Aber letztlich war es halt doch so, dass das Team von Stephan Keller in der Offensive, abgesehen von der hektischen Schlussphase, viel zu umständlich, fehlerhaft und mit zu wenig Tempo spielt. Ein gut organisierter Gegner genügt(e), um diesen FC Aarau in die Schranken zu weisen.

Begonnen hatte der Abend mit warmem Applaus. Der FC Aarau verabschiedete vor dem Spiel offiziell nicht nur Raoul Giger, der auf dem Brügglifeld im Dress des Gegners auflief, sondern auch Donat Rrudhani und Léon Bergsma. Der holländische Verteidiger Bergsma hatte erst am Tag vor dem Spiel einen Vertrag in seiner Heimat bei Cambuur Leeuwarden unterschrieben, und man war gespannt, wie sich die Dreierabwehr ohne ihren Patron und mit Mittelfeldspieler Olivier Jäckle im Zentrum schlagen würde.

Fehlerkette vor dem ersten Gegentor

Der letzte von zu vielen Fehlern vor dem 0:1: Allen Njie kann den Kopfball von Alvyn Sanches nicht verhindern. Marc Schumacher / freshfocus

Nun, Jäckle machte seine Sache weitgehend gut. Dass die Aarauer schon nach 22 Minuten in Rückstand gerieten, war nicht seine Schuld. Die Fehler begingen andere. Zunächst spielte Arijan Qollaku einen Fehlpass, dann konnte Mischa Eberhard den Lausanner Dominik Schwizer nicht am Flanken hindern und schliesslich gewährten Allen Njie und Bastien Conus dem aufgerückten Torschützen Alvyn Sanches vor dem Tor zu viel Platz.

Der Vorteil schon zur Hälfte der ersten Halbzeit passte haargenau in den Matchplan von Lausanne-Trainer Ludovic Magnin. Er hatte sein Team nicht auf den Platz geschickt, um Spektakel zu bieten. Lausanne stand tief und verzichtete fast gänzlich auf ein Pressing. Aber der Super-League-Absteiger verstand es, dank guter Organisation die Räume zu schliessen und auf Aarauer Fehler zu warten. Eben wie in dieser 22. Minute.

Lausannes Trainer Ludovic Magnin hatte sein Team auf dem Brügglifeld perfekt eingestellt und konnte sich am Ende über den Sieg freuen. Marc Schumacher / freshfocus

Die Aarauer fanden gegen diese Taktik lange Zeit kein Rezept. Sie hatten wohl mehr Ballbesitz und grossen Willen, aber es mangelte in ihrem Spiel an Tempo und Präzision. Eberhard, Njie, Nuno da Silva oder Nikola Gjorgjev versuchten mit Dribblings Räume zu öffnen, doch in den Lausanner Strafraum drangen die Aarauer kaum vor. Eine frühe Chance von Shkelqim Vladi nach dem Vorstoss von Nuno da Silva schon in der 2. Minute blieb bis in die Schlussphase der einzige nennenswerte Abschluss des Heimteams.

Aarau kommt zu spät in Fahrt

Das finale Aufbäumen, der Schwung, den der eingewechselte neue Stürmer Andrin Hunziker brachte und der Anschlusstreffer mittels Foulpenalty durch Vladi in der 88. Minute kamen zu spät. Denn als die Aarauer die Lausanner Defensive endlich ins Wanken brachten, da lagen sie bereits 0:2 hinten. Sie hatten nämlich auch nach der Pause die Fehler angeboten, auf welche die Gäste warteten. In der 65. Minute befreite Jäckle nur ungenügend, und Lausannes Stürmer Brighton Labeau setzte sich im Dribbling gegen Jan Kronig zwar sehenswert, aber halt doch etwas gar einfach durch und schoss flach in die entfernte Ecke.

So war dieser zweite und entscheidende Lausanner Treffer die Kurzfassung des gesamten Spiels. Was die Lausanner taten, hatte Hand und Fuss. Und beim FC Aarau waren zu viele Fehler dabei.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen