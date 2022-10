Bundesliga Vor dem Duell gegen Bayern: Warum Anthony Modeste als Symbol für das ewige Scheitern der Dortmunder taugt Dortmund gegen Bayern könnte ein Gipfeltreffen sein, wenn bloss die Schwarzgelben mal richtig mitspielten. Aber der Klub aus dem Ruhrpott hat sich im ewigen Prozess verloren. Die niederschmetternde Bilanz der letzten zehn Jahre: 10:0 Meistertitel für die Münchner. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Ein gewohntes Bild in dieser Saison: Dortmunds Stürmer Anthony Modeste ärgert sich über eine misslungene Aktion Keystone

Mit seinen 1,88 Meter fällt er auf. Aber auf den Deckel kriegt er nicht, weil er den Kopf so hoch oben trägt. Anthony Modeste macht schlicht nicht, wofür ihn die Dortmunder bezahlen. Ein Tor nur in elf Einsätzen – das ist zu wenig. Erst recht für einen, der auf dem Platz nicht viel anderes kann als eben Tore zu erzielen. Weshalb das Formtief in Dortmunds Glaubensgemeinschaft zur Krise biblischen Ausmasses hochstilisiert wird. Das ist natürlich übertrieben. Trotzdem ist der 34-jährige Franzose so etwas wie die Symbolfigur des ewigen Scheiterns der Dortmunder.

Das ewige Scheitern bezieht sich hauptsächlich auf das Duell gegen Bayern München, den Gegner vom Samstag. Gemäss Selbstdeklaration sehen sich die Dortmunder seit Jahrzehnten als Bayern-Jäger Nummer eins. Aber erinnern seit einer gefühlten Ewigkeit an einen Jäger, der seine Munition nicht mehr findet. Der FC Bayern gewann die zehn letzten Meistertitel. Dortmund wurde in dieser Zeit sechs Mal Zweiter.

Krise in München und Frust in Dortmund

Wer es gut meint mit Dortmund, könnte sagen: Ist doch noch gar nichts passiert, erst recht nichts entschieden im Titelkampf gegen die Bayern. Schliesslich haben beide Teams nach acht Spielen 15 Punkte. Aber einmal mehr zeigt sich, dass Dortmund nicht bereit ist, wenn es in München kriselt. Vier Spiele hintereinander haben die Bayern in der Bundesliga in dieser noch jungen Saison nicht gewonnen. Das kommt in der Regel so selten vor wie ein Winter ohne Grippewelle.

So richtig glücklich ist Dortmund-Trainer Edin Terzic mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht. Keystone

Und was machen die Dortmunder? Sie verlieren gegen Aufsteiger Bremen – nie zuvor hatte ein Bundesliga-Team drei Tore ab der 89. Minute kassiert. Und sie verlieren gegen Köln. Anders formuliert: Sie zeigen sich solidarisch und gehen nicht an die Party, weil der grosse Bruder krank zu Hause im Bett liegt. Deshalb sagt Edin Terzic vor dem Heimspiel gegen Bayern auch: «Es besteht die Chance, dass wir am Samstag drei Punkte vor Bayern liegen. Trotzdem tut es weh: weil nachdem, was in den letzten Wochen passiert ist, die Ausgangslage anders sein könnte.»

Irgendwie scheint, als hätten die Dortmunder keinen Bock darauf, die Bayern nur schon zu ärgern. Was einen speziell ärgert: Trainer Edin Terzic. Nach der Niederlage in Köln am vergangenen Samstag sprach keiner mehr vom Lernprozess, der mittlerweile schon zehn Jahre dauert. Stattdessen redete Terzic Tacheles: «Heute war es wieder einmal sehr sichtbar, woran es seit Jahren hapert, um konstant oben anzuklopfen. Wir waren nicht bereit, die letzten drei vier Schritte zu gehen.»

Dietmar Hamann: «Dortmund spielt im Moment zu zehnt.»

Das gilt natürlich auch für Modeste, der gegen seinen Ex-Klub, für den er in der letzten Saison 20 Treffer erzielte, kein einziges Mal aufs Tor schoss. Wobei Terzic auch forderte, die Mannschaft müsse sich ihrem Stossstürmer anpassen. Also mehr Flanken. Nur scheint es, als überforderte Modeste mit seiner Behäbigkeit die ultraschnellen Mitspieler. Heisst: Er kommt gar nicht schnell genug in die Räume, um die Flanken zu attackieren. Weshalb der frühere Nationalspieler und heutige Sky-Experte Dietmar Hamann vernichtend urteilt: «Dortmund spielt im Moment zu zehnt.»

Analysiert knallhart: Der frühere Bayern-Akteur Dietmar Hamann. Keystone

Zu Gute halten muss man den Dortmundern, dass das Experiment «Toni» so nicht geplant war. Weil beim 31-Millionen-Euro-Mann Sébastien Haller – nie gaben die Gelbschwarzen mehr für einen Mittelstürmer aus – kurz nach dessen Ankunft aus Amsterdam Hodenkrebs diagnostiziert wird, schauen sie sich nach Ersatz um. Und landen bei Anthony Modeste. Was bei aller Kritik, die nun auf den Stürmer niederprasselt, nicht abwegig ist. Schliesslich lügen Statistiken nicht: Modeste hatte für den 1. FC Köln in 157 Partien 79 Tore erzielt.

Ausserdem passte Modeste prima ins Beuteschema. Denn eine Lektion, die man während des jahrelangen Hinterherhechelns gelernt hatte, lautete: Für einmal kaufen wir keine zarten Pflänzchen, die schon vor dem ersten Schnee eingehen. Stattdessen wurden gestandene Schwerarbeiter wie Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Salih Ozcan verpflichtet. Und eben Modeste.

Führt die «Aktion Modeste» gar so weit, dass man Juwel Moukoko verliert?

Aber brauchten sie Modeste überhaupt? Schliesslich wird dem bald 18-jährigen Youssoufa Moukoko seit zwei Jahren prophezeit, er würde mal in der absoluten Weltspitze ankommen. Ausserdem wurde mit Karim Adyemi (20) ein deutscher Nationalstürmer verpflichtet. Und Donyell Malem, notabene holländischer Nationalspieler, findet man auch unter der Rubrik BVB-Stürmer. Fragt sich tatsächlich, warum Modeste unbedingt sein sollte.

Held im Pott: Youssoufa Moukoko nach seinem Siegtor gegen Lokalrivale Schalke. Keystone

Kommt dazu, dass man mit der Verpflichtung von Modeste den jungen Moukoko, oder zumindest dessen Entourage, etwas verstimmte. Denn bis dato hat das Wunderkind seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Es würde zu Dortmund passen, zöge das Juwel im Sommer ablösefrei weiter. Denn bei diesem Klub wirken nicht nur Kicker und Trainer verloren im ewigen Prozess.

Ein Spiel, und Dortmund ist plötzlich wieder «brillant»

Aber kein Schatten ohne Licht. Unter der Woche zerzausten die Dortmunder auswärts Sevilla (4:1). Wobei man anmerken muss, dass Moukoko für einmal Modeste vorgezogen wurde und selbst die derzeit desolaten Andalusier 20 Mal aufs BVB-Tor schiessen durften. Trotzdem sprach der junge Captain Jude Bellingham von einer «brillanten Vorstellung». Und Bayern? Die siegten zuletzt 4:0 gegen Leverkusen und 5:0 gegen Victoria Pilsen. Leon Goretzka meinte dazu: «Das waren schon zwei Gegner, die uns haben machen lassen, was wir machen wollten.» Hier alles überschwänglich, dort alles nüchtern. Vielleicht finden wir auch bei diesen zwei unterschiedlichen Resümees den Grund für 0 zu 10 Titel in den letzten zehn Jahren

