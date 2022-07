Raoul Giger kehrt mit Lausanne zu Ex-Klub Aarau zurück

Brisante Rückkehr Raoul Giger wollte sich verändern und ging nach Lausanne – jetzt trifft er zum ersten Mal auf Ex-Klub Aarau Nach 16 Jahren beim FC Aarau entschied sich Abwehrspieler Raoul Giger im Sommer, den Verein zu verlassen. Der 24-Jährige wechselte zu Ligakonkurrent Lausanne-Sport. Er erzählt, warum er sich von den FCA-Fans persönlich verabschiedet hat und wie es wird, ein erstes Mal als Gast im Brügglifeld zu spielen. Frederic Härri, Lausanne Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Raoul Giger sagt über seinen Abschied: «Ich sehe mich noch immer als Aarauer». Valentin Flauraud / KEYSTONE

Der Kellner schenkt dem Spieler des FC Lausanne-Sport wenig Beachtung. ­Womöglich, weil er es gewohnt ist, dass hier im Stadionrestaurant täglich Mitglieder der ersten Mannschaft verkehren. Vielleicht ist ihm der junge Mann mit dem zurückgebundenen Haupthaar und dem bärtigen Gesicht auch noch nicht über den Weg gelaufen. So oder so wird ihm das Absonderliche der ­Situation kaum bewusst sein: Dass da tatsächlich Raoul Giger sitzt und ein Sportshirt trägt, auf dem nicht der schwarze Adler auf der Brust aufgedruckt ist.

16 Jahre war Giger Teil des FC Aarau, die letzten fünf Jahre als Profi. Hierin liegt sogleich die Erklärung versteckt, dass er es seit einigen Wochen nicht mehr ist. 16 Jahre sind eine lange Zeit, speziell für einen, der in diesem Jahr erst 25 wird. In Giger wuchs der Wunsch, sich zu verändern. Und so nahm er den Anruf Anfang Juni entgegen, obschon er mitten in den Ferien war, und hörte sich an, was sein Berater zu berichten hatte.

Er kannte das alles nur zu gut: das Hadern, das Aufbäumen, den Neubeginn

Wäre er in Aarau geblieben, wüsste er nicht, mit welchen Gefühlen er in die Saisonvorbereitung gestartet wäre, sagt Giger heute. Wir sitzen vor dem Stade de la Tuilière, der Heimstätte seines neuen Vereins, hoch über der Stadt Lausanne, wo der Wind heisse Luft über den Vorplatz trägt und die Sonnenschirme schwanken lässt. «Wäre ich noch einmal so angefressen gewesen, hätte ich denselben Biss gezeigt?», führt er das rhetorische Gedankenspiel fort. «Ich bezweifle es, ehrlich gesagt.» Ende Mai hatte er mit dem FCA den verpassten Aufstieg zu verarbeiten, die zweite grosse persönliche Enttäuschung innert drei Jahren. So gesehen war auch dies keine neue Entwicklung mehr. Er kannte das alles nur zu gut: das Hadern, das Aufbäumen, den Neubeginn.

Gemeinsame Trauer: Am 21. Mai verpasste Giger mit seinen Mannschaftskollegen den Aufstieg in die Super League. Marc Schumacher / freshfocus

Giger sagt, er habe den Abschied nicht forciert. «Hätte es kein Angebot ge­geben, wäre ich in Aarau geblieben und hätte weiter Fussball gespielt. Ohne zu murren.» Doch das eine Angebot, es kam. Es fügte sich dem Narrativ, dass er sich zuvor in seinem Kopf ersonnen hatte: Bleibt man zu lange am gleichen Ort, fällt man in einen Trott.

Auch bei Lausanne-Sport, dem Absteiger, steht nach der miserablen Vorsaison ein Neuanfang auf der Agenda, aber einer in 200 Kilometer Entfernung, und erst noch auf Französisch. Giger war schnell überzeugt. In Lausanne wird er besser verdienen als bis anhin beim FC Aarau, die finanziellen Konditionen seien aber, «ganz ehrlich», zweitrangig gewesen, sagt Giger. Die Luftveränderung habe ihn gereizt, der langfristige Vertrag, die Chance, mit Lausanne-Sport etwas zu bewegen. Und möglichst in die Super League aufzusteigen am Ende der Saison. Zweimal war er schon nahe dran. Aller guten Dinge sind drei, sagt man.

Den Aarauer Fans erklärte er den Wechsel per Sprachnachricht

Auch mit anderen Fragen hatte sich Giger zu beschäftigen. Damit, dass es immer einen Beigeschmack hat, wenn man sich einem direkten Konkurrenten anschliesst, zum Beispiel. Es ist, als habe sich Giger die passenden Argumente schon zurechtgelegt. Er zieht den Vergleich zur Privatwirtschaft, dem Wechsel vom einen Softwareunter­nehmen zum nächsten, von der einen Bank zur anderen.

Fussball jedoch ist emotionaler, ein Verein kein normaler Arbeitgeber. Klubs werden zu Familien umgedichtet, mit Bedeutung über­laden, eine Geschichte wird kreiert und ewige Treue geschworen. Das weiss auch Giger. In seiner Zeit in Aarau hat er enge Bande zu Fangruppierungen ­geknüpft, einige der Anhänger lud er schon zu sich nach Hause ein. Die Fanseele ist ihm nicht fremd.

Giger erzählt die Geschichte, wie er nach der vergangenen Saison an einem von FCA-Fans organisierten Grillfest teilnahm, an dem neben ihm auch ­Marco Thaler zugegen war. «Einer der Fans sagte mir, er nähme es mir nicht übel, wenn ich gehen würde. Nur wäre es schön, wenn er es zuerst persönlich von mir erfahren würde und nicht über die Medien», erinnert sich Giger.

Als der Transfer beschlossen war, gab er dem Fan per Sprachnachricht Bescheid. «Ich hätte das vielleicht nicht tun müssen. Aber ich habe versucht, mich so gut und so korrekt wie nur möglich zu verabschieden. Weil mir der Verein und die Umgebung doch sehr am Herzen liegen. Ich sehe mich noch immer als Aarauer, das ist zweifellos so.»

Im zweiten Saisonspiel gegen Schaffhausen bereitete Giger sein erstes Tor im Lausanne-Dress vor. Pascal Muller / Freshfocus

Was lässt Giger zurück? Neben den sportlichen Erinnerungen auch sein Umfeld. Seine Freundin ist mit ihm nach Lausanne gezogen, ihre Arbeit kann sie im Homeoffice erledigen. Die Eltern aber, sie fehlen. Die Besuche bei den Grosseltern werden seltener. Den Familienhund, jetzt auch schon 16 Jahre alt und von Woche zu Woche träger auf den Beinen, wird er nicht mehr regelmässig sehen können. In der Schweiz sind die Wege glücklicherweise kurz, Lausanne und Aarau nur zwei Autostunden entfernt, wenn der Verkehr es gut mit einem meint. Und doch ist es ein neues Leben, in das sich Giger begeben hat.

Früher Applaus, jetzt Pfiffe

Auch viele der ehemaligen Mannschaftskameraden, die in all den Jahren zu Freunden geworden sind, hat er nicht mehr jeden Tag um sich. Vielmehr werden aus den Kollegen nun auch Gegner. Am Freitag treffen die beiden meistgenannten Aufstiegsanwärter Aarau und Lausanne im direkten Duell aufeinander, schon in der dritten ­Runde, der Spielplan (oder das findige Planungsgremium der Liga) hat es so gewollt.

Zum ersten Mal wird Giger im Brügglifeld Gast sein. Geht er im Bauch des Stadions die Wendeltreppe hinab, muss er in die Kabine links, nicht mehr in jene auf der rechten Seite. Wo früher Applaus war, werden Pfiffe zu hören sein.

Wie geht das Spiel gegen Aarau aus? «1:o für Lausanne, Tor Giger»

Gigers Trainer Ludovic Magnin prognostiziert einen «match dégueulasse», eine harte, fiese Partie. Währenddessen empfehlen ihm die neuen Mitspieler, einen Regenschirm für die Bierduschen aufzuspannen und sich Ohrstöpsel gegen die Zwischen­rufe aus dem Aarauer Block zu besorgen. Das ist freilich übertrieben, wenngleich Giger eingesteht, dass ihn die Atmosphäre nicht unbeeindruckt zurück­lassen wird. Sich so gut wie möglich nur auf das Spiel zu konzentrieren, das ist sein Plan. «Inwiefern mir das in der Praxis gelingt, sehe ich dann.»

Und wie geht es aus? Er überlegt kurz und sagt dann: «1:0 für uns, 2. Minute, Tor Giger.» Bei der Vorstellung muss er, der noch nie ein Tor in der Challenge League schoss, lachen. Sollte es wirklich so kommen, werden sie in Aarau mit ihrem Raoul Giger ­gnädig sein. Zumindest ein bisschen.

