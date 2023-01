Sandro Michel greift an der Bob-WM in St. Moritz nach Edelmetall

Bob-WM St. Moritz «Insgeheim ist es unser Ziel, eine Medaille zu holen»: Der Fricktaler Sandro Michel will nach zwei EM-Medaillen auch an der Heim-WM in St. Moritz für einen Exploit sorgen An der EM in Altenberg haben Anschieber Michel und sein Team gezeigt, dass man den grossen Namen im Bobsport die Stirn bieten kann. Nun steht mit der Weltmeisterschaft in St. Moritz gleich das nächste Saisonhighlight vor der Tür. Team Vogt hegt durchaus Ambitionen auf Edelmetall. Michael Höchner Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sandro Michel (l.) und Pilot Michael Vogt auf dem Weltcup-Podest in Winterberg. Friso Gentsch / dpa

Pünktlich zur Weltmeisterschaft in St. Moritz präsentiert sich das Bobteam Vogt in Topform. Der schnellste Schweizer Bob mit dem Aargauer Anschieber Sandro Michel gewann am vergangenen Wochenende im deutschen Altenberg an der Bob-EM gleich zwei Mal Edelmetall. Im Zweierbob belegten sie den zweiten Rang und im Viererbob holten sie Bronze.

Es war der erste Podestplatz für Pilot Michael Vogt und seine Anschieber - im Weltcup war dies dem Team bisher noch nie gelungen. Mit der herausragenden Leistung bestätigen sie ihre ausgezeichnete Form der bisherigen Saison. Vor allem der Zweierbob, welcher neben Pilot Vogt vom Fricktaler Michel besetzt wird, ist mittlerweile fixer Bestandteil der Weltspitze. In fünf Weltcuprennen fuhren die beiden vier Mal aufs Treppchen. Erfreulicherweise konnte nun auch im Viererbob das erste Saisonpodest herausgefahren werden.

Hoffen auf eine Medaille

Mit den überzeugenden Ergebnissen der EM gehört das Team Vogt definitiv auch zu den Anwärtern auf eine WM-Medaille. «Insgeheim ist es unser Ziel, eine Medaille zu holen», erklärt Michel und hält fest: «Man muss es aber auch realistisch sehen und anerkennen, dass es schwierig wird. Zwischen den ersten sechs Plätzen ist es sehr eng. Wenn da am Start irgendetwas nicht passt und man einen kleinen Fehler macht, fällt man relativ schnell zwei bis drei Plätze zurück.»

Der Fricktaler Michel ist Anschieber im Bobteam Vogt. Memmler/Freshfocus / Expa/Eibner

Die Saison hat gezeigt, dass die in den vergangenen Jahren übermächtige Delegation aus Deutschland in diesem Winter schlagbar ist. An der EM konnten Vogt und Michel im Zweierbob den Dominator und vierfachen Olympiasieger Francesco Friedrich hinter sich lassen. Gerade auf den 40 bis 50 Metern zu Beginn des Eiskanals spielen die Schweizer ihre Stärken aus. «Es geht darum, so schnell wie möglich den Bob anzuschieben und mit viel Geschwindigkeit in den Eiskanal zu donnern. Wenn man am Start drei oder vier Hundertstel verliert, ist man bei der nächsten Zwischenzeit schon acht oder neun Hundertstel hinten», erklärt der Anschieber aus Gipf-Oberfrick.

Deutschland mit Materialvorteil

Ob am Ende der 1722 Meter langen Natureisbahn in St. Moritz mit ihren 19 Kurven die beste Zwischenzeit aufleuchtet, hängt neben einem explosiven Start von weiteren Faktoren ab. Nebst einer fehlerfreien Fahrt ist auch das Material matchentscheidend. In den letzten Jahren lagen die Vorteile hier stets bei Deutschland. Nach den enttäuschenden Olympischen Winterspielen in Sotchi 2014 - ohne eine einzige Bob-Medaille - wurde viel Geld investiert. Am Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) werden die Schlitten für die deutschen Teams eigens entwickelt und hergestellt. Zum Vergleich: Das Bobteam Vogt setzt auf ein Modell aus lettischer Manufaktur und kein eigens hergestelltes.

Das grössere Budget im Forschungsbereich brachte Deutschland und seinen Fahrern in den letzten Jahren zahlreiche Erfolge ein und so werden die Deutschen auch in St. Moritz zu den Kronfavoriten gehören. Kleinere Anpassungen im Reglement haben den Budgetvorteil zwar ein wenig eingeschränkt, von Chancengleichheit kann aber nicht die Rede sein.

Neben den Wettkämpfen im Zweierbob tritt Michel mit seinem Team auch im Viererbob an der WM in St. Moritz an. Memmler/Freshfocus / Expa/Eibner

Zweiwöchige Wettkämpfe in St. Moritz

Die Vorfreude auf die Heim-WM ist gross, ist sie doch für Michel und sein Team das Highlight des Winters. Langfristig gilt der Fokus den Olympischen Spielen 2026 in Italien. Nach dem knappen Verpassen des Podiums 2022 in Peking will wollen sie sich wieder qualifizieren und um die Medaillen kämpfen. Der Projektingenieur arbeitet seit geraumer Zeit mit einem 70-Prozent-Pensum und kann sich so optimal auf die bevorstehenden Wettkämpfe vorbereiten. Nach Altenberg können nun an der Heim-WM die nächsten Erfolge eingefahren werden.

Sandro Michel und sein Bobteam bestreiten am kommenden Wochenende (28. und 29. Januar) die Rennen des Zweierbobs und eine Woche später (4. und 5. Februar) die Wettkämpfe im Viererbob.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen