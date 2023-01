Aufregende Tage für Aargauer Hockeyprofi Matthias Rossi

Blitztransfer Aufregende Tage für einen berühmten Aargauer Hockeyprofi: Wie Matthias Rossi sein erstes Langnau-Spiel erlebte Das Beispiel von Langnaus neuem Stürmer Matthias Rossi zeigt: Der wahre Mittelpunkt der Eishockey-Schweiz ist das obere Wynental. Wie der Menziker sein Blitztransfer mit dem ersten Spiel für die SCL Tigers – ausgerechnet gegen Ex-Klub Fribourg – erlebte. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 25.01.2023, 16.54 Uhr

Der Menziker Eishockeyprofi Matthias Rossi geht neu im SCL-Tigers-Trikot auf Torjagd. Martin Meienberger / freshfocus

Wo der wahre Mittelpunkt der Erde liegt, können wir in einem der Romane von Jules Verne nachlesen: Irgendwo tief unter der Erde zwischen Island und Italien. Wo der Mittelpunkt der Hockey-Schweiz liegt, wissen wir hingegen punktgenau. Im Kanton Aargau. Im oberen Wynental. Im Dorf Zetzwil mit rund 1 200 Einwohnenden.

Dort hat der Eishockey-Berufsspieler Matthias Rossi (32), aufgewachsen in Menziken, im vergangenen September mit seiner Familie ein Eigenheim bezogen. Zu einem Zeitpunkt, als er noch nicht wissen kann, wie es nach dem Auslaufen seines Vertrages bei Gottéron weitergehen wird. Mit der Niederlassung in Zetzwil hält er sich alle Optionen für den Karriereherbst offen. Von hier aus erreicht er in einer guten Autostunde die Orte Zug, Zürich, Kloten, Langnau, Bern, Fribourg, Biel, Basel, Rapperswil-Jona, Olten oder Biel. Er sagt: «Es ist wichtig, dass wir nicht mehr zügeln müssen, wenn unsere Kinder eingeschult werden.»

Nun hat sich die kluge Wahl seines Lebensmittelpunktes bereits ausbezahlt. Seit dem letzten Montag ist nicht mehr Fribourg sondern Langnau sein Arbeitsort. Durch den Ortswechsel von Fribourg nach Langnau verkürzt sich der Arbeitsweg von 119 auf 69 Kilometer und die Fahrt dauert etwa eine Viertelstunde weniger lang. «So kann ich ein wenig mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen.»

Mit ziemlicher Sicherheit war noch nie ein Stürmer, der weder Tore noch Assists gebucht hatte nach einem Qualifikationsspiel im Januar so gefragt, wie Matthias Rossi am letzten Dienstag. Aus gutem Grund: Er hat Gottéron am Samstag verlassen und nun am Dienstag bereits seine erste Partie für Langnau bestritten. Ausgerechnet gegen Gottéron.

Matthias Rossi im Zweikampf mit Ex-Teamkollege Benoit Jecker. Marcel Bieri / KEYSTONE

Hinterher steht er erst dem TV-Reportern Red und Antwort. Dann folgt das Langnauer Kult-Lokalradio Neo1. Anschliessend beantwortet er freundlich und geduldig die Fragen der schreibenden Chronisten. Der Schlusspunkt des gut 20 Minuten dauernden «Medien-Marathons» macht ein emotionales Abschieds-Interview mit Radio Fribourg. Der Reporter bedankt sich in bewegenden Worten für die langjährige gute Zusammenarbeit (Rossi war sechs Jahre bei Gottéron) und die beiden umarmen sich kurz. Der nachgeholte Abschied.

Dazu war vorher einfach keine Zeit gewesen. Matthias Rossi hat am vergangenen Samstag gleich nach der Partie gegen Zug (3:4 n.P) mit ein paar bewegenden Worten in der Gottéron-Kabine wenigstens seinen Spielkameraden Adieu gesagt. Trainer und Sportchef Christian Dubé habe kurz um Ruhe gebeten. «Sonst hat er nichts gesagt und es mir überlassen, meinen Transfer nach Langnau zu verkünden. Ich habe mich in englischer Sprache verabschiedet.» Das kurze Statement habe er sich vorher zurechtgelegt. «Ich wollte ja nicht, dass ich ins Stottern komme…»

Sechs Jahre spielte Matthias Rossi für Fribourg-Gottéron. Pascal Muller/Freshfocus

Langnau hat Gottéron am Dienstag mit 5:0 besiegt. In einer Linie mit Floran Douay und Nolan Diem bekommt Matthias Rossi 12:18 Minuten Eiszeit (bei Gottéron waren es durchschnittlich 7:01 Minuten) und er ist sichtlich froh über das gelungene Debüt nach nur einem Training mit dem neuen Team. Der kräftige Flügel (185 cm/101 kg) ist im Herbst seiner Karriere angekommen, der durchaus ein goldener werden kann. Im besten Fall wird er so etwas wie Langnaus Antwort auf SCB-Kultstürmer Tristan Scherwey. Ein «Operetten-Scherwey».

Zügeln muss Matthias Rossi also nicht. Aber der Transfer führt doch zu einer tiefgreifenden Änderung. Er hat während seiner ganzen Profikarriere die Nummer 46 getragen. Zu Ehren des Italieners Valentino Rossi, der mit dieser Startnummer ein Töff-Weltstar geworden ist. Aber in Langnau ist die Nummer 46 bereits durch den finnischen Verteidiger Vili Sarijärvi besetzt.

Und so stürmt nun Matthias Rossi halt mit der Nummer 91 auf dem Dress. «Diese Nummer habe ich ausgewählt, weil 1991 mein Jahrgang ist.» Dass es nicht mehr die Nummer 46 ist, nimmt er locker. «Valentino Rossi fährt ja auch nicht mehr…»

Matthias Rossi: "Ich musste die Situation ausblenden" MySports

