Breakdance: Olivia Rufer gehört zu den Besten und will an Olympia

Birr Die Olympischen Spiele als grosses Ziel: Olivia Rufer gehört zu den besten Breakdancerinnen Die Aargauerin Olivia Rufer aus Birr zählt zu den besten Breakdancerinnen. Nun darf sie bei den World Finals im polnischen Gdansk auftreten. Es soll nicht ihr letzter Auftritt auf der internationalen Bühne bleiben. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.03 Uhr

Olivia Rufer bei ihrem Auftritt im Bierhübeli in Bern. Anthony Anex / KEYSTONE

Breakdance – einige wirft es bei Gedanken an den bekannten Hip-Hop-Tanzstil in die 80er/90er-Jahre zurück, bei anderen wiederum beginnt das Herz erst recht zu hüpfen. So wie bei Olivia Rufer. Erst vor einigen Wochen hat sich die 26-jährige Wahl-Aargauerin aus Birr im Bierhübeli in Bern vor 700 Fans gegen letztlich über 100 Teilnehmende durchgesetzt und sich zur Schweizer-Breakdance-Meisterin gekrönt.

Als Belohnung reist Rufer in diesen Tagen ins polnische Gdansk (Danzig), wo am Samstag insgesamt 16 Breakdancerinnen und 16 Breakdancer auf der internationalen Bühne des World Finals stehen werden. Um sich den Traum tatsächlich zu erfüllen, muss sich Olivia Rufer vor Ort noch in einer allerletzten Ausscheidung um einen der vier letzten offenen Plätze behaupten. Dass sie überhaupt in Gdansk auftreten darf, beweist, dass sie in der Breakdance-Szene zur Weltklasse gehört.

Breakdance verlangt eine ausgeprägte Athletik, viel Kraft und grosse Ausdauer. «Auf jeden Fall ist Breakdance ein Sport!», sagt Rufer. Jean-Christophe Dupasquier / Red Bull

«Auf jeden Fall ist Breakdance ein Sport!»

Auf den Event in Polen wird nicht zuletzt auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) ein Auge werfen. Denn im Breakdance, auch Breaking genannt, werden 2024 an den Sommer-Spielen in Paris offiziell Medaillen verliehen. Weil sich das IOC seit Jahren Sorgen macht, Olympia würde bei den Jungen allmählich in Vergessenheit geraten, sinn- und zwecklos sein, hat sich das Komitee auf die Fahne geschrieben, den Megaanlass kontinuierlich zu modernisieren. So darf jeder Austragungsort eine Sportart anmelden, die zu Land und Kultur passt. Während bereits in Tokio 2021 etwa Karate, Surfen, Klettern oder 3-gegen-3-Basketball olympisch wurden, entschied man sich in Paris 2024 für Breakdance. Die neue olympische Sportart ist eine Mischung aus Akrobatik und Tanz mit grosser Verbindung zur Musik. «Es ist ein Freestyle-Tanz und es wird viel Wert auf die Individualität gelegt. Gewisse Abläufe müssen sitzen, aber es steckt auch viel Spontaneität dahinter», erklärt Rufer.

Olivia Rufer bei ihrem Auftritt in Bern. redbullbcone

Wer als Gewinner aus den Wettkämpfen hervorgeht, entscheidet eine Jury. Das wurde bislang eher nach Gutdünken mit einem Fingerzeig auf den entsprechenden Athleten oder die Athletin ausgedrückt. An den Spielen 2024 soll es dann klare Bewertungskriterien geben.

In der Szene kennt man Olivia Rufer auch unter dem Namen «Leaf», abgeleitet von ihrem Vornamen Olivia, beziehungsweise «Liv». Doch weil Letzteres international immer falsch ausgesprochen wurde, habe sie sich umbenannt. «Ich finde die Bedeutung Blatt für mich sehr treffend: Es ist wandelbar und trägt so viele Facetten.»

Die Stadtzürcherin, die der Liebe wegen in den Aargau nach Birr zog, hat im Alter von 11 Jahren zum Breakdance gefunden. «Ich habe mich von meiner älteren Schwester anstecken lassen. Wie es so ist, schaut man als Jüngere zu ihr hoch, und so wollte ich das auch machen», sagt sie.

Die Leidenschaft hält seit 15 Jahren an. Heute trainiert Olivia Rufer täglich mehrere Stunden. Dabei ist sie nicht ausschliesslich auf der Tanzbühne anzutreffen, sondern trainiert oft auch ihre Fitness. Denn Breakdance verlangt eine ausgeprägte Athletik, viel Kraft und grosse Ausdauer. «Auf jeden Fall ist Breakdance ein Sport!», sagt Rufer überzeugend.

Olivia Rufer in Aktion. youtube

Nicht alle finden das olympische Breakdancen gut

Dass Breakdance offiziell ins olympische Programm aufgenommen wird, findet in der Szene nicht nur Anklang. Während sich vor allem die Älteren vor einer Kommerzialisierung fürchten und dadurch die grosse Kultur hinter dem Breakdance in Gefahr sehen, erhofft sich insbesondere die jüngere Generation mit Olympia einen wichtigen Schritt in Richtung Professionalisierung, damit eines Tages zumindest die Weltspitze vom Breakdance-Sport leben kann. Olivia Rufer versteht beide Meinungen nur zu gut, sieht Vor- und Nachteile. Klar ist: Wenn sie an den Olympischen Spielen in zweieinhalb Jahren in Paris teilnehmen könnte, «fände ich das schon megacool. Gleichzeitig möchte ich aber auch das Kulturelle bewahren», sagt sie. Denn auch für Rufer ist Breakdance viel mehr als bloss sportliches Tanzen.

«Breakdance ist eine riesige Kultur, es stärkt die Persönlichkeit und beeinflusst einen auch sehr, wie man sich anzieht oder welche Musik man hört. Zudem gefällt mir Breakdance auch neben der Bühne, das Reisen, sich mit Leuten zu verbinden. Es hilft mir auch sehr, kreativ zu sein.»

Rufer hatte schon mal voll auf die Karte Tanzen gesetzt. Nach der KV-Ausbildung liess sie sich zur diplomierten Bühnentänzerin ausbilden und lernte so allerhand Tanzstile. Das brachte ihr viele Aufträge im Ausland, vor allem bei Theateraufführungen, ein. Weil aber in der künstlerischen Szene – mitunter auch wegen der Coronakrise – fixe Einkünfte nicht an der Tagesordnung liegen, wollte die 26-Jährige wieder mehr Sicherheit, sodass sie nun in einer Grossbank im 80-Prozent-Pensum arbeitet.

Nebenher kümmert sie sich um das Tanzen, mal gibt sie das Wissen weiter, mal trainiert sie intensiver für sich. «Der Ausgleich stimmt so für mich. Ich habe so viel mehr Zeit für mein persönliches Training», sagt sie. Damit sie – wer weiss – vielleicht schon bald auf der ganz grossen Olympia-Bühne auftreten kann.

Breakdancerin Olivia Rufer aka Leaf aus Birr Jean-Christophe Dupasquier / Red Bull