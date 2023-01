FC Aarau: Mit gemischten Gefühlen aus Belek zurück in die Schweiz

Bilanz Trainingslager «Ein Sieg wäre der beste Teamevent gewesen» – der FC Aarau reist aus Belek mit gemischten Gefühlen nach Hause Erst schien die Sonne, dann kam der Regen. Auf gute Trainings folgten schlechte Resultate in den Testspielen. Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer? Und was sagt Trainer Boris Smiljanic? Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen nach dem Trainingslager des FC Aarau. Stefan Wyss, Belek Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Bei schönem Wetter: Das Calista Luxury Resort in Belek. Stefan Wyss

Im Fünfsterne-Haus «Calista Luxury Resort» lässt es sich fürstlich leben. Hier fehlte es dem FC Aarau an nichts. Und auch die hoteleigene Sportanlage sieben Kilometer im Landesinnern bietet eine hervorragende Infrastruktur.

Zwar waren die Aarauer zunächst mit dem stellenweise holprigen Rasen etwas unzufrieden, sie durften dann aber ab Dienstag den Platz wechseln – auf den Rasenteppich nebenan. Dies war aber auch der Zeitpunkt, als es nach fünf sonnigen Tagen fast nur noch regnete und zudem teilweise ein heftiger Wind wehte.

Immerhin: Der Trainingsbetrieb war nie gefährdet, denn so schlimm wie vor drei Jahren sei es nicht gewesen, versicherten die Aarauer. Damals hatte der Wind Orkanstärke angenommen.

Die Mannschaft des FC Aarau vor dem ersten von zwei Testspielen in der Südtürkei. (Belek, 08.01.2023) Cristian Preda

Fünf Tage nach dem 1:2 gegen den rumänischen Erstligisten Chindia Targoviste verlor Aarau am Freitag auch das zweite Testspiel – 0:1 gegen Turan Tovuz aus Aserbaidschan. Beide Niederlagen waren unnötig und unverdient.

Gegen das spielerisch limitierte, aber körperlich robuste Turan Tovuz kam der FCA zu einer Vielzahl von Chancen, am Ende musste er sich aber mit der bescheidenen Quote von einem Tor in 180 Minuten begnügen. Trainer Boris Smiljanic machte das eine oder andere Experiment und rochierte viel. So spielte einmal Allen Njie als linker Aussenverteidiger, dann in der letzten halben Stunde gegen Turan Tovuz kam Silvan Schwegler auf dieser Position zum Einsatz.

Der genesene Topskorer Shkelqim Vladi stürmte einmal an der Seite von Varol Tasar, einmal neben Andrin Hunziker. Von den 26 mitgereisten Spielern kamen 21 zu mindestens 75 Einsatzminuten.

Trainer Boris Smiljanic ärgerte sich über die Testspiel-Niederlagen. (Belek, 08.01.2023) Cristian Preda

«Am Schluss fahren wir mit einem negativen Gefühl nach Hause, weil wir zweimal verloren haben. Die Leistung an sich war aber gegen Turan sehr, sehr gut. Alles in allem bin ich zufrieden, wie die Jungs gearbeitet haben. Sie waren neben dem Trainingsplatz sehr diszipliniert und hielten sich an die Regeln. Wir gaben ihnen viele Freiheiten, aber sie versuchten nie, das auszunützen. Diese Mannschaft ist intakt. Aber eben: Der beste Teamevent wäre ein Sieg gewesen, und den haben wir nicht.»

Die Beteiligten sprechen von einer lockeren, gelösten Stimmung im Team und im Staff. Diese Aussagen unterstreichen auch Bilder, welche die Spieler vom Ausflug am Montag in die Millionenstadt Antalya mit gemeinsamem Abendessen über die Social-Media-Kanäle gepostet haben. Assistenztrainer Norbert Fischer etwa sagt: «Ich sehe ein gutes Miteinander. Es gibt mehr Interaktion zwischen den Spielern auch neben dem Platz.»

Trainingslager sind auch dazu da, den Kitt innerhalb eines Teams zu stärken. Das hat der FC Aarau in den letzten Jahren scheinbar immer geschafft. Seit dem Abstieg 2015 holte er jedenfalls in fünf von sieben Saisons in der Rückrunde mehr Punkte als in der Vorrunde.

Diesmal blieb der FCA von Verletzungspech verschont – anders als vor einem Jahr, als sich Marco Thaler in Belek gravierend am Knie verletzte. Shkelzen Gashi und Imran Bunjaku, die sich mit Oberschenkelproblemen herumplagen, machten Individualtrainings.

Bei Bunjaku hofften die Aarauer, dass er in der zweiten Hälfte des Camps mit dem Team würde trainieren können. Letztlich wollten sie aber kein Risiko eingehen. Bei Gashi war von Anfang an klar, dass er in Belek noch nicht ins Mannschaftstraining einsteigt. Mischa Eberhard verpasste das erste Testspiel wegen einer Oberschenkelverhärtung, war gegen Turan Tovuz aber wieder dabei.

Der Topskorer ist wieder an Bord: Shkelqim Vladi vor dem Aarauer Bus in Belek. (Belek, 12.01.2023) Stefan Wyss

Als Sieger darf sich gewiss Shkelqim Vladi fühlen. Der Stürmer ist nach seiner Knieverletzung im Herbst wieder voll dabei. Im zweiten Testspiel zeigte er bei seinem Teileinsatz eine gute Leistung. Er hatte Zug in seinen Aktionen, scheute die Zweikämpfe nicht.

Lässt man Rückschlüsse aus den Formationen der Testspiele zu, dann gehört Jan Kronig zu den Gewinnern. Er kam in der Innenverteidigung in beiden Tests an der Seite von Abwehrchef Aleksandar Cvetkovic zum Einsatz. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Kronig in der Hierarchie wieder nach oben rückte, nachdem er zum Ende der Vorrunde den Stammplatz verloren hatte.

Ein Verlierer ist vielleicht Allen Njie. Ihn sieht Smiljanic offenbar nicht auf einer Halbposition im Mittelfeld, sondern eher als linken Aussenverteidiger oder als Sechser. Und auf diesen Position wird es Njie schwer haben, an den Stammspielern Bastien Conus und Olivier Jäckle vorbei zu kommen.

Hat er sich wieder in die Mannschaft gespielt? Innenverteidiger Jan Kronig im Testspiel gegen Chindia Targoviste. (Belek, 08.01.2023) Cristian Preda

Aufgrund der Grösse des Kaders gibt es keine Dringlichkeit, neue Spieler zu holen. Der FC Aarau ist mit 26 Spielern nach Belek gereist. Ausser Ersatzkeeper Joshua Neuenschwander, dem an Baden ausgeliehen Torhüter Marvin Hübel sowie den noch nicht 20 Jahre alten Ryan Kessler, Samuel Krasniqi und Ivo Candé kamen alle im Herbst regelmässig zum Einsatz. Wenn keiner den FCA verlässt oder sich gravierend verletzt, kann sich der Klub keine Neuzugänge leisten.

Sportchef Sandro Burki sagt: «Bis jetzt ist noch kein Spieler an uns herangetreten mit dem Wunsch, den FC Aarau zu verlassen.» Das kann sich bis zum Ende der Transferperiode am 15. Februar noch ändern. «Wenn wir reagieren müssten, wären wir bereit», versichert Burki.

«Diese Mannschaft ist intakt.» Aarau-Trainer Boris Smiljanic über sein Team nach dem Trainingslager. (Belek, 08.01.2023) Stefan Wyss

Nach der Rückkehr in die Schweiz heute am frühen Nachmittag geniessen die Spieler ein freies Wochenende, ehe es am Montag in die letzte Phase der Vorbereitung geht.

Am Mittwoch steht auf dem Brügglifeld (16 Uhr) ein Testspiel gegen die U21 des FC Luzern an. Gegen dieses Team, das die Tabelle der Promotion League anführt, spielte Aarau Anfang November schon einmal in einem Test und gewann mit grösster Mühe 1:0. Am nächsten Samstag (16.00 Uhr) kommt es dann auswärts gegen Austria Lustenau, den Aufsteiger und Tabellen-Achten der österreichischen Bundesliga, zur Generalprobe.

Der Rückrundenstart erfolgt am Samstag, 28. Januar, um 18.00 Uhr mit dem Heimspiel gegen Thun.

