Bibersteinerin Lilly Graber offenbart ihr Erfolgsgeheimnis im OL

Biberstein Die junge Aargauer Medaillengewinnerin Lilly Graber über ihr Erfolgsgeheimnis beim Orientierungslauf Die Bibersteinerin Lilly Graber (19) holt an der OL-Junioren-Weltmeisterschaft Silber im Sprint. Sie verrät, wie sie die Medaille geholt hat und wieso sie noch Chancen auf weiteres Edelmetall hat. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bibersteinerin Lilly Graber rennt an der OL-Juniorenweltmeisterschaft zur Silbermedaille. Sandro Anderes

Kompass, Landkarte und Postenkontrollsystem. Das sind die wichtigsten und einzigen Hilfsmittel beim Orientierungslauf. Die Bibersteinerin Lilly Graber (19) trägt diese bei jedem Wettkampf mit sich. Auch bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Portugal konnte sie im Juli erfolgreich von den Hilfsmitteln Gebrauch machen. Sie holte sich im Sprint die Silbermedaille. Doch bis sie Erfolge feiern konnte, brauchte die 19-Jährige mehrere Anläufe.

Holpriger Karrierestart

Ihr Start zum Orientierungslauf verlief holprig. «In der Schule haben wir einen Flyer für einen OL-Frühlingskurs erhalten», sagt sie. Lilly sowie ihre Schwester Sophie besuchten den Kurs. Während Sophie begeistert war, war es für Lilly Graber nichts: «Mir hat es nicht gefallen.»

Als ihre Schwester dann immer wieder von den Trainingslagern und Wettkämpfen erzählt habe, nahm sie einen weiteren Anlauf. Dieses Mal mit Erfolg. «Als ich dann im Regionalkader war, hat es mich gepackt» und seither verbringe sie fast Wochenende für Wochenende mit OL.

Ihre Schwester konnte zwar weniger Erfolge feiern, betreibt OL aber immer noch sehr leidenschaftlich und war von Anfang an eine zentrale Stütze in Lillys Karriere. «Es war sicher nicht immer einfach für sie, aber sie freut sich trotzdem mit mir und das weiss ich extrem zu schätzen», erzählt sie.

Früher haben sie als Kind immer miteinander gespielt, heute teilen sie sich eine Leidenschaft: den Orientierungslauf. Ihre Schwester wohne nicht mehr zu Hause, durch den OL haben sie aber einen ähnlichen Freundeskreis und sehen sich trotzdem oft, sagt Graber. «OL verbindet.»

OL als Familiensport

Während die Graber-Geschwister OL-begeistert sind, hatten die Eltern wenig mit der Sportart am Hut. Ihr Vater mache nun Orientierungslauf, die Mutter taste sich langsam hin. «Mittlerweile wurde OL zum Familiensport», sagt sie. So oder so seien ihre Eltern immer sportlich unterwegs gewesen. Ob Wandern oder Velofahren, die sportlichen Aktivitäten der Eltern und die Verbundenheit zur Natur waren der Grundstein für Lilly Grabers Karriere.

«Bei den Wettkämpfen geht es mir nicht nur um das Resultat, sondern auch darum, neue Freundschaften zu schliessen», sagt sie. Schliesslich haben sie alle die gleiche Leidenschaft. Und diese Freundschaften konnte sie auch an der Junioren-Weltmeisterschaft in Portugal schliessen.

«Die Junioren WM ist aber anders gekommen wie erwartet», erzählt die Bibersteinerin nachdenklich. Grund dafür waren die Waldbrände, die im Juli im Land herrschten. Durch die Brände wurden alle Wettkämpfe im Wald gestrichen. Einzig der Sprint durch die Gassen von Carapito konnte durchgeführt werden. «Der Sprint war nie meine stärkste Disziplin, daher habe ich mir keine besonderen Hoffnungen gemacht», sagt sie. Doch im OL würden immer wieder Überraschungen passieren.

Das portugiesische Tessinerdorf

«Die engen Gässchen waren wie in einem Tessiner Dorf», sagt sie. Durch diese musste sie ihren Sprint absolvieren. Damit Graber sich für einen Wettkampf durch eine Ortschaft wie Carapito vorbereiten kann, nutze sie die moderne Technik: «Ich visualisiere gerne mit Google Street View.» So könne sie bereits im Voraus durch die Strassen laufen und kenne während des Wettkampfs gewisse Ecken.

«Letztes Jahr wollte ich an der WM im Sprint zu viel», sagt sie. So landete sie auf dem 76. Rang. In diesem Jahr hatte sie als Ziel, einen soliden Auftritt zu zeigen. «Ich bin ruhig gestartet und lief als Zweite durchs Ziel.» Doch damit war die Medaille nicht auf sicher, denn die Juniorinnen starteten gestaffelt in dieser Disziplin. Deshalb haben noch einige ihren Sprint vor sich gehabt.

«Die Besten starten meist am Schluss», sagt Graber und lacht. Doch je näher das Ende kam, desto nervöser wurde sie. Denn die 19-Jährige war immer noch auf dem zweiten Platz und irgendwann kam niemand mehr. «Die Silbermedaille war auf sicher», sagt sie mit glänzenden Augen.

Die drei Medaillengewinnerinnen der Sprintstaffel. Von links: Lilly Graber, Elisa Mattila (FIN) sowie Anna Karlov (CZE). Sandro Anderes

«Ich habe es überhaupt nicht erwartet und konnte es nicht richtig fassen», sagt Graber. Die Medaille sei ihr viel wert, doch sie wolle am Boden bleiben. Was für sie am Schluss zähle, ist mit ihrer Leistung zufrieden zu sein. Mit oder ohne Medaille. Und eine weitere solche könnte im November dazukommen. Denn die vier Waldwettkämpfe der WM werden dann nachgeholt. Sie sagt:

«Es wird sicher speziell so am Ende der Saison»

Die Orientierungslaufenden trainieren über das Jahr für mehrere Höhepunkte und einer davon war die WM im Juli. Nun findet die WM in zwei Ausführungen statt, was wieder intensive Vorbereitung erfordere. «Doch ich freue mich auf den Wald.» Im letzten Jahr gewann sie in der Mitteldistanz Silber und wurde ich der Langdistanz Junioren-Weltmeisterin.

Erst kürzlich ist Graber aus einem Trainingscamp in Schweden zurückgekehrt. Dort hatte sie mit 20'000 anderen Orientierungslaufenden trainiert. «Für mich stand aber das Soziale im Vordergrund, so kurz nach der WM.» An diesen und auch anderen Trainingseinheiten bereise sie oft verschiedene Länder. «Ich reise zwar viel, aber sehe meist nur die Wälder», sagt sie und lacht. Es sei schade, dass sie wenig Zeit für die Kultur und die Städte habe.

In den Norden will sie aber wieder: «Das nordische Gelände ist schwierig, aber ich will nächstes Jahr eine längere Zeit dort trainieren.» Im Alltag trainiert Graber rund zehn Stunden pro Woche. Der grösste Teil bestehe aus Laufen und Ausdauer verbessern. «Als Ausgleich fahre ich Rennvelo», sagt sie. Im Winter auf dem Hometrainer schaue sie jeweils gerne auch mal Netflix während regenerativen Einheiten und schalte ein bisschen ab. «Geht auch», witzelt sie.

Ihr grosses Ziel

Nun ist ihr letztes Jahr im Juniorenkader angebrochen. «Mein Ziel ist den Sprung ins Elitekader zu schaffen», sagt sie. Die 19-Jährige hofft, dass es für sie längerfristig weitergeht in der Sportart. «Ich möchte mehr Gelände entdecken und irgendwann an die WM.» Doch das wichtigste für sie sei, dass sie nie die Freude am OL verliere. «Ich will nicht, dass es nur um Resultate geht.» Ihre Vorbilder Simone Aebersold und auch die ehemalige Orientierungsläuferin Simone Niggli-Luder sind und waren beide im Elitekader erfolgreich. Doch eines ist für Graber klar:

«Sie sind sicher Vorbilder, aber schlussendlich muss jeder seinen eigenen Weg finden.»

Neben dem OL brauche sie einen Ausgleich. «OL ist nicht das einzige in meinem Leben.» Auch wolle sie nicht immer an den Sport denken. Deshalb möchte sie nächstes Jahr Landschaftsarchitektur studieren. «Aktuell mache ich ein zweites Zwischenjahr, damit ich Praktikum fürs Studium und Sport gemeinsam machen kann», sagt sie.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen