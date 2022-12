Berchtold-Schwinget live: Nick Alpiger startet in die neue Saison

Berchtold-Schwinget Mit Vollgas ins neue Jahr: Schwinger Nick Alpiger bestreit am 2. Januar bereits sein erstes Schwingfest Am 2. Januar findet der Berchtold-Schwinget statt. Für den Aargauer Eidgenossen Nick Alpiger ist es der perfekte Start ins neue Jahr. Das Fest in der Zürcher Saalsporthalle übertragen wir im Livestream. Martin Probst Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Nick Alpiger mag die Atmosphäre in der Halle: Hier bei seinem Sieg im Schlussgang des Niklaus-Schwingets in Dietikon. Lukas Elser / Limmattaler Zeitung

Wenn Nick Alpiger bereits am 2. Januar erstmals wettkampfmässig in die Schwingerhosen steigt, ist das nicht etwa für ein lockeres Stelldichein mit dem Ziel, eine allfällige Festtagsgenügsamkeit aus den Knochen zu schütteln. Im Gegenteil: In der Zürcher Saalsporthalle geht es am Berchtoldstag, der dem Schwingfest seinen Namen verleiht, traditionell gleich richtig zur Sache. Das zeigt der Blick auf die Siegerliste der vergangenen Jahre.

2020, als der Berchtold-Schwinget zum bisher letzten Mal stattgefunden hat (Corona verhinderte danach zweimal die Austragung), siegte Samuel Giger. Von 2017 bis 2019 war dreimal in Folge Armon Orlik ­erfolgreich. Die beiden Nord­ostschweizer Aushängeschilder werden auch 2023 dabei sein, wenn der Hallenschwinget in ihrem Teilverband die Saison er­öffnet.

Auch Alpiger mag diesen Vollgasstart ins Jahr. Er nimmt am Montag bereits zum fünften Mal teil. 2018, bei seiner letzten Teilnahme, klassierte sich der 26-Jährige im geteilten vierten Schlussrang. «Ich bin sowieso bereits voll im Training für die Kranzfestsaison. Wettkämpfe sind da eine willkommene Abwechslung, ein wenig aus der Routine auszubrechen», sagt Alpiger.

Seine Struktur: Viermal Training in der Woche

Voll trainieren, das bedeutet im Fall von Alpiger: Montag Kadertraining mit dem Nordwestschweizer Teilverband, Dienstag Klubtraining in Lenzburg, Donnerstag Training mit der Ringerstaffel Freiamt in Aristau, Freitag Techniktraining und am Samstag und Sonntag lockere Übungen für den Rumpf, um beweglich zu blieben. «Mir ist es wichtig, nun wieder Struktur in den Trainingsalltag zu bringen», sagt er.

Nach dem Eidgenössischen in Pratteln, das Alpiger auf dem geteilten zweiten Schlussrang abgeschlossen hat, gönnte er sich sechs Wochen Pause vom Schwingen. Der Dezember war dann voller Verpflichtungen, die der Erfolg mit sich brachte.

Am Eidgenössischen besiegte Nick Alpiger unter anderen Christian Stucki, den Schwingerkönig von 2019. Michael Herrmann / Oberbaselbieter Zeitung

Aber nicht nur. «In diese Zeit fällt ja immer viel. Sei es das Geschäftsessen oder andere Dinge», sagt der 26-Jährige, der seit Sommer mit einem 80-Prozent-Pensum als Zimmermann bei der Stadelmann Stutz AG in Fahrwanggen arbeitet. Zuvor war Alpiger viele Jahre lang als Maurer tätig ge­wesen.

In der Halle herrscht eine spezielle Atmosphäre

Obwohl er im Training indoor, also im Schwingkeller, trainiert, sind die Hallenschwingete für Nick Alpiger dennoch etwas ­Besonderes. «In der Halle ist es meist etwas lauter als draussen, das sorgt für eine ganz spezielle Atmosphäre. Ich bin froh, gibt es die Hallenschwingete, es geht um das Gleiche, das Schwingen, und doch ist es etwas anderes.»

Das Sägemehl zum Beispiel fühle sich etwas anders an als an Wettkämpfen draussen. «Es ist etwas weniger hart», sagt er. Draussen lässt sich die Unterlage in der Regel etwas mehr verdichten, wodurch die Schwinger weniger einsinken.

Neben Alpiger, Giger und Orlik sind Stand jetzt noch vier weitere Eidgenossen für den Berchtold-Schwinget gemeldet. Neben den Nordostschweizern Samir Leuppi, Fabian Kindlimann und Domenic Schneider reist auch Steve Duplan aus der Westschweiz in die Zürcher Saalsporthalle.

Das verspricht ein erstes Feuerwerk zum Auftakt in eine Saison, die erneut von einem eidgenössischen Highlight geprägt sein wird. Am 27. August findet in der Nähe von Interlaken der Unspunnen-Schwinget statt. Er ist auch für Alpiger das grosse Ziel der neuen Saison.

Doch vorerst will er nicht zu weit nach vorne blicken. «Ich fühle mich gut und mein Fahrplan stimmt», sagt Alpiger. «Ich freu mich nun auf das Fest am Dienstag in Zürich.» Und dann geht es für ihn weiter mit dem Training.

