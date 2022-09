Beachvolleyball Schweizer Meisterin, neue Teamkollegin und Studenten-WM in Brasilien: Alles andere als eine ruhige Saison für diese Aargauerin Shana Zobrist aus Schafisheim hat eine turbulente Saison hinter sich. Nun steht die Beachvolleyballerin ab heute Dienstag an der Studenten-WM im Einsatz, weit weg von zuhause. Alessandro Crippa 06.09.2022, 12.44 Uhr

Der letzte Tanz auf Stufe Juniorinnen – es war ein Regentanz für Shana Zobrist und ihre neue Partnerin Anna Lutz. Dafür ein erfolgreicher. Die Schofiserin und die Baslerin gingen als topgesetztes Duo an die U23-Schweizermeisterschaften, obwohl sie erst seit Kurzem zusammenspielen. Im strömenden Regen von Luzern sicherten sich die beiden am Ende den Titel.

Shana Zobrist (links) und ihre Partnerin Anna Lutz feiern den Titel an den Schweizer Meisterschaften in der Kategorie U23. Zvg / Volley Münsingen

Shana Zobrist sagt: «Es ist immer schwierig, der Favoritenrolle gerecht zu werden. Wenn du plötzlich gewinnen musst – nicht einfach nur darfst.» Der Druck sei auf ihrer Seite gewesen, sagt die 22-Jährige. «Darum ist es umso cooler, dass wir unseren Erwartungen gerecht werden konnten.»

Ein Wechselbad der Gefühle

Die Saison 2022 war für Shana Zobrist eine Achterbahnfahrt. Einerseits gibt es da diesen Schweizer Meistertitel, andererseits musste sie sich mitten im Jahr neu orientieren. Ihre Partnerin Mara Betschart, mit der sie ebenfalls erst seit wenigen Monaten zusammengespielt hatte, zog sich vom Leistungssport zurück. Zobrist sagt:

«Es war nicht einfach für mich, jemand anderes zu finden.»

Weil sich dann aber Joana Heidrich verletzte und Duos neu formiert wurden, stand plötzlich auch Anna Lutz ohne Partnerin da. Und so führte eines zum anderen. Eine glückliche Fügung, wenn man so will.

Nun haben Zobrist und Lutz schon einige Turniere hinter sich, darunter auch jenes an der World Tour in Baden bei Wien sowie die Schweizer Meisterschaften bei den Aktiven. Das Turnier in Österreich beendeten die beiden im 13. Rang, die nationalen Titelkämpfe auf dem 7. Platz.

Zur Person zvg Shana Zobrist, Beachvolleyballerin Geburtsdatum: 11.05.2000

Grösse: 178 cm

Position: Verteidigung

Erfolge: Schweizermeisterin U23 im Jahr 2022, Schweizermeisterin U21 im Jahr 2020, Schweizermeisterin U19 im Jahr 2019 (indoor)

In Brasilien an der Studenten-WM

Aktuell befinden sich Shana Zobrist und ihre Partnerin weit entfernt von zuhause, und zwar in Brasilien. In Maceio, an der Küste im Nordosten des Landes, steigt die Studenten-WM, wofür sich die beiden qualifiziert haben. Die Freude über diesen Grossevent ist riesig bei der Aargauerin. Wenn sie spricht, ist dies unüberhörbar: «Das ist einer der grösseren Anlässe für mich. Auch wie das Ganze organisiert ist, finde ich fantastisch. Darauf können wir uns freuen.» Normalerweise ist man auf sich selbst gestellt bei der Organisation, hier ist es aber so, dass die Uni und der Verband den beiden Spielerinnen alles abnehmen – was die 22-Jährige zu schätzen weiss.

Shana Zobrist (mit Tafel) und ihre Partnerin Anna Lutz (links daneben) nehmen an der Studenten-WM in Brasilien teil. Die Eröffnungsfeier haben sie schon hinter sich. zvg

Und wie sehen die Ziele für das Turnier aus? Shana Zobrist kann sich nicht festlegen und sagt: «Wir wissen schlichtweg nicht, was uns erwartet.» Sie und Anna Lutz wollen sich auf die eigene Leistung fokussieren und dafür sorgen, dass sie gute Spiele abliefern können, sagt die Schofiserin. Die Schweizerinnen sind in der Gruppenphase mit den Teams aus Südafrika, Tschechien und Taipeh eingeteilt. Allerdings treffen sie nur auf zwei der drei Teams. Im sogenannten «Modified Poolplay» spielen jeweils die Siegerinnen das zweite Spiel gegeneinander – und die Verliererteams. Zunächst trifft das Duo Zobrist/Lutz auf Südafrika.

Sie wollen die Gruppenphase überstehen und dann «Step by Step» durch das Turnier gehen, sagt Zobrist. Die WM beginnt heute Dienstag und endet am Samstag. Vielleicht gar mit einer Medaille für Shana Zobrist und Anna Lutz?