Badminton Mutschellen organisierte die Schweizer Meisterschaften

Badminton Die Schweizer Badminton-Elite kämpfte auf dem Mutschellen um den Meistertitel Die Finalspiele der Elite-Schweizer-Meisterschaften sind der Höhepunkt der heimischen Badminton-Spieler. In der Rolle des Gastgebers fungierte dieses Jahr der Verein Badminton Mutschellen. Im Sportzentrum Burkertsmatt in Widen duellierten sich die besten Spielerinnen und Spieler des Landes um den begehrten Meisterschaftstitel. Noah Born Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Spannendes Halbfinale: Der dreifache Schweizer Meister Tobias Künzi unterlag Joel König. Fabio Baranzini

Badminton wird in der Schweiz als Randsportart betrachtet, denn häufig wird der Ballsport mit dem hobbymässigen Federball verwechselt. Doch die Athleten an den Schweizer Meisterschaften zeigen ihr grosses Talent am Schläger. Mit grossem Tempo wird der Shuttle, das Spielgerät, über das gespannte Netz geschlagen und sofort wieder retourniert. Von blossem Auge kann der Badminton-Zuschauer das Spielgeschehen nur mit viel Konzentration verfolgen, da ein Ballwechsel oft nur den Bruchteil einer Sekunde dauert.

76 Teilnehmer waren am Finalwochenende dabei

In der Dreifachhalle auf dem Mutschellen hatten interessierte Zuschauer die Möglichkeit den blitzschnellen Sport vor Ort mitzuerleben. Auch von zuhause aus konnte man die Partien über den Livestream des Schweizer Badminton-Verbands mitverfolgen. Insgesamt waren 76 Spielerinnen und Spieler an den Finalspieltagen vom Samstag und Sonntag mit dabei. Für das Turnier hatten sich 217 Teilnehmer angemeldet, jedoch musste ein grosser Teil bereits nach den Qualifikationsspielen im Januar die Segel streichen. «An diesem Wochenende messen sich die Besten miteinander», erklärt Robbert de Kock, Zentralpräsident von Swiss Badminton.

OK-Präsident Dario Kaufmann ist zufrieden mit dem Finalwochenende. Fabio Baranzini

Gespielt wurde nicht auf dem Hallenboden der Burkertsmatt, sondern auf speziell angelegten Courts. OK-Leiter Dario Kaufmann konnte dabei auf die Unterstützung von Swiss Badminton zählen: «Diese Spielfelder hat uns der Verband zur Verfügung gestellt, da der Boden sonst zu rutschig wäre. Das Material ist rauer und für die Finalteilnehmer besser bespielbar.»

Wer einmal verlor, ist raus

Für einen Sieg müssen gesamthaft zwei Sätze Vorsprung auf den Gegner, mit je 21 Punkten gewonnen werden. Beim Stand von 2:2 Sätzen gibt es eine weitere Entscheidungsrunde. Eine Spielzeitlimite wird im Badminton nicht verwendet. Da die Schweizer Meisterschaft im KO-System ausgetragen wurde, schied man nach einer Niederlage direkt aus dem Turnier aus. Nebst dem Einzel und dem Doppel der Männer und Frauen gab es auch eine Doppel-Kategorie, welche auch im Mixed-Modus ausgespielt wurde.

«Es ist die Schnelligkeit und Präzision, welche bei mir die Begeisterung für diesen Sport auslöst.»

Was macht Badminton für die leidenschaftlichen Spieler so faszinierend? «Es ist die Schnelligkeit und Präzision, welche bei mir die Begeisterung für diesen Sport auslöst. Man muss den perfekten Moment für einen Angriff finden oder den Ball mit einem Sicherheitsschlag abspielen. Das Reaktionsvermögen muss sehr gut sein. Auch der Mix an vielen verschiedenen Gegnern macht es sehr interessant», schwärmte Dario Kaufmann.

Argovia-Coach Hafiz Shaharudin (Mitte) betreute das Mixed-Team, um Ronja Stern und Nicolas Müller. Fabio Baranzini

Im Teilnehmerfeld der Finalspiele waren sieben Mitglieder des Team Argovia vertreten. Trainer Hafiz Shaharudin kam kaum zu einer Verschnaufpause, andauernd waren Aargauer in verschiedenen Spiel-Kategorien vertreten. Auch im nächsten Jahr wird das Team Argovia die Schweizer Meisterschaften als Heimspiel antreten dürfen. Das Elite-Turnier wird 2023 erneut in Mutschellen ausgetragen. «Das gibt uns und dem Verband die nötige Planungssicherheit. Die diesjährige Meisterschaft dient also gleich als Vorlage für das nächste Jahr», erklärte der OK-Leiter Kaufmann.

«Klar, wir sind keine grosse Sportart und daher war es nicht leicht genügend Sponsoren zu finden»

Noch waren die Badminton-Schweizermeisterschaften kein grosses Publikumsmagnet. Doch auch mit Zertifikats- und Maskenpflicht sorgten die Zuschauer nach spektakulären Ballwechseln und herausgespielten Matchpunkten für eine gute Stimmung auf den Rängen der Burkertsmatt. «Wir prognostizieren mit ungefähr 250 Personen pro Finaltag in der Halle», sagte Dario Kaufmann. Für die finanzielle Deckung des Turniers waren die Organisationsleitung auf Sponsoreneinnahmen angewiesen: «Klar, wir sind keine grosse Sportart und daher war es nicht leicht genügend Sponsoren zu finden. Aber wir haben Partner gefunden und sind ihnen sehr dankbar.»

Alle Spiele wurden per Livestream übertragen. Fabio Baranzini

Die heimischen Badminton-Spieler bereiteten den anwesenden Zuschauern ein spannendes Turnier, welches die Grundlage für eine attraktive Elite-Schweizer-Meisterschaft 2023 bietet. Der Online-Livestream wurde professionell aufgezogen und gut besucht. Die einzelnen Finalspiele vom Sonntag wurden obendrein kommentiert. Sowohl für den Badminton-Experten als auch für den Laien waren die Turnierpartien interessant zu verfolgen und brachten den Olympischen Sport der Schweizer Bevölkerung ein grosses Stück näher.

