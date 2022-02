Badminton Doppel-Gold als Startschuss für eine erfolgreiche Olympia-Kampagne Nach zahlreichen Verletzungen ist die Remetschwiler Badmintonspielerin Ronja Stern zweifache Schweizer Meisterin geworden. Nun schaut sie nach vorne und hat die Olympischen Spiele in Paris im Blick. Fabio Baranzini 22.02.2022, 18.20 Uhr

Ronja Stern biss auf die Zähne, und wurde belohnt. Fabio Baranzini

Endlich, endlich hat es geklappt. Ronja Stern gewinnt ihren ersten Schweizer Meistertitel bei der Elite. 2016 und 2018 hatte sie bereits die Silbermedaille im Einzel gewonnen. Anfang Februar nun konnte sie sich erstmals die Goldmedaille umhängen lassen. Und das erst noch an ihrer Heim-SM auf dem Mutschellen. «Der Titel ist mega, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, was mir das bedeutet», sagt Stern.

Die 24-jährige Remetschwilerin hat ihren Triumph an den nationalen Titelkämpfen auf äusserst überzeugende Art und Weise erspielt. Trotz kniffliger Auslosung musste sie in ihren vier Partien keinen einzigen Satz abgeben. «Ich habe auf einem hohen Level gespielt. Ich beging kaum Fehler und hatte auch keine Konzentrationslücken», freute sich Stern, die an der Seite von Nicolas Müller auch im Mixed reüssierte und etwas überraschend noch ein zweites Mal Gold gewann. Die beiden Goldmedaillen sind eine riesige Genugtuung für Ronja Stern. Und vor allem auch der mehr als verdiente Lohn für eine unglaubliche Willensleistung in den vergangenen vier Jahren.

Operation als einziger Ausweg

Denn in diesen vier Jahren musste die junge Aargauerin etliche Rückschläge einstecken und immer wieder aufstehen. Rückblende: 2017 verspürt Ronja Stern erstmals Schmerzen im Fuss. Sie biss auf die Zähne und spielte weiter. «Es war ein mega Auf und Ab. Mal konnte ich zwei Monate mehr schlecht als recht spielen, dann fiel ich wieder zwei Monate komplett aus», blickt sie zurück. Die Ärzte diagnostizierten eine chronische Sprunggelenksverletzung. Diese versuchte sie mit einer Kortisonspritze zu behandeln. Das brachte kurzfristigen Erfolg. Doch die Schmerzen kehrten zurück. Anfang 2019 darum die zweite Kortisonspritze. Diesmal jedoch ohne Erfolg. Bereits beim ersten Turnier waren die Schmerzen wieder da. «Da war für mich klar, dass ich operieren muss.»

Nach der Operation liess sich Ronja Stern bewusst viel Zeit und absolvierte einen sauberen Aufbau. «Ich wollte auf keinen Fall etwas überstürzen», sagt sie. Anfang 2020 war sie endlich wieder bereit, um anzugreifen. Doch dann kam Corona. Stern und ihre Trainingspartner im Nationalkader von Swiss Badminton konnten nicht mehr in der Halle trainieren. Also wichen sie aus und absolvierten viele Einheiten im Freien statt in der Halle. «Das war für meinen Fuss eine völlig neue Belastung, die wieder Schmerzen verursachte. Ich musste also wieder pausieren und wieder einen neuen Aufbau starten.»

Aufhören war keine Option

Im Frühjahr 2021 dann der grosse Moment: Ronja Stern gab ihr Comeback auf der internationalen Bühne in Polen. Und das gleich mit einem Paukenschlag. Mit ihrem Mixedpartner Nicolas Müller – auch er genau wie Ronja Stern eigentlich ein klassischer Einzelspieler – erreichte sie bei ihrem ersten Turniereinsatz seit fast zwei Jahren völlig überraschend das Endspiel. Doch auf die grosse Freude folgte der nächste Dämpfer. Das Wadenbein schmerzte. Stressreaktion, sagten die Ärzte. Wieder sechs Wochen Pause. «Diese Pause hat mich brutal getroffen. Ich war bereit, wieder voll anzugreifen und habe gesehen, dass ich auch international wieder mithalten kann. Dafür habe ich so lange kämpft und dann, als es greifbar war, nimmt dir das einfach wieder jemand weg», erzählt Stern. In dieser Situation hat sie auch ans Aufhören gedacht. Aber das war keine Option. «Das hätte sich wie aufgeben angefühlt.»

Ronja Stern, hier mit Doppelpartner Nicolas Müller, hat noch Grosses im Sinn. Fabio Baranzini

Und so biss Ronja Stern nochmals auf die Zähne. Wieder absolvierte sie einen Aufbau und kämpfte sich zurück. Diesmal scheint es nun endlich geklappt zu haben. Seit Sommer 2021 ist Ronja Stern ohne Schmerzen. Sie hat die Interclubsaison bestritten, einige internationale Einsätze absolviert und hat mit dem Gewinn der beiden SM-Titel am vergangenen Wochenende ihre bisher wertvollsten Siege nach der Verletzungs-Odyssee geholt.

Der Traum von den Olympischen Spielen

Die beiden Goldmedaillen sind für Stern so etwas wie ein Startschuss. Ein Startschuss in Richtung Olympische Spiele 2024 in Paris. «Ich möchte die nächsten zweieinhalb Jahre voll aufs Badminton setzen und mich für die Spiele in Paris qualifizieren», sagt Stern, die an der Universität Bern bald ihren Bachelor in Informatik abschliesst. «Ich weiss, dass die Teilnahme in Paris enorm schwierig wird, da wir allein in der Schweiz vier Spielerinnen haben, die das nötige Potenzial dafür mitbringen. Wir haben aber nur einen Startplatz.»

Kommt hinzu, dass für Paris eine Weltranglistenposition um Platz 60 nötig sein dürfte. Und davon ist Ronja Stern aktuell noch ziemlich weit entfernt. Auf Platz 237 spuckt sie der Resultatcomputer des internationalen Badmintonverbandes aus. Es wartet also noch viel Arbeit auf Ronja Stern. Aber sie hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie sich grossen Herausforderungen stellen kann und Aufgeben keine Option ist. Vielleicht machen am Ende genau diese Erfahrungen den Unterschied aus zu Gunsten von Ronja Stern.