400 Schwimmer messen sich an den Regionalen Meisterschaften

Badi Aarau Ein willkommener Formtest: 400 Schwimmerinnen und Schwimmer messen sich an den Regionalen Meisterschaften Von Freitag bis Sonntag messen sich in der Aarauer Badi rund 400 Schwimmerinnen und Schwimmer an den Regionalen Meisterschaften. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.02 Uhr

Der Start der Schwimmer vor dem zahlreichen Publikum. Fabio Baranzini

Über 1800 Einzelmeldungen von rund 400 Athletinnen und Athleten von Basel bis nach Thun sind für die einmal im Jahr stattfindenden Regionalen Schwimm-Meisterschaften eingegangen. Das sind trotz herausfordernden Corona-Jahren so viele Anmeldungen wie seit mehr als fünf Jahren nicht mehr. «Wir dürfen uns auf ein hochklassiges Teilnehmerfeld freuen mit vielen hoffnungsvollen Athleten», sagt Aarefisch-Cheftrainer Dirk Thölking.

Dennoch fehlen gerade dem Heimklub SC Aarefisch die zwei Aushängeschilder: Anna Vismara und Robin Affentranger stehen in Aarau nicht am Start, da sie ab kommendem Dienstag an den Junioren-EM im brandneuen Aquatics-Center von Bukarest teilnehmen. Gleichwohl werden an den regionalen Meisterschaften in der Aarauer Badi hochkarätige Schwimmerinnen und Schwimmer im Einsatz stehen. Für viele dient der zweithöchste Anlass vor der Sommerpause für eine wichtige Standortbestimmung, ein bedeutender Formtest vor den nationalen Meisterschaften im Juli in Sursee und Tenero.

Das steht auch bei Cheftrainer Thölking im Zentrum: «Wir haben keine Zielsetzungen in Sachen Medaillenausbeute ausgegeben. Wir geben gleichwohl unser Bestmögliches und wollen den Wettkampf dafür nutzen, Erkenntnisse zu gewinnen und allenfalls Anpassungen für die nationalen Meisterschaften zu machen.»

Am Freitagnachmittag um 17 Uhr beginnt der Wochenend-Event mit den längeren Distanzen wie etwa 400m Lagen, 800m und 1500m Kraul. Am Samstag und Sonntag finden am Vormittag Vorläufe statt. Während für die Jüngeren bereits Titel vergeben werden, peilen die Älteren eine Finalqualifikation für den Nachmittag an.

Die finalen Entscheidungen folgen am Samstag und Sonntag jeweils ab 15 Uhr. Übrigens: Die Aarauer Badi bleibt für die Öffentlichkeit geöffnet, wenn auch das 50-Meter-Schwimmbecken für die Wettkämpfe reserviert ist.

