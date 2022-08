Bilder und Sieger: Alles zum Staufberglauf 2022

AZ-Goldlauf Staufberglauf: Wie Seraina Sereina stehen gelassen hat Das Duell der «Namensvetterinnen» Seraina Ummel gegen Sereina Scherzinger prägte den Staufberglauf. Die Aargauerin Ummel behielt das bessere Ende für sich. Vor ihr klassierten sich nur drei Männer - darunter Sieger Phil Besson. Jörg Greb 16.08.2022, 10.45 Uhr

Die überlegene Siegerin bei den Frauen: Seraina Ummel. Gerry Frei / Aargauer Zeitung

Vieles sprach gegen eine Topleistung von Seraina Ummel. Die 27-Jährige nutzte den Staufberglauf als «Rennen aus dem Training heraus». Das illustriert die Vorbereitung. Eine Geburtstagsparty bis in die frühen Morgenstunden des Wettkampftages, das läge bei einem Saisonhöhepunktrennen nicht drin. Dennoch kam sie zu einem Erfolgserlebnis. Seraina Ummel siegte vor Sereina Scherzinger. Die Namensvetterin überholte sie nach vier Kilometern, und bis ins Ziel nach den 10 km nahm sie ihr noch 1:37 Minuten ab.

Und mit ihren 36:25 Minuten realisierte die Aargauer Seraina eine Bestzeit über die klassische Distanz – «obwohl mir die Strecke mit ihren Richtungswechseln und dem vielen Naturbelag nicht sonderlich schnell vorgekommen war.» So vermittelt das Resultat Zuversicht auf das Herbst-Ziel, den Halbmarathon Stra Lugano in drei Wochen. «Dann», so hofft sie, «soll sich der Trainingseffekt des dreiwöchigen Höhentrainings im Engadin noch stärker auswirken.»

Nur drei Männer vor Ummel – Besson Sieger

Die Qualität von Ummels Leistung unterstreicht der Fakt, dass nur drei Männer vor ihr einliefen. Als Erster tat dies Phil Besson. Der Zürcher aus Thalwil erlebte seine Staufberglauf-Premiere «sehr positiv». Er lobte die Strecke, die Abwechslung zwischen Wald- und Feld- und Quartierabschnitten und beschrieb die Strecke als «ruhig und richtig idyllisch». Aufgrund seiner frühen unbedrängten Leaderposition konnte er geniessen und seinen Blick in die Umgebung abschweifen lassen. Von «Sightseeing» sprach er. Auch er realisierte eine persönliche Bestmarke über die Distanz (33:25) und versprach: «Ich war das erste Mal hier, aber sicher nicht das letzte Mal.»

Monika versus Monica ebenfalls mit Aargauer Siegerin

Und auf ein weiteres hochstehendes Duell zweier Namensvetterinnen sei Bezug genommen: bei den W60 zwischen Monika Kaufmann aus Muhen und Monica Hug aus dem zürcherischen Hombrechtikon. Auch dieses ging zugunsten der Heimvertreterin aus – mit den erstaunlichen Platzierungen 7 und 9. Kaufmann bezeichnet sich als «Kind der AZ-Goldläufe» Die einstige AZ-Mitarbeiterin – sie wurde vor zwei Monaten pensioniert – war Ende der 90-er-Jahre beim damaligen Aarauer und über einen Kurs von «Aarau eusi gsund Stadt» vom Laufvirus infiziert. Worden. Zwei Schweizer Meistertitel über 10 km streicht sie als grösste Erfolge hervor. Eine Lücke in ihrem Läuferleben nennt sie ebenso: «Ich bin noch keinen Marathon gelaufen.» Ihre Vorlieben sind anders gerichtet: AZ-Goldläufe, Murtenlauf, Greifenseelauf, Kerzerslauf und natürlich: der Hallwilerseelauf.

Impressionen vom Staufberglauf

Die Ranglistenspitzen der verschiedenen Kategorien

