Der Hallwilerseelauf kehrt zurück zur Normalität - einer neuen

AZ Goldlauf Der Hallwilerseelauf kehrt zurück zur Normalität – mitdabei ist auch wieder die Aargauer Sieg-Läuferin Monika Kaufmann Der Hallwilerseelauf von diesem Samstag soll nach zwei Pandemie-Jahren wieder die herkömmliche Ausstrahlung ermöglichen. Und die Aargauer Sieg-Läuferin Monika Kaufmann kehrt zurück - aus einem anderen Grund. Jörg Greb Jetzt kommentieren 13.10.2022, 19.13 Uhr

Der Hallwilerseelauf kehrt zurück zur Normalität. Zvg

Im Wissen einer eindrücklichen Serie fährt Monika Kaufmann von Muhen nach Beinwil an den Hallwilerseelauf. Ungeschlagen ist die passionierte Läuferin bei den F60. Begonnen hat die herausragende Folge am 31. Dezember beim Gippinger Stauseelauf. Seither sind 12 weitere Lauf-Siege hinzugekommen: vom regionalen AZ Goldlauf bis zu den Klassikern Schweizer Frauenlauf oder dem Gedenklauf Murten-Freiburg. «Ich bin selber überrascht», sagt die 64-Jährige. Angesteuert hatte sie diese Topplatzierungen nicht, vielmehr kam «einfach ein Sieg nach dem anderen hinzu.» Und lachend fügt sie an: «Die Form passt bereits seit zehn Monaten.»

Kaufmann wurde drei Mal ausgebremst - wegen Osteoporose

Den nächsten Sieg verbuchen dürfte Monika Kaufmann beim Heimlauf um den Hallwilersee. Das Resultat sieht sie aber nicht als das Zentrale an. Vielmehr betont sie: «Der Hallwilerseelauf ist einer meiner Lieblingsläufe und sicher der Lieblings-Halbmarathon.» Ihr gefällt die Strecke, die Naturschönheiten, die Passagen unmittelbar am Seeufer entlang, die Schilfgürtel. Und die Atmosphäre. Trotz der einzigartigen Verbindung zum bedeutendsten Aargauer Lauf – er steht vor der 48. Austragung – liegt die letzte Teilnahme von Monika Kaufmann bereits fünf Jahre zurück. Der Hauptgrund: Sie ist drei Mal massiv zurückgeworfen worden – durch Knochen-/Ermüdungsbrüche, die auf Osteoporose zurückzuführen waren. Der Arzt riet ihr daraufhin, eine neue Sportart zu suchen. Sie schüttelte den Kopf: «Als Läuferin finde ich beim Schwimmen nicht die gesuchte Befriedigung.»

Erfolge bei kürzeren Laufwettkämpfen feierte Monika Kaufmann schnell wieder. Für den Hallwilerseelauf passte es hingegen nie. «Nur fürs Dabeisein, reizten mich die 21,1 km nicht», sagt sie. Und erklärt: «Es ist mittlerweile mein Ehrgeiz, um die Spitzenpositionen zu kämpfen.» Ihrem Motto, «richtig oder lieber nicht», wird sie derzeit wieder gerecht. Sie sagt: «Die Siegesserie beflügelt, sie bereitet richtig Spass.»

Der Spass spielt auch im Trainingsalltag eine Rolle. Seitdem die einstige kaufmännische Angestellte (bei CH Media) pensioniert ist, verfügt sie über mehr Flexibilität. Diese schätzt sie: Meist von der Haustür aus zieht es sie «in alle Richtungen, hügelig oder flach, ganz nach Lust und Laune.» Distanzen zwischen 12 und 20 km legt sie an sechs Tagen der Woche zurück. 70 bis 100 km summieren sich so. Und ganz wichtig und eine naheliegende Erklärung für die erstaunlichen Leistungen in diesem Jahr: «Ich bin nie krank und nie verletzt gewesen.»

Hallwilerseelauf im Pandemiejahr 2020. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Und noch eine Erklärung: Zum Laufen fand Monika Kaufmann vor Jahren beim traditionellen Murtenlauf. Richtig begeistern liess sie sich aber (noch) nicht. Vielmehr stillte sie ihren Bewegungshunger lange auf dem Rennvelo. Der Schweizer Frauenlauf bildete während Jahren den einzigen Laufwettkampf im Jahresprogramm. Zum «richtigen» Laufen gekommen ist Monika Kaufmann durch ihren Partner. Daraus entwickelte sich in den letzten 25 Jahren eine immer intensivere Leidenschaft – obwohl ihr Partner selber nicht mehr läuft. Zum Teil feuert er sie am Streckenrand an. Offen sagt sie aber: «Ich bin fast lieber auf mich alleine gestellt, denn dann sehe ich mich mit keinen fremden Erwartungen konfrontiert.»

Die Chance, dass Monika Kaufmann in ihrer Altersklasse auch in diesem Jahr obenaufschwingt, ist gross. Zusätzlich spannend: die Zeit und die Rangierung in der Overall-Wertung. Mit den Schnellsten dürfte sie nicht mithalten – obwohl die Organisatoren keine Topläuferinnen und -läufer eingeladen haben, keine Startgelder ausrichten und der Elite wenig Stellenwert einräumen. «Ich werde nicht mehr schneller», sagt Monika Kaufmann dazu.

Mit einer WM-Medaillengewinnerin

Bei den Männern kommt dem Bern-Amerikaner T-Roy Brown die Favoritenposition zu. Er war bereits 2019 der Schnellste. Bei den Frauen scheint die Ausgangslage offen. Und die namhafteste Athletin startet über die 10 km: Valentina Rosamilia, die U20-WM-Zweite und U20-EM-Dritte des Sommers 2021 aus Hunzenschwil.

Die im Vergleich zu Austragungen vor 10 oder 20 Jahren fehlende (internationale) Qualität des Elitefeldes ist erklärt. OK-Präsident Roland Müller sagt: «Wichtig sind uns die Volksläuferinnen und Volksläufer.» Und in diesem Jahr ist diese Ausrichtung doppelt verständlich. Wie praktisch alle Volkssport-Veranstaltungen nach der Pandemie, hat auch der Hallwilerseelauf eine neue Realität zu konstatieren. Rund 4600 Läuferinnen und Läufer werden erwartet, rund ein Drittel weniger als 2019. «Wir konnten zwar unser altes Konzept aus den Schubladen hervorholen», sagt Müller, «gleichzeitig müssen wir aber die Mindereinnahmen zu kompensieren versuchen.»

