Chlauslauf Rohrdorf: Die Geschichte der Sieger, die besten Fotos

AZ Goldläufe Die Geschäftsführerin und der 17-Jährige siegen: Der Chlauslauf Rohrdorf zeigt sich mit fast 900 Teilnehmenden in traditioneller Frische Nach zwei pandemiebedingten Absagen erlebte der Chlauslauf Rohrdorf seine 41. Austragung in traditioneller ­Frische. Als Laufschnellste über die 8,3 km zeichneten sich Maik Litau und Linda Muther aus.

Nach zwei Jahren Zwangspause fand der Chlauslauf Rohrdorf wieder statt - mit fast 900 Teilnehmenden, hier: Der Samichlaus klatscht ab. Alexander Wagner

Womöglich erweist sich der Chlauslauf 2022 als Wegbereiter für seine Zukunft. Mit Maik Litau setzte sich ein bis dahin weitgehend unbekannter 17-Jähriger durch. Ein Teenager, der seit einem Jahr in Neuendorf wohnt und in seiner schweizweit bekannten Läufergruppe, der LC Regensdorf im Zürcher Unterland, gefördert wird – nebst mehrerer leistungsstarker Exponenten aus dem Aargau, wie etwa die OL-Nationalkadermitglieder Timo Suter oder die aufstrebenden Brüder Axel und Petter Oster.

Eben dieser 17-jährige Maik Litau feierte nach 27:53 Minuten einen souveränen Sieg im Rennen der Hauptklasse über 8,3 Kilometer. Und dieser Erfolg sorgte bei ihm für «gewaltige Gefühle und riesige Glücksgefühle». Und er meint abschliessend: «Dieses Rennen zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin.»

Früh im Aufbau auf die nächste Saison befindet er sich. Eine Woche zuvor war er am Basler Stadtlauf im Elite-Nachwuchsrennen auf Rang 4 gelaufen. Strassenläufe über längere Distanzen als die 1500 m oder 3000 m auf der Bahn sollen ihm zu Tempohärte und Ausdauer verhelfen. Die anspruchsvolle, da coupierte Strecke des Chlauslaufs forderte ihn, und er vermochte mit den Tücken klarzukommen. Sein Erfolg geriet nicht mehr in Gefahr. «Dieser Sieg ist einmalig und für mich völlig überraschend,» freute er sich.

Sieger Maik Litau. Alexander Wagner / FOTO Wagner Gleich beim Start wegziehen lautet wohl die Taktik von Malin. Alexander Wagner / FOTO Wagner Lächelnd den Hang hoch. Lina-Kristin Schink, Nr. 603. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Auf die Plätze, fertig, los! Unter dem Band hindurch geht es schneller. Alexander Wagner / FOTO Wagner Schlussprint zwischen dem zweitplatzierten David Schöpfer (links, Nr. 862) und dem drittplatzierten Marius Keller (rechts). Alexander Wagner / FOTO Wagner Gut gelaunt und gut eingepackt dem Ziel entgegen. Alexander Wagner / FOTO Wagner Siegerin Linda Muther. Alexander Wagner / FOTO Wagner Abklatschen mit den Zuschauern kurz vor dem Ziel von Phil Besson. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Regine Killer. Alexander Wagner / FOTO Wagner Start der kleinsten Junioren. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Kampf um jeden Zentimeter beim Start. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Pflicht: Der Samichlaus muss beim Chlauslauf dabei sein. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Start der Hauptkategorie. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner

Frauensiegerin mit erstaunlichem Hintergrund

Hinter sich liess Litau Konkurrenten im besten Langstreckenalter. Angefangen bei Matthias Schöpfer, dem früheren Schweizer Meister über 3x1000 m (zusammen mit seinen beiden Brüdern) sowie Marius Keller vom BTV Aarau. Und hinter sich liess er auch Phil Besson, den Sieger des Staufberglaufs und des Murilaufs. Dies wiederum war erklärt: Besson lief verkleidet als Koala – zur Vorbereitung auf den Zürcher Silvesterlauf und dem Paarlauf. «Am Schluss wurde es hart und heiss», sagte er und lachte.

Bei den Frauen gewann die Solothurnerin Linda Muther in 31:45 Minuten und einem grossen Vorsprung von 1:51 Minuten auf die W-40-Siegerin Regine Killer aus Rüfenach. «Ich war ab dem ersten Meter in Führung, hatte aber den Vorteil, schnelle Männer um mich zu haben», sagte Muther. «Grossartig» erlebte sie den Lauf, aufgrund der abwechslungsreichen Strecke, den motivierenden Zuschauern gar als «flowig und kurzweilig».

Spannend bei der 37-Jährigen aus Fraubrunnen sind drei Fakten: Seit Muther Mutter einer mittlerweile 14 Monate alten Tochter ist, entwickelt sich die Leistungskurve praktisch stetig aufwärts. So brillierte sie bereits am Herbstlauf in Muri und vor allem am Hallwilerseelauf. Und mehr als bemerkenswert: Als Geschäftsführerin der Maschinenbaufirma Hagmann-Tec hat sie einen Vollzeitjob. Den Chlauslauf nutzte die junge Familie anschliessend zum Besuch bei einem befreundeten Paar in Niederrohrdorf – und einer Chlausenfeier.

Fast 900 Anmeldungen: Ein honorierter Aufwand

Dank den zwei Startfeldern über die Hauptdistanz (Hauptklasse/Kategorien Ü50 und aufwärts) rückten einmal mehr die Seniorinnen und Senioren ins Zentrum. Und sie nutzten die Gelegenheit. Die Schnellsten repräsentierten höchstes (gar internationales) Niveau, so Richard Stoffel (Zürich/Triathlon/Sieger M50), Aenas Appius (Böckten/Duathlon/M6t0), Luzia Sestito (Untersiggenthal/W50) oder Monika Kaufmann (Muhen/W60).

Und glücklich zeigten sich auch die Organisatoren. Nach zwei bitteren Absagen aufgrund der Coronapandemie sorgte das Comeback des Klassikers für hunderte zufriedener Gesichter jeglichen Alters. Mit fast 900 Anmeldungen und einer Vielzahl erfreulicher Rückmeldungen sehen sie sich für ihren Aufwand honoriert.

