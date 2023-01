FC Aarau: Das halbe Team spielt um einen neuen Vertrag

Auslaufende Verträge Von Jäckle bis Gashi, von Thaler bis Tasar: Zwölf Spieler beim FC Aarau haben für die nächste Saison noch keinen Vertrag Das halbe Team des FC Aarau hat eine ungewisse Zukunft. Von auslaufenden Verträgen sind Spieler fast aller Kategorien betroffen: Captains und Leihspieler, Routiniers und Junge. Wir erklären die Situation kurz vor dem Start in die zweite Saisonhälfte. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Wenn der FC Aarau am Samstag in die Rückrunde der Challenge League steigt, spielt das halbe Team auch um die eigene Zukunft. Die Verträge von zwölf Spielern laufen nämlich zum Saisonende aus. Sportchef Sandro Burki hat in diesen Wochen erste (Sondierungs-)Gespräche geführt. Entscheide können allerdings noch keine gefällt werden, denn viel hängt davon ab, in welcher Liga der FC Aarau nächste Saison spielt.

Wenn Präsident Philipp Bonorand im Interview mit der «Aargauer Zeitung» sagt, dass man bei einem Verpassens des Aufstiegs «aus finanziellen Gründen einen Schritt zurück machen» müsse, dann kann man sich vorstellen, bei welchen Spielern zuerst der Rotstift angesetzt wird.

Zumal im nächsten Sommer nicht damit zu rechnen ist, dass erneut eine Reihe von Spielern einen Transfer in die Super League oder ins Ausland tätigen und dem FC Aarau damit überlebenswichtiges Geld in die Kasse spülen. So präsentiert sich die Situation bei den zwölf Spielern mit auslaufendem Vertrag.

Die Captains:

Captain Olivier Jäckle: Bleibt er noch lange in Aarau oder ist das sein letztes halbes Jahr? (Aarau, 07.10.2022) Marc Schumacher / freshfocus

In dieser Saison ist er zwar wieder Stammspieler, doch wird sich Mittelfeldspieler Olivier Jäckle (30) im Frühjahr steigern müssen, um sich einen neuen Vertrag zu verdienen. Sein Vorteil ist, dass Trainer Boris Smiljanic in ihm seinen verlängerten Arm auf dem Rasen sieht. Dass Jäckle im Falle eines Nicht-Aufstiegs einen Transfer macht, ist ebenso wenig denkbar wie ein Wechsel zu einem anderen Challenge-League-Verein. Weil Jäckle der dienstälteste Spieler ist, denken sie im FCA vielleicht an diese Möglichkeit: ein neuer Vertrag mit einer Anschlussfunktion nach der Karriere? Könnte passen für eine Identifikationsfigur.

Stürmer Shkelzen Gashi (34) kam in dieser Saison kaum auf Touren. Es ist ein offenes Geheimnis, dass er einen gut dotierten Vertrag hat. Einen solchen wird ihm der FCA selbst in der Super League nicht mehr anbieten können. Es stellt sich zunächst ohnehin die Frage, ob sich Gashi in der Rückrunde nochmals ins Team spielen kann, nachdem er wegen Oberschenkelproblemen die gesamte Vorbereitung verpasst hat. Zudem scheint er sich noch nicht mal entschieden zu haben, ob er seine Karriere im Sommer fortsetzt. Deshalb: Ein Verbleib Gashis auf dem Brügglifeld über diese Saison hinaus würde überraschen.

Die Routiniers:

Marco Thaler: Identifikationsfigur und «Kind des Aargauer Wegs». (Aarau, 19.11.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Ein Quintett besitzt eine Option zur Vertragsverlängerung. Üblicherweise ist diese an eine gewisse Anzahl Einsatzminuten geknüpft. Es braucht kein Mathematik-Studium und auch keine vertiefte Kenntnis der einzelnen Verträge, um festhalten zu können, dass Torhüter Simon Enzler (25) und Aussenverteidiger Bastien Conus (24) weiter unter Vertrag bleiben. Sie standen im Herbst 100 Prozent beziehungsweise 85 Prozent der möglichen 1620 Minuten auf dem Rasen.

Weniger klar ist die Situation bei den anderen drei Defensivspielern, wobei Arijan Qollaku (25) als rechter Stammverteidiger wohl auch auf genügend Einsatzzeit kommt. Marco Thaler (28) wiederum ist als «Kind des Aargauer Wegs» auch neben dem Platz wichtig und seine Vertragsverlängerung damit wahrscheinlich. Imran Bunjaku (30) dagegen hat im Herbst viele Spiele verpasst und fehlte nun wegen einer Muskelverletzung auch in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Schafft er den Sprung zum Stammspieler im Frühling nicht, dürften sich die Wege im Sommer trennen.

Die Leihspieler:

Mischa Eberhard: Ein Junger mit viel Potenzial, den der FC Aarau behalten möchte. (Aarau, 04.11.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Von den Qualitäten von Mittelfeldspieler Mischa Eberhard (20) ist die Führung überzeugt. Beim Besitzerverein Young Boys haben sie auf Eberhards Position für gewöhnlich ein Überangebot, weshalb etwa auch Donat Rrudhani, in der letzten Saison der beste Aarau-Spieler, in Bern noch immer nur wenig zum Einsatz kommt. Aarau (und der Spieler?) werden wohl versuchen, den Leihvertrag zu verlängern.

Oder ist sogar eine fixe Übernahme denkbar? Aarau und YB unterhalten gute Beziehungen. Vielleicht kämen die Berner dem FCA beim Preis entgegen, wenn sie dafür an einem möglichen Weiterverkaufserlös von Shkelqim Vladi partizipieren. Solche Deals sind im Transfergeschäft nicht unüblich.

Auch bei Andrin Hunziker (19) ist Aarau an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert. Der Basler ist gross, schnell und jung. Ein solches Profil haben nicht viele Schweizer Stürmer. Das Problem: Hunziker spielte bislang nur selten von Beginn weg. Sollte sich daran im Frühling nichts ändern, dürfte sein Besitzerverein, der FC Basel, an einer Lösung interessiert sein, die nicht in Aarau liegt.

Varol Tasar: Der Leihspieler des FC Luzern bleibt höchstens dann, wenn der FC Aarau aufsteigt. (Aarau, 07.10.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Stürmer Varol Tasar (26) ist bis Ende Saison vom FC Luzern ausgeliehen. Dort hat er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Dass ihn Luzern nochmals an Aarau ausleiht, ist unwahrscheinlich. Tasar fühlte sich in seiner Karriere nirgends wohler als in Aarau, wo er schon zwischen 2016 und 2019 spielte. Eine fixe Übernahme ist für Aarau und auch für den Spieler trotzdem wohl nur im Falle eines Aufstiegs in die Super League denkbar.

Die Jungen:

Torhüter Joshua Neuenschwander (22) wird in Aarau wohl auch dann nicht die Nummer 1, wenn Enzler einen Transfer tätigt. Sein Verbleib als Nummer 2 hängt davon ab, ob Aarau einen Sinn darin sieht, den an Baden ausgeliehenen Marvin Hübel (19) im Sommer als Ersatzkeeper zurückzuholen.

Milot Avdyli: Bleibt er auch als Ersatzspieler beim FC Aarau? (Aarau, 07.10.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Von Milot Avdyli (20) halten sie in Aarau viel. Deshalb dürften sie dem Offensivspieler unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit ein Angebot unterbreiten. Bleibt die Frage, ob Avdyli dieses annimmt, wenn er mit einem weiteren Jahr als Ersatzspieler rechnen muss. Es könnte sein, dass er dann, ähnlich wie Liridon Balaj im letzten Sommer, einen neuen Klub sucht.

