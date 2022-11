Verpasstes Cup-Wunder: Gemischte Gefühle beim FC Wohlen

Schweizer Cup Nach dem verpassten Cup-Wunder: Ärger und Stolz beim FC Wohlen Der FC Wohlen war gegen Servette kurz davor, Vereinsgeschichte zu schreiben, scheiterte nach einem heroischen Cup-Fight aber dann doch noch in der Verlängerung. Spieler und Trainer schauen mit gemischten Gefühlen auf die Partie zurück. Nik Dömer Jetzt kommentieren 10.11.2022, 20.22 Uhr

Goalie Anton Syntnykov hatte in der zweiten Halbzeit die Genfer Fans im Nacken. Daniela Frutiger/Freshfocus

Es war eine spezielle Stimmung auf dem lädierten Rasen im Stadion Niedermatten kurz vor Mitternacht am Mittwochabend. Wohler Enttäuschung machte sich nach der 2:5-Niederlage gegen Servette breit, obwohl die Gastgeber im Vorfeld als glasklarer Aussenseiter galten. Nach dem Schlusspfiff wurde den Akteuren im blauen Trikot nämlich plötzlich bewusst: Das Wunder von der Niedermatten, es war zum Greifen nah.

Wohlen sorgt für Verblüffung

Ein kurzer Rückblick: Der FC Wohlen verblüffte im Stadion Niedermatten vor 1175 Zuschauern ab der ersten Minute. Das Team von Ryszard Komornicki verteidigte nicht nur tief, sondern suchte in gewissen Phasen auch mutig die Offensive. Es gab gar vereinzelte Pressing-Momente gegen verunsicherte Genfer.

So kam es, dass die Wohler bis zur 76. Minute verdient mit 1:0 in Führung lagen. Die Führung hätte gar noch höher ausfallen müssen, nebst dem Treffer durch Alessandro Vogt vergab Muhamed Seferi alleine vor dem Genfer Tor eine Topchance und setzte kurz darauf einen Penalty an den Pfosten.

Alessandro Vogt: Der Wohler Youngster zeigt dem Super Ligisten den Meister - zumindest in der ersten Halbzeit. Daniela Frutiger/Freshfocus

Servette zeigte sich bis dahin in der Offensive ideenlos. Erst ein Geniestreich per Freistoss von Boucar Fofana läutete die Wende ein. Wohlen lief darauf auf dem Zahnfleisch, Genf nutzte auf der Gegenseite den konditionellen Vorteil einer Profi-Mannschaft aus und entschied die Partie in der Verlängerung.

«Hätten in der ersten Halbzeit den Sack zumachen müssen»

Fünfmal stand der FC Wohlen im Achtelfinale des Schweizer Cups, fünfmal ist er knapp gescheitert. Innenverteidiger Alban Pnishi war stets mit von der Partie. Dass es ausgerechnet gegen den Super Ligisten Servette, der drei Stärkeklassen höher spielt, nochmals eine realistische Chance geben wird, hätte er nicht gedacht: «Wir waren selbst erstaunt, dass wir in der ersten Halbzeit das Spiel so gut im Griff hatten. Wir kreierten zahlreiche Chancen und liessen in der Defensive nichts anbrennen. Ich denke, wir haben damit auch unseren Gegner überrascht.»

Um so bitterer für Captain Pnishi, dass es am Ende dann doch wieder nicht gereicht hat: «In der ersten Halbzeit hätten wir drei Tore schiessen und somit den Sack zumachen müssen. Leider ist uns das nicht gelungen. Wenn du gegen einen solchen Gegner die Chancen nicht nutzt, dann bestraft sich das irgendwann. Es hat sich dann auch gegen Ende der Partie abgezeichnet. Deshalb überwiegt nach dem Spiel die Enttäuschung, auch wenn ich natürlich weiss, dass wir stolz auf diese Leistung sein können.»

Verteidiger Edison Golaj – der gemeinsam mit Pnishi die Genfer Offensive zur Verzweiflung brachte – sieht nach der Niederlage auch das Positive: «Obwohl das Resultat eindeutig klingt, haben wir uns heute den Respekt erarbeitet. Es hat nicht viel gefehlt und wir wären mit ein bisschen mehr Glück und Effizienz weitergekommen. Wir verteidigten leidenschaftlich und hatten die Genfer Offensive gut im Griff. Darauf können wir wirklich stolz sein. Wir sprechen hier über das aktuell zweitbeste Team der Schweiz.»

Golaj ist sich sicher, auch wenn der FC Wohlen im Cup ausgeschieden ist, geht er nicht mit leeren Händen aus: «Zu Beginn der Saison haben wir viele Spiele noch in den letzten Minuten aus den Händen gegeben. Das lag natürlich auch an den vielen Abgängen im Sommer, wir mussten uns als Team neu finden. Nun hat man gegen Servette gesehen, dass die Mannschaft einen Schritt vorwärts gekommen ist. Jeder ist für jeden gegangen. Mit dieser solidarischen Teamleistung dürfen wir sehr zufrieden sein.»

Ärger und Lob von Trainer Komornicki

Auch Trainer Ryszard Komornicki muss nach der Niederlage Enttäuschung eingestehen: «Wir waren nah dran an der Riesensensation, wir haben am Viertelfinal geschnuppert und hätten Vereinsgeschichte schreiben können. Natürlich tut es weh, dass wir das nicht geschafft haben.»

Ryszard Komornicki ist stolz auf seine Mannschaft. Daniela Frutiger/Freshfocus

Der Coach ärgert sich über die vergebenen Chancen seiner Mannschaft, aber auch über den Umgang mit seinem Stammgoalie Anton Sytnykov in der zweiten Halbzeit: «Unser Goalie musste einiges aushalten. Das spielte auch beim Gegentreffer eine Rolle. Er hatte mit muskulären Problemen zu kämpfen und kassierte zudem wegen einem Zweikampf auch noch eine blutende Nase. Dann wurde er auch noch von den Servette-Fans beschimpft und mit einem Bierbecher beworfen. Von Fairness war da keine Spur. Ihm gebührt grossen Respekt, dass er trotzdem ruhig und konzentriert seine Arbeit verrichtete.»

Anton Syntnykov war in der zweiten Halbzeit sichtlich gezeichnet vom Cup-Fight. Daniela Frutiger/Freshfocus

Natürlich ist der Trainer auch stolz auf seine Mannschaft: «Ich gratulierte dem Team nach dem Spiel zur Leistung und sagte ihnen, dass ich die erste Halbzeit sogar überragend fand. Das muss etwas heissen, denn dieses Adjektiv benutze ich sehr selten.»

Besonderes Lob hat Komornicki auch für den Torschützen Alessandro Vogt übrig. Der 17-jährige Stürmer dürfte an diesem Abend mit seinem Auftritt zahlreiche Zuschauer beeindruckt haben. Womöglich auch Servette-Sportchef Philippe Senderos: «Wenn du dich als 17-Jähriger gegen eine Defensive eines Super Ligisten so durchsetzen kannst, dann spricht das für sich. Er ist sehr robust für sein Alter und ein Draufgänger. Er hat die Veranlagung, um ein Topstürmer zu werden.»

