Der FC Baden steht mit einem Bein in der Promotion League

Aufstiegsspiele Der FC Baden steht kurz vor dem Ziel: Romano öffnet die Türe zum Aufstieg mit Traumtor Der FC Baden bezwingt den FC Paradiso mit 3:1. Nach einer zähen ersten Halbzeit drehen die Badener auf und feiern dank Treffern von Michael Weber, Chris Teichmann und Daniele Romano einen ungefährdeten Sieg. Am Samstag folgt das Rückspiel im Tessin. Martin Probst und Nik Dömer Jetzt kommentieren Aktualisiert 08.06.2022, 23.00 Uhr

Daniele Romano kassiert eine Bierdusche nach seinem Treffer zum 3:1. Alexander Wagner

Gerade, als sich die so oft zitierte Türe, die der FC Baden zuvor so mühsam einen Spalt breit ge­öffnet hatte, wieder zu schliessen begann, als der FC Paradiso in der 77. Minute quasi aus dem Nichts auf 1:2 verkürzte, kam Daniele Romano. Mit einem Traumtor stellte er nur gut zwei Minuten später die so wichtige Zwei-Tore-Führung wieder her, die dem FC Baden am Samstag eine ideale Ausgangslage ermöglicht, um nach sieben erfolglosen An­läufen in Aufstiegsspielen endlich die Promotion League zu erreichen.

Beim 3:1 blieb es bis zum Schluss in einem Spiel, in dem der FC Baden vieles erdauern musste, weil die Gäste aus dem Tessin ganz offensichtlich ins Stadion Esp gekommen waren mit dem Ziel, möglichst keine Tore zu erhalten.

60 Minuten lang ging dieser Plan auf, dann traf Michael Weber zum 1:0 für Baden. Und als sechs Minuten später Christopher Teichmann das 2:0 erzielte und kurz danach Fabio Capone auf 3:0 hätte erhöhen können – ja müssen, als er den Ball direkt vor dem Tor eroberte, dann aber am starken Paradiso-Goalie Alessio Bellante scheiterte –, schien der Fahrplan Richtung Aufstieg endgültig zu stimmen.

Die Geschichte wird sich doch nicht?

Doch dann kam die besagte 77. Minute und der Dämpfer, der viele bereits zittern liess aus der Angst, dass sich die Geschichte vom verpassten Aufstieg –dieser Fluch fast – doch wiederholen könnte. Doch dann kam Daniele Romano.

Ganz zufrieden ist Badens Trainer Ranko Jakovljevic aber nicht. «Vor der Partie hätte ich für einen 3:1-Sieg sofort unterschrieben, aber nach dem Match bin ich ein bisschen enttäuscht. Wir haben das Spiel dominiert», sagt er. «Auch das Gegentor ärgert mich ein wenig.»

Falsch ist diese Zusammenfassung sicher nicht. Der FC Baden hatte das Spiel meist im Griff und in den ersten 15 Minuten zahlreiche sehr gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Doch genutzt wurden sie nicht. Romano, Teichmann, aber auch Capone hiessen die Sünder.

Und als dann Romano in der 13. Minute an der Strafraumgrenze – und vielleicht sogar innerhalb – gefoult wurde, der Schiedsrichter aber auf Freistoss entschied und der Gefoulte erneut scheiterte, verflog die Anfangsdominanz. Der FC Baden blieb zwar spielbestimmend, doch zu vielen und vor allem vielversprechenden Chancen kam das Heimteam bis zur Pause nicht mehr.

Die Zuversicht darf zu Recht nun gross sein

Das blieb auch nach dem Seitenwechsel so, bis Capone in der 50. Minute im Strafraum zum Abschluss kam, aber knapp am Tor vorbei schoss. Der Stürmer hielt sich danach am Fuss und beim FC Baden reklamierte man auf Strafstoss. Jakovljevic sprach dann auch von zwei Penaltys, die sein Team nicht erhalten habe. Und von einer Topchance, die sein Team nicht nutzen konnte. Jener von Capone zum 3:0. Und so war es folgerichtig, dass der Trainer ein wenig damit haderte, dass sein Team nicht höher gewonnen hat.

Die Ausgangslage fürs Rückspiel am Samstag im Tessin ist aber auch so aussichtsreich. Dem FC Baden reicht sogar eine Niederlage, wenn diese nicht höher als mit einem Tor Differenz ausfällt.

Der Aufstieg ausgerechnet im Jahr des 125-jährigen Bestehens des Vereins würde passen. Zum Jubiläum, aber auch zu einer ­Saison, in der nichts ein Selbstläufer war, der FC Baden aber auf grössere (Niederlage in der ersten Runde der Aufstiegsspiele gegen GC U21) oder kleinere Rückschläge (während der Saison) immer eine Antwort fand und eine starke Reaktion zeigen konnte.

So wie auch am Mittwoch, als das Team nicht nur die beiden nicht gepfiffenen Penaltys verarbeiten, sondern auch viel Geduld haben musste, um gegen die nur verteidigenden Gäste ein Rezept zu finden. Es ist eine Mischung, die Aufsteiger macht. Die Zuversicht darf zu Recht gross sein. Doch das mit der offenen Türe, das ist im Aargauer Fussball ja so eine Sache.

Die Partie zum Nachlesen:

