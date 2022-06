Liveticker Paradiso Lugano FC Baden

Aufstiegsspiel 1. Liga Trotz spätem Gegentor: Der FC Baden steigt in die Promotion League auf! Der FC Baden hat den lang ersehnten Aufstieg in die Promotion League geschafft. Der 3:1-Sieg aus dem Heimspiel reichte, um im Tessin den Sack zuzumachen. Das Gegentor zum 1:0 des FC Paradiso fiel erst mit dem Schlusspfiff und sorgte deshalb nicht mehr für das grosse Nervenflattern. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 11.06.2022, 18.30 Uhr

Der Jubel des Aufsteigers. Martin Meienberger / Martin Meienberger/freshfocus

Der FC Baden gewann beim FC Paradiso keinen Schönheitspreis, aber er erledigte seinen Job im Tessin so gut, dass er die gute Ausgangslage aus dem Hinspiel in den so sehr ersehnten Aufstieg umzuwandeln vermochte. Erst mit dem Schlusspfiff, in der fünften Minute der Nachspielzeit, gelang Paradiso der Führungstreffer. Viel zu spät, um die Aargauer nochmal in Verlegenheit zu bringen. Der FC Baden verdiente sich diesen Aufstieg mit einer konzentrierten Defensivleistung und leidenschaftlichem Einsatz. Jetzt wird gefeiert aufseiten des Neu-Promotion-Ligisten!