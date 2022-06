Liveticker Paradiso Lugano FC Baden

Der FC Baden hat sich mit einem 3:1-Sieg im Hinspiel am vergangenen Mittwoch in eine exzellente Ausgangslage manövriert. Beim FC Paradiso Lugano würde bereits eine Niederlage mit einem Tor Unterschied für den erträumten Aufstieg in die Promotion League reichen. Behalten die Aargauer im Tessin die Nerven? Verfolgen Sie das Spiel ab 19 Uhr in unserem exklusiven Liveticker.

Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 11.06.2022, 18.30 Uhr