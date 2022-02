Argovia Stars: Topskorer Pascal Wittwer steht vor dem Abschied

Argovia Stars «Werde mit gemischten Gefühlen aufhören» – die Ära Wittwer neigt sich dem Ende zu Die Argovia Stars stehen vor einem grossen Umbruch, dabei liebäugelt auch der langjährige Topskorer Pascal Wittwer mit einem Abschied. Ein Hintertürchen lässt er jedoch noch offen. Nik Dömer Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Während acht Spielzeiten war Pascal Wittwer der Punktegarant der Argovia Stars. andy Müller / Andy Mueller

Es ist ein Wert, der für sich spricht: 310 Skorerpunkte (145 Tore, 165 Assists) in 184 Partien, Pascal Wittwer war während der letzten acht Spielzeiten der Motor der Argovia Stars. Mit Tempo, Spielwitz und geschickten Händen machte der Flügelspieler jedem Gegner das Leben schwer. Nun zeichnet sich das Ende einer Ära ab.

Die Argovia Stars ohne Pascal Wittwer: Natürlich war allen klar, dass dieser Tag irgendwann kommen wird. Dennoch haben Trainer und Staff nach jeder Saison gehofft, dass ihr Topskorer noch ein weiteres Jahr draufpackt. So auch in diesem.

«Gehe davon aus, dass ich keine weitere Saison absolvieren werde»

Doch nun liebäugelt Wittwer mit einem Abschied. «Zu 90 Prozent war es das für mich. Einen definitiven Entscheid habe ich zwar noch nicht gefällt, aber aktuell gehe ich davon aus, dass ich keine weitere Saison in der 1. Liga absolvieren werde.»

Ob Topskorer Wittwer definitiv aufhört, entscheidet sich erst in den nächsten Monaten. Claudio Thoma/Freshfocus

Für Wittwer – der im vergangenen Jahr zum zweiten Mal Vater einer Tochter wurde – passt der Zeitpunkt. Mit Michel Simmen, Boris Neher, Marc Gisin und Christoph Frei treten vier gute Teamkollegen ebenfalls ab. «Ich bin ursprünglich nach Aarau gekommen, um hier ambitioniertes Eishockey mit Freunden zu spielen. Inzwischen sind die alle weg. Ich möchte nicht der einzige Ü30-Spieler in der Garderobe sein», sagt Wittwer schmunzelnd.

Generell ist es keine Entscheidung, die Wittwer leicht fällt. Grosses hat er sich dereinst mit den Argovia Stars vorgenommen, als er nach acht Spielzeiten in der NLB (beim HC Ajoie und dem EHC Basel) nach Aarau wechselte. Wittwer wollte um den Titel mitspielen, so weit ist es jedoch nie gekommen. Viermal stand er mit den Stars in den Playoffs, viermal war in der ersten Runde Endstation.

Gemischte Gefühle nach bitterem Saisonende

Besonders bitter dabei das Aus im Frühjahr 2020 gegen den EHC Wetzikon. Als klarer Underdog gewannen die Aarauer das erste Spiel, im zweiten Duell musste Wittwer dann mit tiefer Schnittwunde vom Eis direkt in den Spital geliefert werden, der Oberschenkelmuskel war zu 90 Prozent durchgeschnitten.

In der Playoff-Serie gegen Wetzikon 2019 erlitt Wittwer eine üble Verletzung. Severin Bigler / SPO

Die Stars verloren darauf die Serie. Rückblickend betrachtet, hätte Wittwer auch schon damals allen Grund dazu gehabt, seinen Abschied zu verkünden. Doch die Liebe zum Eishockey und das ambitionierte, junge Team machten ihm Hoffnung, dass noch mehr drinliegen könnte.

Es ist anders gekommen. Auch weil die Folgesaisons coronabedingt eher etwas chaotisch verliefen. Während die letzte Spielzeit nach nur sechs Partien abgebrochen wurde, mussten die Teams in der aktuellen Saison einen Monat wegen den hohen Fallzahlen pausieren. Die Stars fanden darauf nie den Rhythmus und verpassten die Playoffs.

Dies hinterlässt bei Wittwer auch Enttäuschung. «Ich werde wahrscheinlich mit gemischten Gefühlen aufhören. Es war eine schöne Zeit hier, aber ich hätte gerne nochmals Playoffs gespielt. Das haben wir in dieser Saison nicht geschafft, obwohl wir eines der besten Kader zur Verfügung hatten, seit ich hier bin. Dieser Dämpfer trägt auch zu meiner Entscheidung bei.»

Kein Interesse an der MySports League

Fakt ist nämlich auch, die Stars stehen mit vielen Abgängen vor einem grossen Umbruch. «Wir hatten jetzt lange Zeit eine gute und ambitionierte Truppe, das hat mich angetrieben. Nun werde ich 37 Jahre alt, da möchte ich keinen Neuaufbau mehr mitmachen», betont Wittwer.

Ein Hintertürchen lässt der Spielmacher dennoch offen. «Vielleicht überdenke ich mein Vorhaben nochmals, kommt darauf an, wie das Team im Sommer aussieht, deshalb habe ich mich noch nicht definitiv entschieden. Aber wir müssen da auch realistisch bleiben, die Stars haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, um hier schnell eine neue Topmannschaft aus dem Boden zu stampfen.»

Wittwer möchte seine Karriere bei seinem Ausbildungsverein beenden. andy Müller / Andy Mueller

Wittwer hat eine beeindruckende Karriere hinter sich. Bereits 21 Spielzeiten absolvierte er als aktiver Hockeyspieler. Und er wäre körperlich durchaus in der Lage, noch weiterhin ambitioniert zu spielen. In dieser Saison hat es während dem Unterbruch gar noch ein Angebot aus der höherklassigen MySports League gegeben.

Doch all das reizt ihn nicht mehr. «Für mich war immer klar, dass ich bei meinem Ausbildungsverein die Karriere beenden werde. Hier habe ich in den letzten Jahren auch ein paar Extrawürste bekommen, sonst hätte ich wohl gar nicht mehr auf diesem Niveau gespielt.»

Ein definitives Karrierenende ist derweil allerdings noch keine Option. Sollte Wittwer bei seiner aktuellen Entscheidung bleiben, wird er sich auf die kommende Spielzeit der 2. Mannschaft der Argovia Stars in Wettingen anschliessen, um die 3. Liga unsicher zu machen. «Ganz loslassen vom Eishockey kann ich sowieso noch nicht, dafür liebe ich diesen Sport zu sehr. Vielleicht werde ich noch wie Jaromir Jagr bis 50 weiterspielen. Wir werden sehen», sagt Wittwer lächelnd.

