Joël Mall: Droht früherem Torhüter des FC Aarau das Karriereende?

Zwischen zwei Welten: Findet Ex-Aarau-Goalie Joël Mall je wieder einen Verein? Joël Mall ist nach vier Jahren auf Zypern vereinslos. Das ist eine neue Situation für ihn. Nun stellt sich die Frage: Geht die Karriere des früheren Aarau-Goalies still und unbemerkt zu Ende? François Schmid-Bechtel 26.08.2022

Wie aus dem Ei gepellt erscheint Mall zu unserem Interview: Dunkelblauer Anzug, weisses Hemd, hochpolierte Schuhe, trendy Socken, die Frisur stimmt. Er könnte direkt vom Standesamt kommen. «Ich laufe immer im Anzug rum, damit ich mich nicht arbeitslos fühle», flachst Joël Mall. «Im Ernst: Ich aktiviere derzeit mein grosses Netzwerk. Ich will alle Möglichkeiten abchecken, die sich mir in der Arbeitswelt auch neben dem Platz bieten.» Der 31-Jährige kommt von einem Vorstellungsgespräch und wird wenige Stunden später in Trainingskleidung nach Bällen hechten.

Joël Mall, sauber gestylt, fotografiert beim Interview in Aarau. Alex Spichale

Mall bewegt sich gerade in zwei Welten. Zwischen Fussball und Wirtschaft. Zwischen Training und Arbeitsmarkt. Eine neue Situation für einen, der noch nie in seinem Leben einen anderen Job hatte als jenen des Fussballprofis. Was nicht heisst, dass Mall nur Fussball im Kopf hat. Er hat während seiner Karriere Wirtschaft, Sportmarketing und Sportmanagement studiert. Aber etwas anders als Fussball hat er nie gearbeitet. Und wenn es nach ihm ginge, darf die Karriere ruhig noch vier, fünf Jahre weitergehen. Aber im Fussball geht es in den seltensten Fällen nur nach dem Kopf des Fussballers.

Von Aarau zu GC und von dort ins Ausland

Joël Mall ist 18, als er erstmals für den FC Aarau in der Super League das Tor hütet. Mit 20 ist er bereits Stammtorhüter. Logisch, wird ihm eine grosse Karriere prophezeit. Und jetzt soll alles vorbei sein?

Joel Mall, 2011, als er noch Goalie des FC Aarau ist. Alexander Wagner

Es ist eine anständige, aber keine glanzvolle Karriere geworden. Was vielleicht auch in seiner Ungeduld gründet. Nach Aarau wechselt er zu GC. Zwei Jahre später folgt das Upgrade in die 2. Bundesliga zu Darmstadt. Mall startet als Nummer 2 in die Saison. Bekommt aber bald eine Bewährungsprobe. Sein Problem: Der Mannschaft läuft es nicht und während den fünf Spielen mit Mall im Tor siegt Darmstadt kein einziges Mal. Darauf muss er sich bis zum Saisonende wieder mit der Reservistenrolle begnügen.

Seine zweite Station in der Schweiz: Joël Mall hütet für mehrere Jahre das GC-Tor. Freshfocus

Er ist unzufrieden mit der Situation, wird immer ungeduldiger. Denn er will mehr. Er will spielen. Deshalb forciert er nach nur einem Jahr den nächsten Wechsel nicht nur, nein, er erzwingt ihn geradezu. Heute sagt er: «Ich hätte Darmstadt nicht so schnell für Zypern aufgeben sollen. Im Rückblick betrachtet war das ein strategischer Fehler.» Immerhin hat er in Darmstadt seine Partnerin Isabel kennengelernt, mit der er heute zwei Kinder hat.

Nikosia hofft auf Malls Rückkehr – dazu wird es nicht kommen

Aber warum nur Zypern? Hat er nicht mitbekommen, dass Löhne nicht immer pünktlich bezahlt werden? Hat er nicht mitgekriegt, dass Zypern von der internationalen Organisation gegen Spielmanipulation als «Quelle des Virus» bezeichnet wird? Hat er nie davon gehört, dass von Zypern aus dubiose Figuren operieren und den Fussball verseuchen?

Mall sagt: «Ich hörte schon ein paar kritische Stimmen. Aber für mich hat es damals gestimmt, zum FC Pafos zu wechseln. Und was ich schliesslich vom zypriotischen Fussball mitbekommen habe, ist bei weitem nicht so schlimm, wie es dargestellt wird. Sicher, die Löhne werden nicht überall pünktlich bezahlt. Aber das Geld kommt. Von meinem letzten Arbeitgeber Olympiakos Nikosia fehlt mir nur noch ein Teil des Lohnes. Sie haben halt immer noch die Hoffnung, dass ich zurückkehren werde.» Wird er nicht, obwohl er bis jetzt noch keinen anderen Klub hat.

Fünf Brüche im Gesicht

Mall reüssiert in Pafos, weshalb ihn Apollon Limassol, eine der zwei grossen Nummern des zypriotischen Fussballs, verpflichtet. Doch dann kommt der 12. September 2020. Im Spiel gegen seinen Ex-Klub prallt er mit einem Gegner zusammen. Mall zieht sich fünf Brüche im Gesicht zu. Er sieht fürchterlich aus. Trotzdem steht er nach nur einem Monat wieder im Training. Sein Pech: Der Klub hat sich von ihm abgewendet, Ersatz verpflichtet und Mall von der Kontingentsliste gestrichen.

Dieses Bild hat die AZ im entsprechenden Onlineartikel gepostet:

Imago Images/zvg

Mall kommt bei AEK Larnaka unter. Muss aber nach nur einem halben Jahr wieder gehen, weil der Trainer und mit ihm praktisch alle «seine» Spieler ausgetauscht werden. «So ist das in Zypern», sagt Mall. «Es gibt keine Kontinuität, weil ständig eine sehr hohe Fluktuation herrscht. Die Leute in den Klubführungen handeln häufig viel zu impulsiv. Aber ich will kein Zypern-Bashing betreiben. Im Gegenteil: Wir hatten vier gute Jahre dort und ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich machen konnte.»

Mall hat da, wo er hin will, quasi keinen Markt

Immerhin öffnet sich für Mall im letzten Sommer nochmals eine Türe. Beim kleinen Olympiakos Nikosia. Zum Ende der vergangenen Saison wird er sogar zum besten Torhüter der zypriotischen Liga gewählt. Das bestärkt ihn wohl im Glauben, dass es für ihn anderswo weiter geht.

Und sie treffen auch ein, die Angebote. Aber aus den falschen Ecken dieser Welt. Mal von einem Klub aus der türkischen 2. Liga, mal von einem kleinen Klub aus der griechischen Provinz. Mall muss konstatieren, dass er dort, wo er hin will, kaum einen Markt hat. Und so vergehen Wochen, ohne dass ihm ein unterschriftsreifes Angebot eines ambitionierten Klubs aus einer Stadt, die er als lebenswert einstuft, vorliegt.

«Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange ohne Klub bleiben werde. Aber es zeigt mir, dass es mit 31 und zuletzt vier Jahren auf Zypern nicht einfach ist, in Westeuropa irgendwo unterzukommen», sagt Mall. Unterdessen hat er sich in Brugg bei seinen Eltern einquartiert, hält sich mit Trainings beim FC Aarau und beim FC Baden fit, während die Freundin und die Kinder die meiste Zeit in Darmstadt verbringen. Wahrscheinlich hat er auch mit dem Gedanken gespielt, seine Karriere dort fortzusetzen, wo sie begonnen hat. Nämlich in Aarau. Ein loser Austausch mit Sportchef Sandro Burki hat immer bestanden. Aber eine Zusammenarbeit wäre für beide Seiten nur zur Diskussion gestanden, wenn die Nummer 1, Simon Enzler, den Klub verlassen hätte.

Stünde nicht Simon Enzler im FCA-Tor, täte es vielleicht nun Joël Mall. Freshfocus

Mall: «Ich würde gerne weitermachen»

Immerhin: Weil Mall vereinslos ist, drängt die Zeit nicht. Er kann auch nach Transferschluss Ende August einen Vertrag unterschreiben. Aber ewig warten und hoffen mag er nicht. Deshalb hat er sich eine Deadline gesetzt: Mitte September. Dann will er Klarheit darüber haben, ob es für ihn im Fussball weitergeht oder nicht. «Verzweifelt bin ich nicht», sagt er. «Sonst hätte ich schon ein Angebot angenommen.» Auch die Freundin will Klarheit. Isabel hat den Master in Wirtschaftspädagogik und bereits Jobangebote aus der Schweiz vorliegen.

Aber was, wenn für Mall die Türen bis Mitte September geschlossen bleiben? Gerne würde er mit dem Sport in irgendeiner Weise verbunden bleiben. Er könne sich aber auch etwas im Finanzbereich vorstellen. Und die Ausbildung zum Goalietrainer treibe er auch voran. Er sagt:

«Auf jeden Fall befasse ich mich damit, mich neu zu erfinden, in unbekannte Gewässer einzutauchen. Ich freue mich auf diese Zeit. Denn sie wird kommen. Wenn nicht jetzt, dann etwas später.»

Kommt diese Zeit jetzt, wäre es gleichbedeutend mit einem Abgang durch die Hintertür. Ein Problem? «Es wäre zwar schade, weil es so nicht geplant war», sagt Mall. «Andererseits war ich noch nie der Typ, der immer durch die grosse Türe getreten ist. Ich habe noch Spass am Fussball, würde gerne weitermachen. Aber nicht um jeden Preis. Trotzdem ist das Ende ein bisschen traurig. Ich stecke mitten im Prozess, mich damit auseinanderzusetzen.»

