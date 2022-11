FC Aarau: Der Aufstieg ist noch nicht ganz verspielt

Analyse zur Vorrunde Es ist noch nicht vorbei – noch kann der FC Aarau den Aufstieg erreichen, dazu muss er aber mit seiner Vergangenheit brechen Der FC Aarau geht mit einem Rückstand von sieben Punkten und mehr auf die ersten drei Plätze in die Winterpause. Doch noch hat er das Ziel, den Aufstieg in die Super League, nicht aus den Augen verloren. Damit er dieses Ziel erreicht, muss er ausmerzen, was er in den letzten Jahren ungewollt kultiviert hat: das stete Auf und Ab. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Tore der Hoffnung: Nikola Gjorgjev erzielte in Lausanne beim 2:2 beide Tore. Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

Das letzte Spiel der ersten Saisonhälfte vorgestern Sonntag auswärts gegen den Super-League-Absteiger Lausanne-Sport war so etwas wie ein Kurzfilm über den FC Aarau. Wo FCA draufsteht, ist auch FCA drin. Will heissen: Es ist wirklich immer alles möglich, Denkbares und Undenkbares. Frust und Enttäuschung. Und manchmal eben auch alles in einer einzigen Partie. Da spielt die Mannschaft im Stade de la Tuilière eine erste Halbzeit, die fussballerisch und taktisch sogar noch schwächer ist als der Auftritt zwei Wochen zuvor beim 1:6 in Wil. Da spielt sie darauf aber auch eine zweite Halbzeit, in der sie verdientermassen den 0:2-Rückstand aufholt und noch einen Punkt mitnimmt. Und das nicht irgendwo, sondern auswärts beim nominell besten und teuersten Team der Liga, das zuvor nur zwei von acht Heimspielen nicht gewonnen hatte.

Das Jahr endete somit gerade noch irgendwie versöhnlich. Dies darf aber nicht kaschieren, dass Aarau in den letzten Monaten zu oft unter den Erwartungen geblieben ist. Zu viele Tiefs wechselten sich mit den durchaus auch gezeigten Hochs ab. Oder eben bezogen auf das Spiel in Lausanne: Auf eine ganz schwache erste Halbzeit folgte eine ziemlich gute zweite, was aber unter dem Strich eigentlich zu wenig war, weil dieser eine Punkt den FCA mit Blick auf die Tabelle nicht wirklich weiterbringt. Mindestens Rang 3 und damit den Barrageplatz will der FC Aarau erreichen. Diesem Mindestziel hinkt er bei Saisonhälfte sieben Punkte hinterher.

Lenkt man den Fokus vom letzten Spiel weg und öffnet ihn auf die ganze Vorrunde, so kann man diese grob in drei Phasen unterteilen. In die Startphase, welche acht Runden und bis zur dreiwöchigen Meisterschaftspause Mitte September dauerte. In dieser Zeit holte Aarau pro Spiel 1,875 Punkte und lag auf Platz 3. Es war die Phase, in welcher es Trainer Stephan Keller gelungen war, der Mannschaft trotz Umbruch im Sommer nach dem Abgang zahlreicher Leistungsträger eine neue Identität zu geben. Mit Dreierabwehr und variabler Interpretation der offensiven Rollen, so stellte sich Keller sein Team vor.

Es folgte im Oktober die Phase mit sechs Spielen und nur drei Punkten (im Schnitt 0,5 Punkte pro Spiel). Keller bastelte am System herum. Es war ein Absturz, welcher im von der Mannschaft forcierten Trainerwechsel vom 1. November gipfelte. Darauf kam die Phase mit den vier Runden unter dem neuen Trainer Boris Smiljanic. Sieben Punkte aus vier Spielen und damit 1,75 Punkte im Schnitt sind die solide Ausbeute dieser letzten Wochen. Mathematisch bedeutet dies: Streicht man den schwarzen Oktober kommt Aarau in den restlichen zwölf Spielen auf einen Punkteschnitt von 1,83. Das Spitzenduo Wil und Stade Lausanne-Ouchy hält bei 1,88.

Doch selbst während diesen positiveren Phasen der Runden 1 bis 8 beziehungsweise 15 bis 18 blieb der FCA eine Wundertüte. In der Startphase schaffte er es zum Beispiel, auf ein 4:0 in Bellinzona ein 3:3 zuhause gegen Stade Lausanne-Ouchy folgen zu lassen, um darauf den Leader Wil zu dominieren und 2:1 zu schlagen. Und im November, als die Kurve unter Smiljanic grundsätzlich wieder nach oben zeigte, gab es in Wil den Tiefpunkt mit sechs Gegentoren und anschliessender Aussprache mit den Fans.

Diese Schwankungen kommen nicht von ungefähr. Sie spiegeln auch ein Stück weit Vorzüge und Defizite des Kaders. Da sind Spieler drin wie Valon Fazliu, Nikola Gjorgjev und Varol Tasar, die eigentlich dafür bürgen, dass der FCA in dieser Saison über mindestens gleich viel fussballerische Qualität verfügt wie letztes Jahr. Doch es sind dies auch Spieler, die zu oft die Härte im Spiel vermissen liessen. Die zu selten als Leader vorausgingen, wenn nicht nur spielerische Qualitäten gefragt waren.

Valon Fazliu sorgt für spielerische Qualität, aber noch für zu wenig Leadership. Pascal Muller/Freshfocus

Diese Neuverpflichtungen stehen indes nicht alleine in der Verantwortung und in der Kritik. Auch die Routiniers Marco Thaler, Olivier Jäckle und Imran Bunjaku waren nicht in der Lage, dem Gefüge auf dem Rasen Stabilität zu verleihen. Zu gross waren auch bei ihnen die Formschwankungen, teilweise verursacht durch systembedingte Rotationen. Thaler, ein klassischer Innenverteidiger, spielte oft in der Dreierabwehr und teilweise auch als Aussenverteidiger. Jäckle begann die Saison im Zentrum der Dreierabwehr, spielte später im Mittelfeld und dort auf drei verschiedenen Positionen: alleiniger Sechser, als Doppelsechs oder als Achter. Bei Bunjaku verhielt es sich ähnlich wie bei Jäckle, ausserdem verletzte er sich kurz nach Saisonbeginn, was ihn vorübergehend den Stammplatz und damit den Wettkampf-Rhythmus kostete.

Nur: Das stete Auf und Ab hat in Aarau System – unabhängig von der jeweiligen Kaderzusammenstellung und des Namens des Trainers. 2019, natürlich, gab es diese Niederlage in der Auf-/Abstiegs-Barrage gegen Neuchâtel Xamax. Dieses bittere Penaltyschiessen im Rückspiel nach einem 4:0-Auswärtssieg im Hinspiel. Oder im letzten Frühjahr, als auf fünf Siege in Folge sechs Spiele mit fünf Niederlagen folgten, ehe es wieder fünf Erfolge am Stück gab, nur um dann im letzten Spiel den Aufstieg doch noch zu verbocken.

Aber zurück zu dieser Saison: Damit der FC Aarau in der Rückrunde an Stabilität gewinnt, muss sich Smiljanic fürs Erste auf eine Spielidee, auf seine Spielidee, fokussieren. Es gilt, das Team in der Vorbereitung von seinen Ideen zu überzeugen. Und nicht nur das: Smiljanic muss auf seinem Weg auch den Sportchef Sandro Burki und den Präsidenten Philipp Bonorand abholen. Er dürfte im Hinblick auf den Januar-Transfermarkt bei seinen Vorgesetzten ein paar Transfer-Wünsche platzieren.

In der Vorbereitung auf die Rückrunde muss Trainer Boris Smiljanic seine Spielidee einbringen. Marc Schumacher/Freshfocus

Denn das Kader wurde im Sommer nach den schmerzhaften Abgängen von Donat Rrudhani, Kevin Spadanuda, Randy Schneider und Leon Bergsma nach den Ideen Kellers und für dessen 3-5-2-System zusammengestellt. Daraus ergab sich, dass im Kader nun etwa ein starker rechter Aussenverteidiger ebenso fehlt, wie es dagegen Flügelstürmer im Überfluss gibt. Aber gerade gute und offensiv wirksame Aussenverteidiger braucht Smiljanic für seinen Fussball, viele Flügel dagegen eher weniger. Smiljanic bevorzugt ein System mit Viererabwehr und Raute im Mittelfeld. Es wird Burkis heikle Aufgabe sein, trotz finanziell eng gestecktem Rahmen gewisse Justierungen beim Personal vorzunehmen.

Wer im Januar nachbessern muss, hat die Hausaufgaben im Sommer zuvor nicht gemacht, sagte einst Bayern Münchens Manager Uli Hoeness. Beim FC Aarau ist es so, dass Hoffnungen im Hinblick auf die Rückrunde auch Spieler wecken, welche bereits im Klub sind und deren Beitrag im Herbst aus gesundheitlichen Gründen nicht so gross war wie erhofft. Abwehrchef Aleksandar Cvetkovic etwa ist in der Lage, auch seine Nebenleute besser zu machen, das hat er im zweitletzten Spiel vor der Winterpause gegen Schaffhausen bewiesen, in einem von nur zwei Einsätzen von Beginn weg, Und Topskorer Shkelqim Vladi wird ab dem 28. Januar wieder auf Torjagd gehen können. Acht Tore erzielte er in den ersten acht Runden, ehe ihn eine Knieverletzung ausser Gefecht setzte. Es war vielleicht kein Zufall, dass sich die Krise ins Aarauer Spiel schlich, als Vladi ausfiel.

Die Rückkehr von Cvetkovic und Vladi. Die grundsätzlich grössere Qualität im Kader im Vergleich zu den auf den Spitzenrängen klassierten Wil, Lausanne-Ouchy und Yverdon. Die Zeit, welche Smiljanic in der Vorbereitung erhält. Mögliche Justierungen im Kader. Es gibt gute Gründe, darauf zu setzen, dass der FC Aarau im Frühling sein Ziel, den Aufstieg in die Super League, doch noch erreicht. Sieben Punkte Rückstand auf Platz 3 und Yverdon sind aufholbar. Aber Schwächephasen kann sich das Team nicht mehr erlauben. Nicht in einem einzelnen Spiel und schon gar nicht über eine Zeitspanne von ein paar Wochen. Und das bedeutet nichts anderes als: Die Mannschaft muss mit ihrer eigenen Vergangenheit brechen.

