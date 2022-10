FC Aarau: Stephan Keller ist angezählt, bleibt aber Trainer

Analyse Vier Endspiele für Stephan Keller: Der FCA-Trainer ist angezählt und muss bis zur Winterpause die Wende schaffen Für eine Krise sind immer mehrere Figuren verantwortlich: Von der sportlichen Leitung über den Trainer-Staff bis zu den Führungsspielern. Doch das schwächste Glied in der Kette ist der Cheftrainer. Stephan Keller bleibt zwar auch nach dem 1:2 gegen Lausanne-Ouchy Trainer des FC Aarau, aber in den nächsten Partien muss er positive Resultate liefern. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 30.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kann Trainer Stephan Keller dem FC Aarau den Weg aus der Krise in den nächsten Wochen aufzeigen? (Aarau, 27.08.2022) Marc Schumacher/Freshfocus

Das bekannteste Bonmot im Schweizer Fussball geht so: «Der Totomat entlässt den Trainer.» Zumindest im Wallis beim FC Sion ist dies der Fall. Ein paar schlechte Resultate und Präsident Christian Constantin wechselt den Trainer aus. Beim FC Aarau halten sie wenig von solchem Aktionismus. Und deshalb wird Stephan Keller auch im nächsten Spiel zuhause gegen Yverdon noch Trainer sein.

Das 1:2 am vergangenen Freitag auswärts gegen Stade Lausanne-Ouchy besiegelte sein Schicksal nicht. Trotz sechs Spielen ohne Sieg ist Keller noch nicht am Ende. Obwohl dies die längste Aarauer Negativserie ist seit über zwei Jahren und der Schlussphase der wegen Corona unterbrochenen Saison 2019/20, als Keller das Traineramt vom entlassenen Patrick Rahmen übernahm.

Auch Sportchef Sandro Burki ist in der aktuellen Situation gefordert. Claudio Thoma/ Freshfocus

Sportchef Sandro Burki sieht sich nach der dritten Niederlage innerhalb von weniger als zwei Wochen also nicht zum Handeln gezwungen. «Die Leistung gegen Ouchy war nicht so schlecht, aber trotzdem war es zu wenig, um Punkte zu holen», sagte er. Und ergänzte:

«Nach dem Ausgleich hatte ich das Gefühl, wir könnten drei Punkte nach Hause nehmen. Aber beim 1:2 verteidigten wir einmal mehr schlecht.»

Bei aller Kritik sahen sie beim FCA in Lausanne zwar nicht viele, aber doch ein paar positive Ansätze. Und deshalb stärkt Burki seinem Trainer weiterhin den Rücken. Wenn er vor dem Spiel fast mantrahaft beteuerte, Trainer Keller sei kein Thema, dann musste er nach diesen 90 Minuten bei seiner Meinung bleiben. Sonst hätte er sich unglaubwürdig gemacht.

Ewig kann man sich nicht hinter der Leistung verstecken

So weit, so gut. Zumindest was die Leistungen im Vergleich mit der Liga-Konkurrenz betreffen. Doch wie lange kann sich der FC Aarau noch damit begnügen, nicht schlechter zu spielen als die Gegner? Solches darf nicht sein Massstab sein und ist auch nicht sein Anspruch, denn er hat ein klares Saisonziel: Aufstieg in die Super League. Oder wie es Keller nach dem Spiel in Lausanne selbst sagte:

«Fussball ist kein Sport, bei dem du dich allein durch die Leistung rechtfertigen kannst.»

In der Winterpause wird Zeit sein für eine weitreichende Analyse zwischen Sportchef Sandro Burki (links), Präsident Philipp Bonorand (Mitte) und Trainer Stephan Keller. Marc Schumacher/ Freshfocus

Die Situation ist delikat für die Aarauer Führung um Sportchef Burki und Präsident Philipp Bonorand. Schon jetzt beträgt der Rückstand auf den 3. Platz, der Ende Saison wenigstens zur Barrage gegen den Letzten der Super League berechtigt, acht Punkte. Wächst er in den verbleibenden vier Spielen bis zur Winterpause weiter an, wird es schwierig, nochmals auf den Aufstiegszug aufzuspringen. Diese Konstellation könnte für einen sofortigen Trainerwechsel sprechen. Doch objektiv gesehen würde eine Entlassung von Keller zum jetzigen Zeitpunkt wenig bringen, denn in den nur noch vier Wochen bis zum Ende der Vorrunde könnte ein neuer Trainer wenig bewirken.

Trainerwechsel löst die Probleme selten

Apropos: Die Entlassung eines Trainers ist immer nur der erste Schritt eines heiklen Prozesses. Es braucht auch einen Ersatz, von dem man überzeugt ist, dass er es besser macht als der aktuelle Coach. Und wer sollte das derzeit für den FCA sein? Wer wäre überhaupt verfügbar? Einem Uli Forte wäre es aufgrund seiner Vita zuzutrauen, das Team in die Super League zu führen. Doch er steht nicht für Nachhaltigkeit. In den letzten zehn Jahren war Forte nirgends länger als zwei Saisons engagiert. Oder Ciriaco Sforza? Er war dort am besten, wo der (Resultat-)Druck am kleinsten war. In Wohlen und in Wil. Diese Standorte sind nicht vergleichbar mit Aarau und dem Brügglifeld.

Zumindest im Moment spricht für Keller unter anderem, dass sich auch Burki bewusst ist, dass der Effekt eines Wechsels während des laufenden Meisterschaftsbetriebes meist sehr schnell verpufft. Das zeigen die Beispiele FC Zürich und Neuchâtel Xamax, die in der Super League beziehungsweise Challenge League als einzige Klubs in dieser Saison den Trainer wegen Erfolgslosigkeit entliessen. Die Zürcher blieben auch nach der Trennung von Franco Foda sieben Pflichtspiele lang ohne Sieg. Die Neuenburger gewannen nach dem Abgang von Andrea Binotto von acht Meisterschaftsspielen nur eines.

Realistischerweise werden sie beim FC Aarau erst nach Abschluss der Vorrunde Ende November eine grundlegende Analyse vornehmen. Bis dahin wird Keller das Team wieder auf Kurs bringen müssen, sonst hat er schlechte Argumente für einen Verbleib.

Die Neuen enttäuschen

Die Neuen wie Nuno da Silva oder... Marc Schumacher/ Freshfocus

Auf der «Anklagebank» sitzen in der aktuellen Krise aber auch andere. Wenn etwa die wichtigsten der neuverpflichteten Spieler wie Valon Fazliu, Nikola Gjorgjev, Nuno da Silva oder Varol Tasar, allesamt keine Perspektivspieler, sondern Akteure, welche ohne Verzögerung hätten funktionieren sollen, über mehrere Spiele unter ihren Möglichkeiten bleiben, sind sie für die Misere ebenso mitverantwortlich wie diejenigen, welche sie zum FC Aarau geholt haben oder sie seit Sommer trainieren.

... Nikola Gjorgjev blieben in den letzten Wochen zu oft unter ihren Möglichkeiten. Pascal Muller/Freshfocus

Nur sind die Gesetzmässigkeiten des Fussballs hinlänglich bekannt: Das schwächste Glied ist der Trainer. Beim FC Sion wäre Keller jetzt entlassen, in Aarau bekommt er im November gegen Yverdon, Wil, Schaffhausen und Lausanne-Sport wohl immerhin vier Endspiele, um seine Position nochmals zu stärken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen