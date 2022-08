Was ist von den Nordwestschweizer Schwingern am ESAF zu erwarten?

Analyse Nordwestschweizer Schwinger am Esaf: Aktuell ist das Brot hart – aber die Zukunft umso knuspriger Fünf Kränze will der gastgebende Nordwestschweizer Teilverband am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln erringen. Das ist angesichts der Umstände ein ambitioniertes Ziel. Ein Exploit ist möglich, genau so aber auch ein Absturz. Optimistisch stimmt hingegen der Blick in die Zukunft. Die grössten NWSV-Talente dürfen schon am Wochenende ein erstes Mal Esaf-Luft schnuppern. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Joel Strebel (r., im Kampf gegen Mike Müllestein) gehört zu den Hoffnungsträgern der Nordwestschweizer Schwinger. Philipp Schmidli / KEYSTONE

Der Blick auf die Statistik zeigt ungefähr, was man von den Nordwestschweizer Schwingern in Pratteln erwarten darf. 2019 in Zug gabs drei Kränze für den NWSV, 2016 in Estavayer fünf, 2013 in Burgdorf drei, 2010 in Frauenfeld fünf, 2007 in Aarau sechs, 2004 in Luzern wieder deren drei. Klammert man Aarau aus, dann wechseln sich 3er und 5er-Feste schön regelmässig ab seit der Jahrtausendwende. Nach dreimal Eichenlaub in Zug wären also diesmal gemäss Statistik wieder fünf Kränze angesagt.

Fünf Kränze lautet auch das Ziel, welches die NWSV-Verbandsführung und der Technische Leiter, Guido Thürig, ausgegeben haben. Blickt man auf den bisherigen Saisonverlauf und den Formstand der einheimischen Schwinger, dann ist es ein ambitiöses Vorhaben. Von den aktuell fünf Eidgenossen im Teilverband fehlt in Pratteln verletzungshalber Andreas Döbeli.

Von den vier verbliebenen muss man bei David Schmid, der erst im Juni sein überraschendes Comeback gegeben hatte, nachdem er am Ende der letzte Saison zurückgetreten war, die Erwartungshaltung zurückschrauben. Für einen Kranzgewinn dürfte es dem Fricktaler Defensivkünstler unter normalen Umständen nicht reichen - zumal er auch körperlich angeschlagen ist.

Alpiger, Strebel und Räbmatter stehen in der (Kranz-)Pflicht

Bleiben also drei Athleten, die in der (Kranz-)Pflicht stehen: Nick Alpiger, Joel Strebel und Patrick Räbmatter. Alpiger ist an einem guten Tag in der Lage, auch den Besten des Fachs grosse Probleme zu bereiten. Den Aargauer plagte in der aktuellen Saison bisweilen die fehlende Konstanz. Auf grosse Siege folgten oft unnötige Niederlagen.

Unter normalen Umständen wird der 25-Jährige in Pratteln aber seinen zweiten Eidgenössischen Kranz holen. Auf dieselbe Errungenschaft hofft Joel Strebel. Der Freiämter hat ebenfalls das Potenzial, mit den Topcracks mithalten zu können. Auch ihn plagen aber immer wieder rätselhafte Aussetzer. Und bisweilen fehlt ihm wohl auch ein wenig der Glaube an die eigenen, zweifellos vorhandenen Möglichkeiten.

NWSV-Kranzgarant Nummer drei müsste Patrick Räbmatter sein. Wenn beim Uerkner Physis und Psyche stimmen, dann wird am Sonntag-Nachmittag das «Jabadabadu», «Räbis» phonetisches Markenzeichen nach jedem Kranzgewinn, durch die Arena in Pratteln hallen. Aber auch beim 30-Jährigen weiss man mitunter nicht, was man bekommt. Und darum ist bei ihm auch ein Absturz ins Mittelfeld der Rangliste nie auszuschliessen, wenn er nicht wie gewünscht ins Rollen kommt.

Adrian Odermatt als grösste Neukranz-Hoffnung

Wenn also die designierten NWSV-Leistungsträger ihren Job erledigen, dann müssen immer noch zwei Neulinge in die Kränze kommen, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Hier wird es etwas kompliziert, da die Neukranz-Kandidaten dünn gesät sind. Die besten Aussichten hat diesbezüglich der Baselbieter Adrian Odermatt. Der 21-Jährige hat in der laufenden Saison zur Genüge bewiesen, dass er mit den Besten mitzuhalten vermag.

Hinter Odermatt gibt es gut ein halbes Dutzend NWSV-Schwinger, die sich im Dunstkreis der Kränze bewegen, bei denen aber schon alles zusammenpassen muss, damit sie am Sonntagabend zu den besten 15 bis 18 Prozent des Teilnehmerfelds gehören.

So hartes Brot der NWSV derzeit essen muss, so knusprig ist der Blick in die Zukunft. Von den 29 Schwingern, die Guido Thürig für Pratteln aufgeboten hat, sind deren 15, also über die Hälfte, 23 Jahre alt und jünger. Mit Sinisha Lüscher (16) stellt der NWSV gar den jüngsten aller 295 gemeldeten Schwinger.

Dazu stehen mit den Zwillingen Jan und Tim Roth (17), Marius Frank (17), Jonas Odermatt (18) sowie Pascal Joho (18) fünf weitere Teenager im Kader. Für sie soll das Esaf in Pratteln in erster Linie dazu dienen, erste Erfahrungen auf allerhöchstem Niveau zu sammeln. Diese Talente bilden in der Nordwestschweiz die Basis für eine erfreuliche Zukunft. Damit die Statistik dereinst mal andere Formen annimmt.

