FC Aarau: Halbzeit auf dem Weg zum Meisterstück - eine Analyse

Analyse nach der Vorrunde Das Aufstiegsrezept für den FC Aarau: Schlüsselspieler halten und Knipser holen Rang 2 nach 18 Spieltagen - die Vorrunde der Aarauer verdient das Prädikat «gut». In der Winterpause gilt es, die Form zu konservieren und dem Kader das letzte Puzzleteil hinzuzufügen.

Rang 2 bei Halbzeit, zwei Punkte hinter Leader Vaduz und somit der einzigen Mannschaft, gegen den man noch nicht gewonnen hat – der FC Aarau ist gemessen am Saisonziel auf Kurs: Entweder direkt oder via Barrage soll im Frühsommer die Rückkehr in die Super League gelingen. Statistisch ist es mit 31 Punkten aus 18 Partien gar die beste Vorrunde seit dem Abstieg 2015 und mit 20 Gegentreffern stellt Aarau die beste Abwehr – welch Gegensatz zu den vorherigen zwei Spielzeiten, in denen die unrühmliche Auszeichnung «Schiessbude der Liga» jeweils ins Brügglifeld ging. Die nackten Zahlen also verleihen dem bisher Gebotenen das Prädikat «gut».

In der Vorrunde gab es nach FCA-Spiele öfter Grund zum Jubeln als umgekehrt.

Aber «gut» ist nicht «sehr gut», es gibt Luft nach oben. Nimmt man die Leistungen beim 2:1-Auswärtssieg in Thun, beim 5:2 zuhause gegen Stade Lausanne-Ouchy, die zweite Halbzeit beim 1:2 in Vaduz oder beim 2:0-Heimerfolg gegen Winterthur als Massstab, kommt man unweigerlich zum Schluss: Hätte die Mannschaft einigermassen konstant auf dem Level der genannten Beispiele performt, läge sie wohl mit Abstand an der Tabellenspitze.

Ein Alleingang an der Spitze war nicht zu erwarten

Pessimisten entgegen, für einen Aufstiegsanwärter waren in der Vorrunde zu viele Ausreisser nach unten drin und nur dank der ebenfalls inkonstanten Konkurrenz mischt der FC Aarau überhaupt vorne mit. Mag sein, doch die Wahrheit ist eher diese: Aarau, Vaduz, Winterthur, Thun, Xamax, Stade Lausanne-Ouchy und auch Aufsteiger Yverdon bewegen sich finanziell auf Augenhöhe, ein Alleingang an der Tabellenspitze war zu Saisonbeginn nicht zu erwarten. Auch FCA-Trainer Stephan Keller hat den Aufstieg stets als «Entwicklungsziel» bezeichnet, man wolle im Verlauf der Saison immer besser werden. Zumindest punkto mentaler Reife ist man weiter als im Sommer, spielerisch ging die Leichtigkeit der vergangenen Spielzeit bisweilen verloren. Die Aussicht, dass in der Rückrunde die Zahnräder «Kampfwille» und «Spielfreude» konstant ineinandergreifen, ist verlockend.

Auch unerklärlich schlechte Auftritte wie jener in Schaffhausen (0:2) gehören zum Gesamtpaket, dem man jedoch nicht vorwerfen kann, das Publikum zu langweilen.

Trotz Verbesserungspotenzial: Es war richtig, zu Saisonbeginn den Aufstieg zum Ziel auszurufen. Warum sich verstecken hinter den anderen Teams, deren Kader in der Gesamtheit nicht besser sind? Warum nicht aussprechen, was intern sowieso beschlossene Sache ist? Die Ansage ist auch Resultat der Leistungskultur, die im Brügglifeld mit dem Umbruch im Sommer 2020 Einzug gehalten hat. Am Ende dieser spannenden und hochattraktiven Challenge-League-Saison wird aufsteigen, wer am besten gearbeitet hat – nicht, wer das dickste Portemonnaie hat. Und das ist gut so.

Über 3000 Zuschauer im Schnitt - trotz Corona und 2G

Fast genauso wichtig wie die positiven Statistiken: Wer dem FC Aarau zuschaut, wird unterhalten – und kommt wieder. Der Zuschauerschnitt im Brügglifeld von über 3000 trotz Corona und zuletzt eisigen Temperaturen sowie der freiwillig eingeführten 2G-Regel unterstreicht dies. Nach Jahren grösstenteils fussballerischer Öde im Brügglifeld hat Keller der Mannschaft ein Offensivkonzept verpasst, das diese mittlerweile verinnerlicht hat. Zum Gesamtpaket gehören auch misslungene, ja naive Auftritte wie die zwei Niederlagen in Überzahl. Doch jedes Spiel liefert Diskussionsstoff – ein nicht zu unterschätzender Faktor im Unterhaltungsbusiness Sport.

Der überragende Spieler der Vorrunde: Flügelstürmer Kevin Spadanuda.

Und dann ist es neben dem Nacheifern hoher Ziele auch die Aufgabe des Klubs, einzelne Spieler besser zu machen. Frühere Mitläufer wie Donat Rrudhani, Kevin Spadanuda, Raoul Giger und Marco Thaler haben sich prächtig entwickelt und sind unersetzliche Stützen geworden, Simon Enzler, Leon Bergsma und – wenn er gesund ist – Shkelzen Gashi gebührt dieser Status schon länger. Spannend wird zu beobachten sein, wie es mit Olivier Jäckle weitergeht: Er hat in dieser Saison erstmals erfahren, dass ein Trainer auch mal freiwillig auf ihn verzichtet und als er die letzten drei Vorrundenspiele krank verpasste, fiel seine Absenz weniger ins Gewicht als in der Vergangenheit. Ihn abzuschreiben, wäre indes viel zu früh. Vielmehr ist dies eine erfreuliche Folge der qualitativen Breite im Kader.

Das Tafelsilber muss nicht verscherbelt werden

Ein Kader, das Begehrlichkeiten bei höherklassigen Vereinen geweckt hat. Aber Spieler wie Spadanuda und Rrudhani, für die in den nächsten Wochen mit Sicherheit Anfragen auf dem Tisch von Sportchef Sandro Burki landen werden, haben gute Gründe, nicht beim erstbesten Angebot abzuspringen und irgendwo auch eine moralische Verpflichtung, das im Sommer begonnene Meisterstück zu Ende zu bringen. Zudem ist der FC Aarau trotz Corona-Verlusten in der komfortablen Situation, sein Tafelsilber nicht verscherbeln zu müssen, sondern die finanzielle Schmerzgrenze relativ hoch anzusetzen – der gelungenen Kapitalerhöhung in der Höhe von 800'000 Franken sei Dank.

Burki ist auch an der anderen Transferfront gefragt – als Einkäufer. Nicht schon im Sommer konsequent genug einen treffsicheren und robusten Stürmer als Nachfolger für Filip Stojilkovic gesucht zu haben, darf man der sportlichen Leitung vorwerfen. Dank der trotzdem erfreulichen Vorrunde ist es jedoch nicht zu spät, die Lücke nun in der Winterpause zu füllen. Wird der richtige Mann gefunden, spricht nicht mehr viel dagegen, dass der FC Aarau auch Ende Saison auf einem der ersten zwei Tabellenplätze steht.

