Fünf Ursachen: Das läuft gerade schief beim FC Aarau

Analyse Leadership, Balance, Formschwäche: Das läuft gerade schief beim FC Aarau Nach fünf Spielen ohne Sieg und mit zwölf Gegentoren hinkt der FC Aarau den Ansprüchen hinterher. Der Aufstiegsanwärter steckt in einer Krise. Wo liegen die Ursachen? Eine Suche nach Gründen. Frederic Härri & Stefan Wyss 25.10.2022, 05.00 Uhr

Drei Punkte aus fünf Spielen, kein Sieg seit Anfang September: Der FC Aarau steckt in einer handfesten Krise. Das 3:3 am Sonntag gegen Xamax markierte den nächsten Tiefschlag, als es die Mannschaft von Trainer Stephan Keller nicht schaffte, einen 2:0-Vorsprung in einen Sieg zu verwandeln. Setzt sich die Tendenz fort, droht der selbst ernannte Aufstiegsanwärter den Anschluss an die Spitzenplätze frühzeitig zu verlieren. Wo liegen die Ursachen, dass der FCA derzeit so weit unter seinen Möglichkeiten spielt? Eine Suche nach Gründen.

Schon fünf Mal brachte der FC Aarau einen Vorsprung nicht über die Zeit. Mal ging er früh in Führung wie im Heimspiel gegen Lausanne-Ouchy (3:3), mal spät wie auswärts gegen Thun (2:2). Oder er scheint, wie am Sonntag gegen Neuchâtel Xamax (3:3), mit einem 2:0 auf der Siegesstrasse, um dann innerhalb von zwei Minuten den Ausgleich zu kassieren. Gegen Vaduz (1:1), in Thun, in Yverdon (2:2) und gegen Neuchâtel Xamax entglitt der Sieg in den letzten zehn Minuten. Das sind acht verschenkte Punkte.

«Uns fehlen die Schlitzohrigkeit und die Erfahrung, ein Spiel zu killen und dem Gegner keine Chance mehr zu bieten, nochmals zurückzukommen», sagte Nikola Gjorgjev nach dem Spiel in Yverdon. «Wir werden passiv, schalten einen Gang runter.» Dies zu verhindern, wäre Aufgabe der Führungsspieler. Aarau hat solche Persönlichkeiten mit der nötigen Erfahrung. Wie Olivier Jäckle, Marco Thaler, Simon Enzler, Shkelzen Gashi oder Imran Bunjaku.

Olivier Jäckle spielt in dieser Saison bislang zu unbeständig. Marc Schumacher / freshfocus

Nur: Der Einfluss von Torhüter Enzler ist aufgrund seiner Position beschränkt. Die anderen genügten zuletzt den Ansprüchen eines Führungsspielers auf dem Platz aufgrund ihrer Leistungen zu oft nicht. Gashi hat erst einmal von Beginn weg gespielt. Bunjaku ist seit der Knieverletzung im Startspiel keine Stammkraft mehr. Jäckle rutschte nach zwei Runden in die Startformation, war aber nicht konstant in seinen Leistungen, und Thaler kämpfte sich mal besser, mal schlechter durch die Spiele.

Mehr positiven Einfluss auf das Geschehen hatten Gjorgjev, Allen Njie oder Valon Fazliu. Sie sind dafür aber aus verschiedenen Gründen keine Wortführer in der Kabine: Gjorgjev und Fazliu etwa sind erst seit diesem Sommer in Aarau und ohnehin nicht bekannt für laute und markige Worte. Kurz: Seit Saisonbeginn fehlen Spieler, die sowohl auf als auch neben dem Platz als Persönlichkeit vorangehen können.

Wer Spiele für sich entscheiden will, muss einen ständigen Balanceakt bewältigen. Die Defensive sollte in einem stimmigen Verhältnis zur Offensive stehen. Das heisst: Wer viele Tore bekommt, muss mehr schiessen. Steht man hinten solide, genügt vorne auch mal ein einziger Treffer.

Bislang ist es nur selten gelungen, Verteidigung und Angriff auszutarieren. In Partien mit einer Vielzahl an Toren verhinderten die defensiven Defizite den Vollerfolg. Gegen Yverdon und Thun (beide 2:2) fehlte diese Balance. Auch bei den beiden 3:3-Unentschieden gegen Lausanne-Ouchy und Xamax war sie nicht vorhanden.

Zu viele Gegentore: Beim FC Aarau fehlt die Balance. Marc Schumacher / freshfocus

Letztlich ist es am Trainer, Taktik und System so zu bestimmen, dass Stabilität gewährleistet ist. Man kann Keller nicht vorwerfen, dass er diesbezüglich stur auf seinen Vorstellungen beharrt hätte. Im Zuge des debakulösen 0:4 in Vaduz wirkte er der Anfälligkeit über die Seiten entgegen, indem er von Dreier- auf Viererkette umstellte.

Nur: Die Anpassung zeigte nicht die gewünschte Wirkung. Im Folgespiel gegen Bellinzona ging die defensive Stärke zulasten offensiver Gefahr. Das Spiel verlor der FCA auch deswegen 0:1, weil er sich erst in der Schlussphase klare Torchancen erspielte. Hinten sicher, dafür offensiv harmlos – das kann nicht die Lösung sein.

Rund ein Jahr ist es her, da gab Thaler ein überragendes Comeback. Nach langer Verletzungspause hatte sich der Verteidiger zurückgekämpft. Mit ihm in der Startaufstellung sank der Schnitt an Gegentoren markant, die Zahl der Zu-Null-Spiele stieg, die Ergebnisse wurden besser. Thaler war der Stabilisator beim FCA – bis er sich in der Winterpause erneut verletzte und wieder monatelang ausfiel.

Seit diesem Sommer ist Thaler wieder fit. Ein Garant für eine stabile Defensive sollte der 28-Jährige demnach auch in der neuen Saison sein. Doch erfüllen kann er diesen Anspruch bisher nicht. Gegen Yverdon und Thun war er das schwächste Glied in der Abwehrreihe, sämtliche Gegentore fielen über seine rechte Seite. Thaler schwankte so sehr, dass sich Keller veranlasst sah, ihn abermals aus der ersten Elf zu nehmen. Auch in der neu formierten Viererkette, die eigentlich für ihn prädestiniert wäre, ist derzeit kein Platz.

Marco Thaler ist noch nicht der gewünschte Stabilisator. Michael Buholzer / KEYSTONE

Doch Thaler ist nicht der einzige vormalige Leistungsträger, den eine akute Formschwäche befallen hat. Auch Bunjaku steht, wann immer er spielt, vorwiegend neben sich. Wenig deutet mehr auf die Dominanz der letzten Saison hin und auf die Fähigkeit, das Spiel aus der Defensivzentrale heraus zu strukturieren. So hat Bunjaku seinen Stammplatz nicht länger auf sicher.

Selbiges gilt für Nuno da Silva. Der erfahrene Zuzug sollte die Konstante auf der offensiven Flanke sein – der Start mit zwei Vorlagen war denn auch vielversprechend. Seither aber geht bei da Silva nicht mehr viel. Mehrheitlich wirkt er fahrig, unsicher und kraftlos.

Solange Keller auf seine Standardformation setzen konnte, offenbarte das Kader eine erstaunliche Breite. Nicht selten setzten die Einwechselspieler Akzente. Doch es kamen die vergangenen Wochen, als immer wieder wichtige Teile des Puzzles wegbrachen – wegen Sperren oder Verletzungen. Zuletzt musste Keller aufgrund des eng getakteten Spielplans rotieren. Und nun zeigte sich, dass das Kader doch nicht so breit ist wie gedacht beziehungsweise sich doch nicht 15 oder 16 Spieler auf einem ähnlich guten Niveau bewegen.

Andrin Hunziker: von der Bank gut, als Startelfspieler nicht. Claudio De Capitani / freshfocus

Zwei Beispiele: Stürmer Andrin Hunziker hatte seine besten Momente, als er als Joker mehrfach stach, indem er Tore erzielte, Assists lieferte oder einen Penalty herausholte. Flügel Milot Avdyli drängte sich als Einwechselspieler wiederholt für einen Startplatz auf – und als er gegen Vaduz endlich die Chance erhielt, konnte er sie nicht nutzen.

«Nach einer Stunde reinzukommen ist eine andere Disziplin, als ein Spiel zu beginnen», sagte Keller vor wenigen Tagen. Er sollte Recht behalten: Aarau spürt es merklich, wenn gleichzeitig mehrere Stammspieler ausfallen.

Zwischen der 5. und 8. Runde arbeitete sich der FC Aarau vom 7. Platz in den 3. Rang vor. Er holte in vier Spielen zehn Punkte, spielte zwei Mal zu null, schoss elf Tore und kassierte nur deren vier. Nach dem Umbruch im Sommer und dem Einbau etlicher neuer Stammspieler schien die Mannschaft im Fahrplan. Sportchef Sandro Burki sagte: «Wir sind auf dem richtigen Weg.» Exakt ein Monat ist das jetzt her.

Seitdem ging die Entwicklung der Mannschaft in die falsche Richtung. Mehr noch: Etwas mehr als drei Monate nach Saisonbeginn muss festgestellt werden, dass es Keller zumindest bisher nicht gelungen ist, diejenigen Spieler besser zu machen, von denen sich er und der Verein in dieser Saison einen Schritt nach vorne erwarteten.

Allen Njie konnte die hohen Erwartungen bisher nicht erfüllen. Marc Schumacher / freshfocus

Klar, Stürmer Shkelqim Vladi war auf bestem Weg, und es ist Kellers Pech, dass der Topskorer nach acht Toren in acht Spielen nun seit fünf Wochen verletzt ist. Dafür sorgt Mittelfeldspieler Njie für Stirnrunzeln, weil sich beim 23-Jährigen spielerisch und taktisch Licht und Schatten abwechseln und die Undiszipliniertheiten geblieben sind: Letzte Saison wurde nur ein Spieler in der Liga häufiger verwarnt als Njie. Heuer steht er auch schon wieder bei fünf gelben Karten sowie einem Platzverweis im Cup gegen Basel. Zweimal musste Keller ihn frühzeitig auswechseln, weil Njie rotgefährdet war.

Silvan Schwegler und Milot Avdyli haben den Schritt in die Startformation weiterhin nicht geschafft, obwohl ihre Konkurrenten zuletzt alles andere als unwiderstehlich waren. Ihre Entwicklung ist ins Stocken geraten.

