Wicki gegen Aeschbacher: Finger weg vom Videobeweis im Schwingen

Analyse Ein für alle Mal: Finger weg vom Videobeweis im Schwingen! Kaum wurde Joel Wicki in Pratteln als neuer Schwingerkönig gekrönt, entbrannte sie schon wieder: Die Diskussion um einen Fehlentscheid in seinem Schlussgang gegen Matthias Aeschbacher. Eine Debatte, die inzwischen überflüssig ist – und schon gar nicht zielführend. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 29.08.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Zauber eines emotionalen Moments: Sieger Joel Wicki (l.) und Verlierer Matthias Aeschbacher liegen Sekunden nach der Entscheidung gemeinsam im Sägemehl. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Hand aufs Herz: Haben Sie bei der Live-Betrachtung des Schlussgangs in der Arena oder vor dem Fernseher mitbekommen, dass Joel Wicki bei seinem entscheidenden Angriff den Griff an die Zwilchhose von Matthias Aeschbacher verloren hat? Nicht? Dann geht es Ihnen so wie 99 Prozent aller Betrachter, inklusive der drei Kampfrichter. Alle dachten: Joel Wicki ist ein verdienter Schwingerkönig, der seinen Gegner auf saubere Art und Weise ins Sägemehl gebettet hat.

Nun wissen wir, dass dem offensichtlich nicht so war. Wicki hat während des Zugs den Griff verloren. Sein Resultat gegen Aeschbacher wäre somit ungültig. Und folglich entbrennt sie nun wieder, die öffentliche Debatte über einen VAR-Einsatz im Schwingen. Wir sollten diese Diskussion aber ein für alle Mal beenden. Und zwar aus vier Gründen:

1.) Die Umsetzung

Der Schwingplatz müsste kameratechnisch aus allen Perspektiven perfekt abgedeckt werden. Und selbst dann wäre nicht gewährleistet, dass man genau den richtigen Blickwinkel hat.

2.) Die Interpretation

Selbst wenn wir nun von allen Seiten die perfekte Einsicht hätten, dann bleiben im Schwingsport immer noch nicht messbare Komponenten. Ja, im Schlussgang wäre die Sachlage klar gewesen. Aber in vielen anderen Fällen, wie beispielsweise beim Kampf zwischen Pirmin Reichmuth und Bernhard Kämpf, bliebe immer noch der Interpretationsspielraum. Ein Körper lässt sich schliesslich nicht wie ein Sportplatz mit Linien exakt vermessen.

3.) Die Emotionen

Es war ein episches Bild, als Matthias Aeschbacher und Joel Wicki nach dem brutalen Abnützungskampf im Schlussgang völlig erschöpft nebeneinander im Sägemehl lagen. Sieger und Verlierer in einem äusserst emotionalen Augenblick vereint. Man stelle sich vor, dass in diesem Moment der VAR eingreift und die Entscheidung nochmal unter die Lupe nimmt. Nach ein paar Minuten Wartezeit würde dann feststehen, ob das Resultat gültig ist oder nicht. Der ganze Zauber wäre weg.

4.) Die ausgleichende Gerechtigkeit

Wir erinnern uns: Vor drei Jahren wurde Joel Wicki in Zug im Schlussgang Opfer eines umstrittenen Urteils. War er wirklich mit beiden Schultern im Sägemehl? Jetzt stand also er auf der Sonnenseite einer kontrovers diskutierten Entscheidung. Mal schlägt das Pendel des Schicksals in die eine Richtung aus, mal in die andere.

Fazit: Der VAR hat im Schwingsport keinen Platz. Er würde Sinn und Geist dieser faszinierenden Sportart komplett widersprechen. Deshalb: Finger weg!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen