FC Aarau und das Ziel Aufstieg: Die Analyse zum Saisonstart

Analyse Der FC Aarau peilt den Aufstieg an: Ein anderes Ziel wäre Selbstbetrug Nach dem fünften Platz in der vergangenen Saison nimmt der FC Aarau in der neuen Spielzeit die Ränge 1 und 2 ins Visier. Gut so, findet FCA-Reporter Sebastian Wendel. Die Analyse zum Saisonstart in der Challenge League. Sebastian Wendel 23.07.2021, 05.00 Uhr

Jubelt der FC Aarau am Ende der Saison über den Aufstieg in die Super League? Marc Schumacher / freshfocus

Höher kann die Messlatte nicht liegen: Rang 1 oder Rang 2 soll es am Ende der bevorstehenden Saison sein, das heisst im Umkehrschluss: Alles andere als der Aufstieg würde in Enttäuschung und im Resümee «Ziel verfehlt» münden – denn wer gibt sich schon zufrieden mit einer verlorenen Barrage, für die sich der Zweitplatzierte der Challenge League qualifiziert? Ungeachtet dessen, mit welchen Kadern die Konkurrenz in den ersten Spieltag gehen werden, rief die Führung des FC Aarau das Maximalziel bereits beim Trainingsstart am 21. Juni aus. Und das, nachdem in der vergangenen Saison mit Rang 5 das ausgegebene Ziel (obere Tabellenhälfte) gerade so erreicht wurde.

Grössenwahn? Oder die logische Folge? Klar ist: Wird der Aufstieg mehr oder weniger deutlich verpasst, wird das zu Kritik und Spott als Antwort auf die vollmundigen Parolen führen. Andererseits: Es gibt gute Gründe für die Super-League-Rückkehr im zweiten Jahr nach dem Führungs – und Strategieumbruch:

1. Auch wenn es heisst, die Tabelle lüge nie: Der FC Aarau war in der vergangenen Saison spielerisch nicht die fünftbeste, sondern die beste Mannschaft und erzielte die meisten Tore. Das Problem: Sie starb zu oft in Schönheit und kassierte viel zu viele Gegentore. Für einen selbsternannten Aufstiegsaspiranten indes sind Resultate die einzige Währung, in den entscheidenden Momenten braucht es Killerinstinkt, den sich die jungen FCA-Spieler in der vergangenen Saison hoffentlich angeeignet haben. Leidenschaftliches Verteidigen und attraktiver Offensivfussball funktionieren Hand in Hand, das hat Italien an der Europameisterschaft vorgemacht. Immerhin: Die Aarauer Abwehrleistungen in den Testspielen gegen die Super-League-Sturmreihen des FCZ (1:0) und Basel (3:3) liessen defensive Besserung erahnen.

2. Mit Allen Njie, in dem viele die Neuausgabe des langjährigen Sion- und Basel- Antreibers Serey Dié sehen, hat die Mannschaft das gesuchte Gegenstück zu Mittelfeldstratege Olivier Jäckle erhalten. Der Rest war bereits vergangene Saison da und ist eingespielt. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil in einer sportlich ausgeglichen Liga, in der – wie an der EM - am Ende das beste Teamgefüge und nicht die besten Einzelspieler vorne stehen wird. Für die ersten zwei, drei Spiele ist das FCA-Kader nicht nur gut, sondern auch breit genug, mittel- und langfristig indes ist die Personaldecke zu dünn. Die Qualität mag gestiegen sein, die Quantität hingegen nicht – und genau das hat Trainer Keller in der Rückschau auf letzte Saison als weiteren Schwachpunkt ausgemacht.

Es braucht neben einer Ergänzung fürs zentrale Mittelfeld dringend einen Stürmer mit Torgarantie, als Reaktion auf den Abgang des 16-fachen Saisontorschützen Filip Stojilkovic und in der Annahme, dass der mittlerweile 33-jährige Körper von Shkelzen Gashi Pausen einfordern wird. Die Hoffnung ist immer noch gross, dass Stojilkovic sich gleich selber ersetzt, sprich ein weiteres Jahr vom FC Sion ausgeliehen wird. Falls nicht, muss Mister X sofort funktionieren. Das hat in der Regel seinen Preis - doch wer grosse Ziele ausgibt, der muss auch monetär Taten folgen lassen.

3. FC Zürich, Xamax, Servette, Lausanne, GC – in den ­vergangenen Jahren stand der Aufsteiger kraft seiner finanziellen Möglichkeiten gefühlt schon vor dem ersten Spieltag fest. Heuer ist das anders: Aarau, Winterthur, Vaduz, Thun und Xamax dürften sich punkto Lohnkosten auf Augenhöhe begegnen – so genau weiss man das ja nie in einer Liga, in der bei mehreren Klubs die Gehälter teilweise von der Arbeitslosenkasse bezahlt werden. Abgesehen davon: Wenn es für einmal schon keinen logischen Favoriten gibt, hat der FC Aarau keine andere Wahl, als den Aufstieg zum Ziel auszurufen. Die Etablierung in der Super League ist der Anspruch von Klubführung, Sponsoren, Gönnern und Fans – wann, wenn nicht jetzt? Soll sich der FCA hinter Winterthur, Thun oder Vaduz verstecken? Nein, das wäre Selbstbetrug.

Wichtig ist in diesem Kontext auch, dass sich die neue Führung um Präsident Philipp Bonorand beim Bestimmen der sportlichen Ziele von der Stadionfrage lösen konnte: a) wird es noch mindestens sechs, eher acht Jahre dauern, bis im Torfeld Süd der Ball rollt – eine viel zu lange Zeitspanne zum Rumdümpeln in der zweithöchsten Liga und gleichzeitig die Geldgeber bei Laune zu halten. Und b) wird dank einer neuen Lizenzregelung Profifussball im Brügglifeld erlaubt sein, solange das Neubauprojekt lebt.

Noch einmal der Blick auf die Europameisterschaft und Sieger Italien: Die «Azzurri» lagen am Boden, ehe Roberto Mancini als Trainer übernahm und eine Gruppe mit ­überragendem Teamgeist zusammenstellte und ihr fussballerisch eine «bella figura» ­verpasste. Beim FC Aarau war charakterlich und qualitativ im Sommer 2020 ebenfalls vieles im Argen, seit dem Neuanfang geht es auf und neben dem Platz steil nach oben. Auf mindestens 20 Prozent schätzt Trainer ­Stephan Keller das noch nicht ausgeschöpfte Potenzial. Spielt er in der neuen Saison tatsächlich 20 Prozent besser, wird der FC Aarau aufsteigen.

Das sind die Tipps der FCA-Reporter:

Der Tipp von Sebastian Wendel

Die Zeiten, in denen der ­Aufsteiger kraft seiner finanziellen Mittel gefühlt bereits vor Saisonbeginn feststand, sind vorbei: Die Liga ist ausgeglichen wie nie, Favorit für eine Überraschung ist Yverdon. Als einziger Klub hat der FC Aarau den Aufstieg zum Ziel ausgerufen. Wenn die Mannschaft – entgegen der Tradition – gut aus den Startlöchern kommt, wird sie am Ende ganz oben stehen.

1. Aarau

2. Thun

3. Winterthur

4. Yverdon

5. Vaduz

6. Xamax

7. Lausanne-Ouchy

8. Schaffhausen

9. Wil

10. Kriens

Der Tipp von Frederic Härri

Der FC Aarau hat sein grosses Potenzial schon mehrfach angedeutet, jetzt ist er bereit, die Früchte zu ernten. Die Mannschaft von Stephan Keller wird am Ende der Saison in die Super League aufsteigen – und zwar direkt, weil dieses Mal auch die Defensive hält. Die Vaduzer kämpfen sich auf den Barrageplatz, Wundertüte Xamax wird Dritter. Dem FC Thun reicht es nur für Rang 4.

1. Aarau

2. Vaduz

3. Xamax

4. Thun

5. Winterthur

6. Yverdon

7. Schaffhausen

8. Wil

9. Lausanne-Ouchy

10. Kriens

Der Tipp von Ruedi Kuhn

Der FC Aarau ist die spielstärkste Mannschaft der Liga. Die Frage ist, ob das Team wie schon in der vergangenen Saison nur den Schönheitspreis gewinnt oder ob es auch mal einen «dreckigen» 1:0-Sieg schaffen kann. Einen Überflieger an der Spitze wird es nicht geben. Und auch der Abstieg wird an Spannung kaum zu überbieten sein. Das Überraschungsteam: Aufsteiger Yverdon!

1. Aarau

2. Thun

3. Vaduz

4. Xamax

5. Yverdon

6. Winterthur

7. Schaffhausen

8. Lausanne-Ouchy

9. Wil

10. Kriens