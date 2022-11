FC Aarau: Boris Smiljanic leitete schon das erste Training

Amtsantritt Der neue Coach Boris Smiljanic: «Über den FC Aarau hört man nichts Negatives, ich habe richtig Bock» Der neue Trainer des FC Aarau heisst wie erwartet Boris Smiljanic. Er soll den Klub aus der aktuellen Krise und in die Super League führen. Bei acht Punkten Rückstand auf Platz 2 ein ambitioniertes Ziel. Doch Smiljanic sagt: «Das Kader ist mit viel Qualität bestückt. Ich habe richtig Bock auf diese Aufgabe.» Stefan Wyss Jetzt kommentieren 03.11.2022, 20.18 Uhr

Der neue Trainer beim FC Aarau: Boris Smiljanic. Fabio Baranzini

Sportchef Sandro Burki und Präsident Philipp Bonorand erreichten ihr ambitioniertes Ziel: Nur 48 Stunden nach der Trennung von Trainer Stephan Keller konnten sie ihren Wunschkandidaten präsentieren. Mit Boris Smiljanic waren sie am Mittwochabend einig, am Donnerstag machten sie das Engagement offiziell. «Ich hatte viele Bewerbungen und Angebote. Aber Boris hatte von Beginn weg Priorität», sagt Burki. Er traf sich erst gar nicht mit anderen Kandidaten.

Dass Burki seinen engen Zeitplan einhalten konnte, lag auch ein wenig an einem Zufall. Smiljanic pendelt derzeit zwischen Spanien und der Schweiz. Nach einer Stippvisite hierzulande wollte er am letzten Samstag wieder zurück in den Süden, verpasste aber den Flug und blieb dann noch übers Wochenende in der Schweiz, «um Freunde zu treffen», wie er sagt. So war er gerade im Land, als ihn Burki am Montagabend ein erstes Mal kontaktierte. Die Verhandlungen konnten speditiv vorangehen, bis zur Unterzeichnung des unbefristeten Vertrags am Donnerstagmorgen.

Boris Smiljanic mit Präsident Philipp Bonorand (links) und Sportchef Sandro Burki (rechts). Fabio Baranzini

Am Nachmittag leitete Smiljanic bereits das erste Training auf dem Brügglifeld. Und schon heute steht er im Heimspiel gegen Yverdon an der Seitenlinie. Unterstützt wird er von Norbert Fischer und Flamur Tahiraj aus dem bisherigen Trainer-Staff sowie von Nachwuchstrainer Ranko Jakovljevic. «Taktisch kann ich in anderthalb Tagen nicht viel ändern. Aber wenn wir auf die Karte Emotionen setzen, können wir das Spiel positiv gestalten», so Smiljanic.

Gute Stimmung im ersten Training unter Boris Smiljanic. Fabio Baranzini

Mit ihm als Trainer dürfen die Zuschauer «schönen Fussball» erwarten, sagt Smiljanic. Er hält einen Moment inne. «Schön, das tönt etwas nostalgisch. Also sage ich: Wir wollen attraktiv spielen, mit hohem Pressing. Ich will in erster Linie gewinnen, aber die Art und Weise ist auch wichtig. Die Zuschauer sollen nach dem Spiel mit Freude wieder nach Hause gehen.» Gegen Yverdon zählt in erster Linie das Resultat. Es ist bei Smiljanics Einstand bereits ein Sechs-Punkte-Spiel. Denn derzeit liegt Aarau beträchtliche acht Zähler hinter dem zweitklassierten Yverdon.

Und das sagt Smiljanic zu seinem Amtsantritt:

Boris Smiljanic im Interview. Frederic Härri

