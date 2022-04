Saisonstart der Argovia Pirates musste verschoben werden

American Football Vom Quarterback zum Wide Receiver: Die Argovia Pirates starten in die Football-Saison Vor zwei Monaten wurde in Kalifornien der Super Bowl als riesiger Event ausgetragen und damit die NFL-Saison beendet. Nun beginnt die Schweizer Football-Meisterschaft ihren Saisonbetrieb. In der Liga B gehören die Argovia Pirates zu den Titelfavoriten, welche jedoch verspätet in die diesjährige Spielzeit starten werden. Noah Born Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Die Argovia Pirates starten am Ostermontag auswärts gegen Biel in die neue Saison. Gaspar Gentile

Seit 2016 spielen die Argovia Pirates in der zweithöchsten Schweizer American Football-Liga. In der Liga B treffen sie auf Teams mit Namen, wie die Geneva Whoppers, Bienna Jets, Luzern Lions, St. Gallen Bears oder die Fribourg Cardinals. Vor sechs Jahren feierten die Pirates ihren bisher grössten Erfolg. Sie besiegten Fribourg in den Aufstiegsspielen der Liga C und realisierten die erste Teilnahme in der zweiten Liga. Dort verzeichneten sie seither beachtliche Resultate für einen Verein, der erst 2014 gegründet wurde.

Ein Riesenevent in Amerika, in der Schweiz nur eine Randsportart

Mit der grossen NFL hat die Schweizer Football-Liga nicht viel zu tun. American Football ist bei uns kein Publikumsmagnet und gehört klar zu den Randsportarten. Ganz anders in den USA, wo Football als populärste Sportart triumphiert. Das grosse Finale der NFL, der Super Bowl 2022 in Kalifornien hatte bis zu 99 Millionen Zuschauern vor den Fernsehern.

Auch in der Schweiz spürt man das wachsende Interesse, rund um den ovalen Ball. «Grundsätzlich merkt man, dass die Begeisterung für American Football in der Schweiz gewachsen ist. Ich denke das hat vor allem mit den Fernsehübertragungen zu tun. Der Boom ist definitiv spürbar», erklärt der Headcoach der Argovia Pirates Chris Humbel.

Der Kopf hinter dem Spiel der Argovia Pirates: Headcoach Chris Humbel. Argovia Pirates

In der Schweiz spielt man nach den Football-Regeln, welche sich dem Amerikanischen College-Football sehr ähneln. «Die sogenannten NCAA-Regeln sind abgeschwächter als die diejenigen der Profiliga NFL. Für unseren Amateursport sind diese sicherlich geeigneter. Aber auch zum College-Football gibt es Unterschiede, denn es gibt immer wieder neue Regeländerungen», sagt Humbel.

Vom Feld auf die Trainerbank

Der Trainer der Aargauer stand früher selbst auf dem Footballfeld: «Mir gefällt der Teamaspekt im Football, denn man braucht jeden einzelnen Akteur. Wenn einer nicht auf der Höhe ist, dann klappt es für alle nicht.» Zudem ergänzt er:

«Der physische Aspekt ist sicher ein Anreiz. Man muss austeilen und einstecken können. Während dem Spiel geht es äusserst hart zu und her, aber die Fairness gilt es hervorzuheben.»

Der Cheftrainerposten eines Football-Teams sei mit vielen Herausforderungen verbunden, welche auch Chris Humbel zu meistern hat: «Meine Hauptaufgaben sind die ganze Planung der Trainings, die Matchvorbereitung und Analyse, sowie die personellen Fragen klären. Dabei geht es darum, wer verfügbar und wer besser oder schlechter unterwegs ist.» Im Gegensatz zum Cheftrainerjob im Fussball muss der Football-Coach mit vielen anderen Trainern zusammenarbeiten, welche für spezifische Teile der Mannschaft zuständig sind. Auch im Amateurbereich ist diese Aufteilung von Bedeutung.

Das diesjährige Saisonziel wird vom Coach klar definiert: «Grundsätzlich wollen wir diese Saison oben mitspielen, denn ich denke wir haben das Talent und die Qualität dazu. Aber wir müssen zuerst unsere Leistung auf den Platz bringen. Doch wir wollen definitiv nicht tiefer als im Mittelfeld platziert sein.» Langfristig wollen die Argovia Pirates sogar den Aufstieg in die Nationalliga A anpeilen. «Es ist mein Ziel ein Team aufzubauen, mit welchem wir an den Aufstieg denken können», meint Chris Humbel.

Bittere Niederlage zum Saisonstart für die U19 der Argovia Pirates. Noa Monn Photography

Die U19-Mannschaft der Argovia Pirates startete bereits Ende März in die Saison. Im Spiel gegen die Winterthur Warriors schlichen sich in der Offensive zu viele Abstimmungsfehler ein und die Spielabläufe funktionierten noch nicht einwandfrei. Daher verloren die jungen Piraten das ausgeglichene Match in Zürich mit 6:14. Die zweite Saisonpartie musste aufgrund der Schlechtwetter-Zustände verschoben werden. Am dritten Spieltag gab es den ersten Erfolg für die Pirates U19. Die Aargauer siegten auswärts gegen die Gladiators Basel mit 44:35.

Verspäteter Saisonauftakt am Ostermontag in Biel

Auch der Saisonstart der Seniors gegen die Whoppers aus Genf konnte am 2. April nicht stattfinden. Auf der Suhrenmatte in Buchs war aufgrund der Schneefälle nicht an ein American-Football-Spiel zu denken. Somit werden die Pirates erst nächsten Montag die erste Partie der neuen Spielzeit absolvieren. Auswärts treffen sie auf die Bienna Jets.

