In der Heimat von Mahomes: Aargauer arbeitet am NFL-Traum

American Football In der Heimat von Superstar Mahomes: Aargauer Football-Talent arbeitet am NFL-Traum Nach zwei Jahren Football an einer High School in Texas steht der 18-jährige Alessandro Cairati vor einem Wechsel ans College. Erste Angebote aus der höchsten Spielklasse gibt es bereits, doch der Aargauer Defensive Lineman gibt sich damit noch nicht zufrieden. Nik Dömer Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Alessandro will möglichst bald für ein College in der Division I spielen. zvg

Während Patrick Mahomes dieser Tage mit den Kansas City Chiefs seinen zweiten Super-Bowl-Ring ergattern möchte, fiebert auch im Bundesstaat Texas die Stadt Tyler mit begnadetstem Quarterback der NFL mit. Mittendrin befindet sich auch der Schweizer Alessandro Cairati, doch sein Aufenthalt in der Heimat der Familie Mahomes hat andere Gründe.

«Mahomes ist hier allgegenwärtig, überall hörst du Geschichten über ihn. Er muss ein sehr umgänglicher Typ sein, die Leute in Tyler scheinen ihn sehr zu mögen», erzählt Cairati. Wenn der Aargauer über Mahomes spricht, dann schwingt auch bei ihm viel Bewunderung mit. Schliesslich möchte auch er irgendwann in der National Football League spielen.

Zwei College-Angebote aus der höchsten Spielklasse

Doch Schritt für Schritt. Noch weilt Cairati bis im Sommer an der Brook Hill High School. Dann soll der Wechsel ans College erfolgen. Dabei fehlt dem 18-jährigen Defensive Lineman allerdings noch das passende Angebot, um in der höchsten Spielklasse (Division I) zu spielen: «Es ist gerade eine sehr schwierige Phase. Im Jahr 2020 wurden einige Spielzeiten annulliert, die Spieler bekamen darauf ein zusätzliches College-Jahr geschenkt. So hat sich die Konkurrenz plötzlich massiv vergrössert.»

Alessandro Cairati (Nummer 77) schaffte es in der vergangenen Saison mit seinem Team bis in die zweite Runde der Playoffs. ZVG

Nebenbei habe sich der Spielermarkt auch digitalisiert. «Ambitionierte Colleges setzten inzwischen lieber auf entwickelte Spieler, anstatt neue Talente aufzubauen. Sie gehen auf die Transferplattform und stellen ihr Team zusammen. Das war vor Corona noch anders.»

Cairati hat trotzdem bereits zwei Angebote aus der Division I erhalten. Doch die Sache hat einen Haken: «Sie wollen, dass ich in der Offensive Line spiele. Gute O-Liner werden immer gebraucht, aber das ist nicht mein Ding. Ich gehöre in die Defensive, ich möchte den Quarterback meines Teams nicht beschützen, sondern den des gegnerischen Teams tackeln.»

Neun Quarterback-Sacks konnte Cairati in der letzten Saison verbuchen. zvg

Als O-Liner müsste Cairati auch noch mehr an Gewicht zulegen, obwohl er bei einer Körpergrösse von 1,93 Meter bereits 130 Kilogramm auf die Waage bringt: «Ich bin mit meinem Gewicht sehr zufrieden, konnte zuletzt auch den Körperfettanteil mit hartem Training deutlich senken. Für die O-Line müsste ich nochmals 10-20 Kilogramm zulegen, aber da würde ich mich nicht mehr wohlfühlen.»

Unterstützung durch die Organisation von Björn Werner

Entsprechend hofft Cairati auf weitere Angebote in den kommenden zwei Monaten. Unterstützt wird er dabei von der Gridiron Imports Foundation. Die Organisation, die vom deutschen Ex-NFL-Spieler Björn Werner gegründet wurde, kümmert sich um europäische Spieler in den USA. «Seit ich hier bin, tausche ich mich regelmässig mit ihnen aus. Sie verschicken meine Highlight-Videos, pflegen Kontakt mit den Colleges und zeigen mir meine Optionen auf.»

Björn Werner war einst selber NFL-Spieler, inzwischen kommentiert er für das Sportformat «ran» Live-Übertragungen.

Dank dieser gemeinnützigen Organisation hat Cairati auch einen Plan B, wenn er bis im Sommer kein passendes Stipendium erhalten hat. In diesem Fall könnte sich Cairati für eine Saison einem Junior College anschliessen. «In der Stadt Tyler gibt es ein sehr bekanntes Team, landesweit die Nummer 12 in der Liga der Junior Colleges. Der Football dort ist sehr physisch, ich könnte da wertvolle Erfahrungen sammeln und mich für die Division I empfehlen.»

Cairati macht kein Geheimnis daraus, dass er möglichst bald gerne noch andere Regionen der USA kennen lernen würde: «Ich bin jetzt seit drei Jahren im ­Süden, der in vielen Facetten konservativ geprägt ist. So langsam vermisse ich die Schweiz. Bei uns fühlt sich alles etwas entspannter an. Ich bin mir sicher, dass es solche Orte auch im Osten der USA zu finden gibt.»

2026 könnte Cairati in die NFL gedraftet werden

Ein baldiger Wechsel ans College kommt deshalb gerade richtig für Cairati: «Ich brauche einen Tapetenwechsel. Meine High School lieg ausserhalb der Stadt, in den letzten zwei Jahren gab es da für mich praktisch nur den Football. Man kommt von dem Ort auch nicht wirklich weg, ausser bei Schulausflügen. Es gibt auch keinen ÖV, erst seit ich vor wenigen Wochen den Führerschein erhalten habe, fühle ich mich etwas freier.»

Die Vorfreude auf die kommende Zeit ist bei Cairati entsprechend gross: «Klar, man kennt die Klischees. College, wilde Partys, viele Reize und Freiheiten. Ich weiss, dass da einiges auf mich zukommt. Man darf da nicht den Fokus verlieren, aber da mache ich mir keine Sorgen. Ich weiss, warum ich hier bin.»

Nach zwei Jahren an der Brook Hill High School: Cairati freut sich auf einen Tapetenwechsel.

Felsenfest hält Cairati weiterhin an seinem NFL-Traum fest. Gelingt der Schritt in ein College-Team der Division I ist die nächste grosse Hürde auf diesem Weg geschafft. Als mögliches Draft-Datum könnte er sich den Frühling 2026 im Kalender markieren.

Stand heute wäre er dann der erste Schweizer, der von einem NFL-Team gedraftet wurde. «Natürlich hört sich das grossartig an. Aber es soll auch noch erwähnt sein, dass mit Magnus Geers derzeit ein Schweizer bei einem College-Team der Division I trainiert. Ich habe mit ihm bei den Zürich Renegades gespielt, wir pflegen gelegentlich Kontakt. Ich würde ihm den Titel auch gönnen, sofern er gedraftet werden sollte.»

