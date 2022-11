Milos Ivanovic: Zwischen Eklats und Profi-Traum

Amateurfussball Zwischen Eklats und Profi-Traum: Warum sich Milos Ivanovic nach einer zweijährigen Sperre nicht unterkriegen lässt Milos Ivanovic – Stürmer des FC Windisch – blickt mit 24 Jahren bereits auf eine bewegte Karriere mit einigen Höhen und Tiefen zurück. Einst war der Profi-Vertrag zum Greifen nah, doch er stand sich im entscheidenden Moment selbst im Weg. Nik Dömer Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Milos Ivanovic hat mit 24 Jahren bereits eine bewegte Karriere hinter sich. Edgar Hänggi / bz

Ein Foul, ein Pfiff, Handgemenge zwischen den Spielern. Mittendrin steckt Milos Ivanovic. Er versucht zu schlichten, zieht die Spieler auseinander. Doch es bringt nichts, die Partie wird abgebrochen. Der Schiedsrichter rapportiert den Vorfall. Besonders hart bestraft wird daraufhin ausgerechnet der Windischer Stürmer.

Ivanovic ist seit dem Vorfall Mitte Oktober zum Zuschauen verdonnert. Insgesamt wurde er für fünf Spiele gesperrt. Die Strafe macht ihn wütend. Extrem wütend. Ihn ärgert nicht nur die ungerechtfertigte Sperre, sondern auch die Erkenntnis, dass ihn seine Vergangenheit immer wieder einholt.

Zu viele Flausen im Kopf

Doch der Reihe nach: Milos Ivanovic stammt ursprünglich vom FC Turgi. Er wuchs im Nachbardorf Siggenthal behütet in einer fünfköpfigen Familie auf. Schon früh wurde sein Talent entdeckt. Mit 9 Jahren wechselte er in die Nachwuchsabteilung des FC Zürich. In seinem Team waren Spieler wie Miro Muheim, Kevin Rüegg, Toni Domgjoni, Aro Muric und Fabian Rohner. Sie alle sind inzwischen Profis geworden.

Immer auffällig: Milos Ivanovic im T-Shirt. Neben ihm steht Kevin Rüegg. zvg

Doch Ivanovic war anders als sie, er hatte viele Flausen im Kopf. Und er zog Probleme an. Das machte sich schon früh bemerkbar. Nach drei Jahren flog er beim FCZ wegen fehlender Disziplin raus. Danach haderte er mit sich selbst. Er wechselte erst nach Würenlingen, dann nach Baden und später nach Wohlen. Glücklich wurde er an keinem Ort. Er fühlte sich missverstanden, ihm fehlte ein Mentor.

Dann, 2018, nahm seine Karriere im Alter von 19 Jahren eine spektakuläre Wende. Über Umwege lernte er Ivan Klasnic (Stürmer-Legende bei Werder Bremen) kennen. Der Spieleragent hielt viel vom Schweizer mit serbischen Wurzeln. Er organisierte ihm ein Probetraining auf dem Areal des Hamburger SV. Mehrere Vereine schauten zu, Ivanovic wusste zu überzeugen.

Ivan Klasnic gewann mit Werder Bremen die Bundesliga. freshfocus

Klasnic war begeistert und riet Ivanovic einen Umzug nach Hamburg. Ein Profivertrag sei nur noch Formsache, gab er seinem Schützling zu verstehen. Ivanovic reiste begeistert zurück in die Schweiz, um sich für ein neues Abenteuer vorzubereiten. Auch bei der Familie in Siggenthal herrschte grosse Freude. Die Sache schien klar zu sein: Milos wird Fussballprofi.

Würenlingen statt Hamburg - wegen einer Prügelei

Über vier Jahre sind seit diesem August vergangen. Ivanovic hat nie einen Profi-Vertrag unterschrieben. Stattdessen kickt der heute 24-jährige Stürmer in der 2. Liga inter. Was ist passiert? Ivanovic erzählt: «Ich kam voller Euphorie zurück, um zu packen. Ich entschied mich dann dazu, in Luzern feiern zu gehen. Aber der Abend endete leider nicht gut. Es kam zu einer Prügelei und ich landete wegen einem Messerstich im Spital.»

Der Vorfall hatte fatale Folgen. «Ich versuchte die Sache bei Klasnic zu verschweigen, aber er hat dennoch Wind davon bekommen. Danach geriet unser Verhältnis ins Wanken. Die Ausland-Pläne waren plötzlich vom Tisch.» Und so hiess die Realität plötzlich Würenlingen statt Hamburg. Schweizer 4. Liga statt Rampenlicht in Deutschland. «Ich blieb in Kontakt mit Klasnic und hoffte darauf, dass sich eine neue Chance ergeben würde. Ich war in dieser Zeit oft gefrustet, obwohl ich beim FC Würenlingen eine tolle Saison spielte.»

Milos Ivanovic musste lange zuschauen, nun will er beim FC Windisch zu alter Stärke zurückfinden. Edgar Hänggi / bz

Der fatale Steinwurf

Ivanovic gilt als Spieler, der auf dem Feld viel und laut spricht. Nicht jeder Schiedsrichter hat dafür Verständnis. Im Sommer 2019 geriet Ivanovic mit dem Spielleiter verbal aneinander und wurde daraufhin vom Platz gestellt. «Die Sache ging nach dem Spiel auf dem Parkplatz noch weiter. Er provozierte mich und sagte, dass wir es auch unter vier Augen klären könnten.» Das bringt Ivanovic aus der Fassung, er sagt: «Ich war komplett im Tunnel und warf einen Stein in seine Richtung. Das war eine riesige Dummheit von mir, aber es wurde im Nachhinein zu dramatisch beschrieben. Alle sahen, dass ich den Stein absichtlich daneben warf. Und es hat ihn auch nicht gross gekümmert, er provozierte sogar noch weiter.»

Erneut gab es fatale Konsequenzen: Würenlingen schmiss ihn raus und vom Verband wurde er für zwei Jahre gesperrt. Und auch der Kontakt zu Klasnic brach ab. «Ich fühlte mich fallen gelassen. Der Verein legte nicht mal Rekurs ein, obwohl ich eine Chance auf Strafmilderung gehabt hätte, wenn ich mich hätte äussern dürfen.»

Anschliessend fiel Ivanovic in ein Loch. Ohne Fussball verlor er seinen Halt: «Ich fing an, viel Alkohol zu trinken und hatte mit Übergewicht zu kämpfen. Nebenbei gab es oft Stress im Ausgang, auch mit der Justiz hatte ich Probleme.»

Auf dem Weg zur Besserung

Während der Sperre lernte er Roger Meier kennen, den Präsidenten des FC Klingnau. Meier brachte Ivanovic dazu, sich wieder dem Fussball zu widmen. «Er hat mich wieder in die richtige Spur gebracht. Dafür bin ich ihm bis heute sehr dankbar.»

Milos Ivanovic kämpfte mit dem FC Klingnau gegen den Abstieg – ohne Erfolg. Alessandro Crippa / Aargauer Zeitung

In der Saison 2021/22 stand Ivanovic endlich wieder auf dem Platz. Es war aber keine einfache Phase beim FC Klingnau in der 2. Liga inter. Der Klub war auf Abstiegskurs und Ivanovic hatte mit seiner verlorenen Form zu kämpfen. Schon schier als Nebensache gab es noch Differenzen mit dem Trainer.

Der FC Klingnau stieg ab und Ivanovic wechselte nach Windisch. Beim Aargauer Meister fand er in dieser Saison wieder zu alter Stärke zurück. «Hier fühle ich mich von meinen Mitspielern und Trainerteam verstanden. Sie wissen genau, wie sie mich motivieren können und ich bezahle es mit Leistung zurück.»

Auch abseits des Fussballplatzes haben sich die Umstände verbessert. «Ich vermeide Orte, an denen es Probleme geben könnte. Seit eineinhalb Jahren gab es keine grosse Aufregung mehr. Womöglich bin ich auch etwas gereift», meint Ivanovic.

Auf der Schwarzen Liste gelandet

Der Stürmer ist zwar bereits 24 Jahre alt, doch den Traum vom Profifussballer hat er noch längst nicht abgeschrieben: «Ich höre sehr oft, dass ich mit meinem Potenzial nicht in den Amateurfussball gehöre. Natürlich reizen mich höhere Aufgaben, aber ich darf mit meiner Vergangenheit nichts überstürzen.»

Ivanovic präzisiert: «Es ist nicht so einfach, ich bin bei einigen Leuten auf der Schwarzen Liste gelandet. Wenn etwas Negatives passiert, bin ich schnell der Schuldige, obwohl dem vielleicht gar nicht so war. Deshalb plane ich nicht zu weit voraus und versuche mich meiner Topform zu nähern. Vielleicht melde ich mich dann ja irgendwann mal wieder bei Klasnic.»

